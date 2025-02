Vi presento gli angoli – Carmelo Zisa

VI PRESENTO GLI ANGOLI

Immaginiamo di trovarci al centro di una stanza a forma di triangolo scaleno e che qualcuno ci chieda di dirigerci verso un angolo a nostra scelta…..quando potremo dire che finalmente siamo arrivati all’angolo da noi scelto? Quanto vicini dobbiamo essere all’angolo per poter dire di essere arrivati? E se ci avessero chiesto di dirigerci verso l’angolo maggiore, verso quale angolo ci saremmo diretti? E se ci avessero chiesto la misura dell’angolo verso cui ci siamo diretti?

Esistono 2 modi di intendere l’angolo…angolo come ente geometrico e angolo come indice di apertura….

Dal punto di vista della geometria un angolo è ognuno delle 2 parti di piano in cui un piano viene diviso da 2 semirette uscenti da uno stesso punto del piano…

Da un punto di vista numerico, un angolo coincide con la sua misura cioè indica quanto una semiretta dista dall’altra semiretta (indice di apertura delle semirette).

Entrambi i punti di vista presentano pro e contro:

Pro visione geometrica: ci permette di rispondere alla domanda cos’è un angolo Contro visione geometrica: non ci permette di esplicitare la sua misura, infatti in tal caso (essendo parti di piano di estensione infinita) risulteranno tutti gli angoli egualmente di misura infinita (quindi tutti gli angoli risulterebbero “grandi” uguali…. per gli addetti ai lavori risultano infiniti con lo stesso ordine di grandezza) Pro visione numerica: ci permette di definire la misura di un angolo (utilizzando un’appropriata unità di misura) Contro visione numerica: non ci permette di rispondere alla domanda “cos’è un angolo”.

La conoscenza di entrambi i punti di vista è fondamentale poiché una (la visione geometrica) ci permette di rispondere alla domanda “cos’è un angolo” mentre l’altra (la visione numerica) ci permette di esplicitarne la misura.

Proviamo adesso a vedere come tali definizioni influiscono sulle eventuali risposte alle domande di partenza….

Le prime 2 domande sono affette dal difetto (che poi è il comune concetto di angolo) di considerare un angolo come un punto verso cui è possibile dirigerci…(solita non sovrapponibilità tra linguaggio comune e linguaggio matematico)….quindi le 2 domande dal punto di vista matematico non hanno senso, l’unica cosa che è possibile valutare (visione geometrica) è se si è interni all’angolo, esterni all’angolo o sul confine (semirette).

Per quanto riguarda la terza domanda potremmo confrontare gli angoli della stanza (sia visione geometrica che numerica) ed individuare il maggiore per poi poter dare una risposta in merito alla misura dell’angolo (visione numerica)

Per quanto riguarda la quarta domanda finalmente possiamo rispondere in maniera esaustiva grazie alla visione numerica…

Carmelo Zisa

