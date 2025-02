Intervista impossibile ad Anna dai capelli rossi – Matteo Melis

Se avete una certa età o vi piacciono i cartoni animati classici non potete non conoscere Anna dei capelli rossi, di cui vi consiglio di leggere anche i libri.

Matteo Melis per noi nostalgici si è avventurato in un’intervista impossibile proprio con lei! Buona lettura

Qual è il segreto per essere così felici e ottimisti come te? È molto difficile coltivare quest’aspetto di sé fra tutte le asperità e i dolori della vita.

Anna: Non saprei dire, non ho dovuto mai faticare tanto per sviluppare quest’aspetto di me. Sono rimasta sola presto e le mie famiglie adottive precedenti mi hanno tratta più da serva e collaboratrice che da figlia, ma nonostante ciò sono riuscita spontaneamente a vedere la sia pur minima gioia insita in ogni situazione della vita.

Che ricordo conservi del tenero Matthew, praticamente un padre per te?

Il povero caro Matthew, quanto mi manca!! A parte il mio sfortunato padre biologico Walter (che la sorte non mi abbia permesso di conoscere), lui è l’unico uomo (prima di mio marito Gilbert naturalmente) che mi abbia dato tanto amore e sia stato per me un punto di riferimento così importante.

La tua madre adottiva Marilla è piuttosto severa, a cos’è dovuto secondo te? Come sei riuscita a fare breccia nel suo cuore?

È vero, non è stato facile rapportarmi con lei. Marilla e Matthew sono rimasti soli da giovani ad affrontare la vita e la loro non era una famiglia molto altolocata (come tante altre nel piccolo e delizioso paese rurale di Avonlea); hanno tirato avanti quanto meglio fosse loro possibile e perciò tanta amarezza ha colmato il suo cuore, ma io sono riuscita a fare breccia in esso con la mia personalità sognante e felice nonostante tutto.

Cosa consigli a chi si lasci sommergere il cuore dall’amarezza?

Di non arrendersi mai e continuare a lottare, per quanto possa sembrare inutile vale sempre la pena d’andare avanti e qualcosa di bello c’aspetta dietro l’angolo. Questa è la mia fiducia.

Le tue precedenti famiglie adottive in cosa hanno sbagliato e in cosa invece hanno lasciato un buon segno in te?

Non serbo rancore, ognuno ha fatto quanto gli/le fosse possibile far per me. La vita presenta molte circostanze avverse e non sempre è immediato fare la cosa giusta. Però, i Cuthbert sono stati la mia famiglia in tutto e per tutto (come immagino che sarebbe stato con i miei genitori naturali se fossero vissuti, per come io abbia sentito parlare di loro).

Hai una passione per la letteratura di lunga data, in che modo ti è stata eventualmente di sostegno nell’andare avanti nel tuo percorso esistenziale nonostante tutto?

Che tesoro prezioso la letteratura! Non sono mai diventata una vera e propria scrittrice di professione (in seguito alle circostanze della vita), ma essa ha sempre fatto parte di me! Grazie ai libri puoi sognare, riflettere, gioire, migliorare, il tuo linguaggio, acquisire conoscenze, viaggiare nel tempo e nello spazio…. Consiglio a tutti di leggere almeno un po’ ogni giorno!!

Che tipo di madre sei con i tuoi figli? Un tipo serio e ligio alle regole come Marilla di Green Gables oppure sei più dolce e accomodante?

Mi sono resa conto col tempo che Marilla fosse in buona fede e assolutamente non cattiva, come ogni bambino è ovviamente difficile piegarsi ai dettami degli adulti. Io senza ombra di dubbio cerco di fare quanto più possibile dei suoi insegnamenti ma penso al contempo di essere più moribda di lei nell’approcciarmi ai miei figli.

Quanto conta per te l’amicizia (come quella di Diana Barry ad esempio)?

Tanto!! Quanto mi sono sentita sola in passato, mi rifugiavo nel rapporto con la figura immaginaria di Katie Maurice e solo la figlia maggiore dei Signori Thomas (la mia prima famiglia adottiva) mi ha dato un po’ di vero affetto! Perciò, quale benedizione l’incontro in particolar modo con Diana Barry in seguito al mio arrivo a Green Gables!

Vale la pena sognare nella vita nonostante tutto? Come reagire e comportarsi quando essi non si realizzino?

Sempre! Mai perdere la luce della gioia e della speranza, anche quando i nostri desideri non si realizzino! Meglio così che andare avanti come se si fosse degli automi.

È sempre stato facile per te andare avanti con la gioia nel cuore oppure è stata una cosa maggiormente graduale?

Ho sicuramente provato tristezza e felicità ma la mia personalità da persona sognatrice è sempre prevalsa, quetsa è stata la mia vittoria!!

Come si è evoluto il tuo rapporto con Gilbert negli anni? Che coniugi siete l’uno nei confronti dell’altra? All’inizio ci sono state scintille fra di voi, ma si capiva che comunque non vi foste indifferenti a vicenda.

Il nostro rapporto non è cominciato nella maniera migliore, lui era vanitoso e gli piaceva stare al centro dell’attenzione (con atteggiamenti da bullo per darsi un tono) e io piuttosto permalosa nei suoi confronti; col tempo, mi sono resa conto che si trattasse di una mascherata e le cose fra noi sono via via cambiate.

Ti senti più una tipa nostalgica oppure guardi sempre al futuro con fiducia e ottimismo come foriero di sempre nuove possibilità?

La seconda! Il passato è sempre utile per avere una base solida, ma non bisogna mai chiudersi di fronte alle belle possibilità che il futuro ti possa riservare.

Matteo Melis