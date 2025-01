 If places were sounds –  Les Biologistes Marins – JIPO Records

If places were sounds – Les Biologistes Marins – Prodotto e distribuito da: JIPO Records

Les Biologistes Marins sono Anton Sconosciuto (batterista, produttore e compositore) e Beatrice Miniaci (flautista e performer) insieme hanno dato vita a questo sorprendente lavoro di musica minimale e ambient. If places were sounds sembra quasi una speranza per il futuro, in realtà è una presa di coscienza e un tuffo nella natura. Sì infatti ogni luogo emana un proprio suono, basta saperlo cogliere, “Se i luoghi fossero suoni” noi come saremmo?, in effetti i luoghi sono suoni e noi siamo/esistiamo, la differenza dello stare bene e dello stare male è per forza di cose in un gioco armonico con l’universo che ci ruota attorno e nel quale noi a nostra volta ci immergiamo consapevolmente o no. Il progetto nasce sulle coste della Liguria ed è la sintesi sonora e video di un anno di viaggio in barca che ha effettuato Beatrice Miniaci. In questo anno e durante questa navigazione Miniaci ha raccolto registrazioni di diverso materiale acqueo, che poi con l’aiuto di Anton Sconosciuto ha saputo sintetizzare in un lavoro traducendo su disco l’unione armonica tra acqua, musica e video. Il tutto è nato da una sessione di improvvisazione sulla quale ci si è potuto lavorare e portare a termine un lavoro etereo che spazia dalla musica minimale, ambient e cosmic con influenze di classica e jazz. Beatrice Miniaci è una performer flautista con tantissime collaborazioni e tanti premi alle spalle, recentemente ha messo in scena con Dan Zilzelmann Six Menos una sonorizzazione dell’opera di Italo Calvino. Anton Sconosciuto è un bravissimo musicista vincitore del Rock Contest ControRadio 2021 e noi avevamo già parlato di lui e del suo bellissimo album To Make Room su questo blog a questo indirizzo: igufinarranti.altervista.org/recensione-to-make-room-anton-sconosciuto/ . Per rendere l’idea di cosa si va ad ascoltare bisogna prendere come riferimenti i minimalisti americani in primis Terry Riley, o la musica classica contemporanea di Satie, oppure andare in Giappone alla corte di Ryuichi Sakamoto e Hiroshi Yoshimura, o rimanere in Europa con Brian Eno, ma c’è anche molta Italia secondo me tipo Francesco Messina, Giusto Pio, Antonio Ballista e soprattutto l’utilizzo delle percussioni in stile Lino Capra Vaccina. Musicisti che hanno fatto la storia della musica contemporanea e che senz’altro hanno influenzato o assecondato l’approccio a certe sonorità. Ascoltando il disco ad un certo punto mi sono sorte nella mente queste parole del Maestro Battiato: “Sto vivendo da due secoli in oceani/ Ho imparato come respirare il mare/ Le mie mani diventano squame/ Sotto il mare sta cambiando la mia struttura/ E il mio corpo è sempre più uguale ai pesci/ I miei capelli diventano alghe” da Plancton. Ed è effettivamente così ascoltando in sequenza i brani ci si immerge totalmente in sequenze armoniche rilassanti e meditative che sviluppano in te immagini. L’album è strutturato su 9 brani musicali, senza testo e senza inciso dal titolo: Zoagli, Marseille, Cape Sukoton, Lombok, Chant de Baleines, Intermezzo, Auckland, Ushuaia e Clouds. Tutti i brani portano la doppia firma tranne Clouds che è un brano di Hiroshi Yoshimura, grandissimo compositore che si rifà a sua volta ad Harold Budd e all’arte zen. Come potrete vedere i titoli richiamano direttamente località o suggestioni ambientali. Il disco è veramente bello, è un disco da ascolto e non necessariamente da meditazione, certo è che aiuta un certo tipo di rilassamento portando anche notevoli benefici alla struttura fisica e mentale. Bravi, mi piacerebbe avere modo di vederli dal vivo, ma al momento non mi risultano date. Buon ascolto.

Claudio Romei