Intervista all’autore Ciro Saetti – Io sono egoismo – Altrevoci edizioni

Abbiamo da poco recensito: “Io sono egoismo” di Ciro Saetti edito da Altrevoci edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Ciro possiamo darci del tu?

Certo che sì

Il tuo volume inaugura una trilogia: hai già delineato tutto il piano dell’opera oppure scriverai libro dopo libro?

A dire il vero “Io sono Egoismo” ha inaugurato una pentalogia e il secondo e terzo libro sono già fra le mani dei miei editor, o come li chiamo io “Angeli da scrittoi”. Del quarto manca il finale, mentre l’ultimo è abbozzato.

Come nasce l’idea per la tua storia?

Ho lavorato per molti anni come animatore con ragazzi adolescenti e, per quanto venga mal vista dagli adulti è un periodo della vita che mi affascina, fatto di scoperte, dove spesso tutto è bianco e nero. Per questo vedo bene in loro la personificazione dei Concetti.

La tua opera è una vera e propria dichiarazione d’amore alla letteratura: quanto è contata quest’ultima nella tua vita? Ha sempre fatto parte di te oppure è stato un percorso d’avvicinamento maggiormente graduale?

Ho una libreria con 1.200 titoli, la maggior parte dei quali fantasy. Mi sono innamorato dei libri a quattordici anni quando ho comprato “Le nebbie di Avalon” di Marion Z. Bradly e “Gli eletti di Mut” di Jean M. Auel. Da allora non ho più smesso di comprare libri.

C’è un personaggio nella tua storia che da lettore avresti odiato?

Sì certo, ma un personaggio marginale Lucas Lustig.

Qual è stata la parte più difficile da scrivere e che ti è costata un gran numero di riscritture?

Lo scontro fra Aaron e suo padre. Perché volevo che rappresentasse uno scontro come quello fra Zues e Crono. Uno scontro tra padre e figlio, tra il passato e il futuro.

I tuoi personaggi fanno sempre tutto quello che decidi tu, o ti capita di dover cambiare idea?

A questa domanda mi viene in mente la prima versione di “San Matteo e l’angelo” di Caravaggio. Sono i miei personaggi che mi comandano, che mi appaiono di notte e mi raccontano le loro storie. Io come San Matteo mi limito a metterle su carta.

Qual è il tuo autore preferito?

Ho due autori che amo particolarmente, David Gemmell per la descrizione delle battaglie e John Ajvide Lindqvist, in particolare per il libro “Lasciami entrare” dove descrive paesaggi e situazioni meravigliose anche se è un libro non adatto per lettori facilmente impresionabili.

Quanto tempo dovremo aspettare per vedere in libreria la trilogia completa?

Continuando con questo ritmo direi altri quattro anni. Un libro all’anno. Comunque ogni libro è auto conclusivo. Intanto a maggio 2025 salvo imprevisti verrà pubblicato “Io sono Coraggio”

Matteo Melis