Recensione: “Io sono Egoismo” di Ciro Saetti, Altrevoci Edizioni

Il romanzo Fantasy di formazione di Ciro Saetti “Io sono egoismo” è il primo volume di una trilogia con tutti gli ingredienti necessari per far innamorare i lettori young & adult.

Un romanzo si apre con un antefatto che affonda le sue radici in un remoto passato, prima dell’Avvento di Cristo, ma poi si svolge ai giorni nostri.

Aaron, il protagonista, è un ragazzo apparentemente dalla vita normale, in cui molti di noi potrebbero riconoscersi. Una quotidianità in cui non manca lo scontro in famiglia, come sa ogni buon adolescente, e contrasti sorti per scelte, anche le più banali, non condivise con gli adulti.

Ma come abbiamo detto si tratta di romanzo di formazione ma anche di un Fantasy, quindi ben presto le cose per il protagonista prenderanno una piega decisamente diversa e “magica”, dove l’amore per i libri e la lettura avranno un certo peso.

“Io sono egoismo” è l’inizio di una trilogia che ha tutto il necessario per non deludere e diventare ben presto un cult per i lettori del genere Fantasy.

Il romanzo offre la speranza a tutti quelli che non sono soddisfatti della loro vita, non sempre le cose sono come sembrano e non per forza devono restare immutate.

La magia può essere più vicina di quanto si possa immaginare, e che anche il più “anonimo” degli individui può nascondere qualità e responsabilità che ignorava.

Un percorso che l’ eroe/protagonista dovrà fare anche su se stesso per poter affrontare tutto quello che il destino gli riserva.

Il finale de “Io sono egoismo” è necessariamente aperto sviluppandosi in ulteriori due volumi, ma anche grazie a questa lunghezza, l’autore saprà appagare il lettore con pagine ricche d’ azione e colpi di scena e portarlo ad un finale di cui non so nulla, ma se tanto mi da tanto, non potrà deludere.

“Io sono egoismo” merita la vostra attenzione perché sempre più spesso per fortuna le belle storie Fantasy sono anche made in Italy e questa è una di quelle.

Matteo Melis