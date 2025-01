Intervista a Salvo Barone – “L’uomo senza una scarpa” (Todaro Edizioni)

Abbiamo da poco recensito “L’uomo senza una scarpa” (Todaro Edizioni), ultima fatica letteraria di Salvo Barone e abbiamo il piacere di poter scambiare quattro chiacchiere con l’autore per conoscere meglio lui ed il suo nuovo libro.

Buongiorno Salvo, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema.

Certo che no, è un piacere essere con voi.

Di solito quando intervisto un autore per la prima volta amo farmi raccontare da lui qualcosa di sé, di quella che è la sua vita al di là della scrittura. Ti va di farci un breve ritratto di te?

Sono un osservatore affamato e curioso, non onnivoro. Mi cibo prevalentemente di realtà politico-sociale. Non m’interessa la mera cronaca, piuttosto provo a decodificare il cambiamento degli stili di vita e della comunicazione. Le dinamiche che portano alla formazione del consenso. Poi su questi temi fantastico e spesso trovo l’incipit per le mie storie. Invece per quanto concerne gli hobby, seguo il calcio e un po’ tutti gli sport. Amo il mare e la buona compagnia.

Il protagonista è Enzo Biondo, commissario incaricato di indagare su un omicidio che gli sembra tutto sommato molto banale, non alla sua altezza. Ma chi è Enzo Biondo? Come nasce questo personaggio?

Enzo Biondo è un solitario allenato. Da ragazzo ha iniziato a coltivare l’arte della fuga dalle relazioni nell’intento di eludere il peso che comporta conoscerne il lato penoso: l’abbandono, la rinuncia, la delusione. Per questa ragione non vuole dipendere da nessuno anche se Enzo è un convinto idealista e darebbe tutto sé stesso per una giusta causa. Alla fine è l’amico brontolone che però tutti vorremmo avere a fianco. Nasce da un tributo alla mia città d’origine che a volte penso d’aver tradito quando sono andato via per lavoro.

Abbiamo detto della crisi personale che vive durante l’indagine Enzo Biondo. Quanto è importante per te umanizzare, anche grazie a questo tipo di stratagemmi letterari, i protagonisti dei tuoi libri mostrando il loro lato più vulnerabile? Cosa aggiunge all’emozione del racconto questo tipo di condizione del personaggio?

Molto spesso il giallo, come genere letterario, mette davanti a tutto la trama investigativa che oggi è sempre più dipendente dalla tecnologia. In realtà se facessimo il giro delle Questure e delle Sezioni Omicidi sono certo che le componenti personali delle vite degli investigatori giocano un’influenza cruciale nello sviluppo delle indagini, condizionandone persino il buon esito. Ecco perché il mio protagonista è più Kostas Charitos che non Kay Scarpetta.

Il romanzo si dipana su due piani narrativi, uno attuale nel quale scorre la vicenda principale, e uno secondario fatto di flashback. Quali difficoltà nasconde una scrittura nella quale si vanno ad alternare piani temporali così differenti?

L’indimenticabile Tecla Dozio, prima editor con la quale ho avuto a che fare 14 anni fa, all’uscita del mio secondo romanzo, leggendo appunto un doppio piano narrativo nella storia, mi disse di andarci cauto perché era una cosa che di solito si inizia a maneggiare con dieci anni di scrittura sulle spalle. Se non si vuole ridurre tutto a un banale cambio di fondale occorre interpolare con coerenza giocando sui punti di contatto che a distanza di anni possono legare una storia.

La vicenda principale si svolge a Milano mentre i flashback hanno per protagonista Palermo. Come mai hai voluto intrecciare nel tuo romanzo queste due città?

Palermo è la mia città di nascita dove ho vissuto sino all’età di 25 anni; quindi, la posso raccontare con la nostalgia della formazione e il disincanto di una vita trascorsa altrove. Milano è la città d’arrivo, l’ho frequentata per 15 anni senza mai abitarci. La conosco con gli occhi del visitatore e la confidenza del tassista. Sono due città molto diverse, ma se parliamo di crimine una radice comune la si può sempre trovare.

Giusy Garofalo è un personaggio che ho amato molto per la sua originalità. Ti va di descrivercelo?

Anch’io sono molto affezionato a Giusy, a volte me la vedo davanti agli occhi con le sue insicurezze giovanili e la caparbietà di coloro che hanno sofferto nella vita. La sua origine, è un’etiope adottata da genitore italiani, è una speranza d’integrazione. La terra è troppo piccola per alzare barriere e chiudersi nei nazionalismi. Il saldo delle chiusure è sempre di segno negativo.

C’è all’interno di questo romanzo un personaggio al quale sei più affezionato o nel quale rivedi qualcosa di te?

Certamente Enzo Biondo. A parte le sue paturnie esistenziali ha la mia stessa cocciutaggine. La battaglia sui principi è un terreno comune che ci lega e per le persone cui teniamo siamo disposti a imbarcare sacrifici significativi.

Questo è un romanzo molto ben scritto, nel quale le false piste e la complessità dell’indagine sono al centro. E però anche un romanzo nel quale troviamo tanta ironia ma anche tanta introspezione. Come si riesce a bilanciare tutti questi elementi senza rendere pesante o stucchevole un romanzo?

Grazie per la bella valutazione, è la soddisfazione più grande che un autore possa ricevere. Ancora più del numero di copie vendute (ahahah) ma questo non scriverlo perché Veronica Todaro non sarà d’accordo. A parte lo scherzo, già, parlavamo di ironia e leggerezza, penso sia una componente del proprio carattere altrimenti è dura riuscire a rappresentarla. L’importante e non cadere nei cliché, altrimenti tutto diventa farsa.

Enzo Biondo ritornerà ad indagare ancora? Hai già un nuovo caso da affidargli?

Sì, sono alle battute finali della prossima storia. Sarà un caso complesso nel quale Biondo si troverà risucchiato in un triste déjà-vu. “Se la conoscenza è un malattia soltanto l’oblio può curarne le conseguenze”

Un grande ringraziamento a Salvo Barone per essere stato nostro graditissimo ospite

David Usilla