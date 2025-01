L’uomo senza una scarpa di Salvo Barone (Todaro Edizioni)

Nella vita di tutti i giorni capita di sottovalutare una situazione, un compito che ci viene affidato di non dare il giusto peso alle cose. Succede perché magari in quel momento la nostra testa è altrove, la nostra attenzione non è ben focalizzata su ciò che ci viene chiesto di fare, le distrazioni esterne prendono il sopravvento.

Alle volte il tutto si risolve in una bolla di sapone altre volte invece la situazione che in prima battuta avevamo sottovalutato si mostra per quello che realmente è, si palesa in tutta la sua complessità e in questo caso la questione si complica e porta a conseguenze importanti.

È un po’ quello che succede all’inizio di “L’uomo senza una scarpa” (Todaro Edizioni), il nuovo libro di Salvo Barone.

Un omicidio che all’apparenza sembra essere tutto sommato banale, niente per cui valga la pena sbattersi più di tanto, e infatti il commissario Enzo Biondo, che con la sua squadra è chiamato a risolvere il caso, non presta la dovuta attenzione alle indagini. Sicuramente la crisi esistenziale che sta vivendo non lo aiuta a fare al meglio il suo lavoro, è distratto, svogliato, troppo preso dai problemi di cuore per potersi concentrare.

In qualche modo i due membri della sua squadra, l’ispettore Gigio Martinoia e l’agente Giusy Garofalo, italiana di origine etiope, cercano di fare buon viso a cattivo gioco e provano a risolvere il caso andando a verificare alibi e ricostruire spostamenti. Si rivela un caso molto complesso fatto di false piste e di vecchie storie che il tempo pareva aver sopito.

Enzo Biondo sembrerebbe essere un personaggio banale e poco interessante ed invece andando avanti nella lettura lo si scoprirà per quello che è e sicuramente il lettore imparerà ad apprezzarlo. Questo vale anche per gli altri due componenti del team che non impiegheranno tanto per entrare nel cuore dei lettori.

Il romanzo viaggia su due piani, quello attuale, nel quale c’è un omicidio da risolvere a Milano ed uno in una Palermo di tanti anni fa, nel quale un giovanissimo Enzo Biondo deve affrontare un problema pesante.

Nonostante questi due piani narrativi così distanti nel tempo, la lettura scorre molto fluida e piacevole per quello che si rivela essere in tutto e per tutto un giallo dalla struttura classica, con un omicidio, delle indagini ed una soluzione.

Come detto, Salvo Barone riesce a scrivere in maniera molto fluida non disdegnando però l’utilizzo di un vocabolario molto vasto, e soprattutto, riservandosi il piacere di una bella spruzzatina di ironia qua e la che non guasta mai.

I personaggi sono molto ben costruiti e le loro interazioni sono molto ben congegnate ed articolate.

Ogni tassello alla fine andrà al suo posto dando al lettore una piacevole sensazione di compiutezza e lasciando in fondo al cuore il desiderio di ritrovare presto questo team, alle prese con un nuovo caso da risolvere.

David Usilla