Bergasse 19. Una donna di nome Anne Freud – Lucrezia Lombardo (Les Flaneurs Edizioni)

Penso che chiunque di noi alla domanda “Chi era Sigmund Freud?” saprebbe tranquillamente dare una risposta abbastanza esatta. Più o meno completa ma comunque abbastanza esatta. Ma se invece ci venisse chiesto di spiegare chi fosse stata Anne Freud credo che tutti noi andremmo poco oltre ad una risposta del tipo “Era la figlia di Freud”. In realtà Anne Freud è stata molto di più, è stata una figura molto importante nel campo soprattutto della psicanalisi infantile, e di lei si ricordano tra le altre cose l’istituzione dei cosiddetti “Asili di Guerra” e l’opera “L’Io e i meccanismi di difesa” dove analizza la varietà dei meccanismi difensivi nei bambini, sia dal punto di vista teorico che pratico. Lucrezia Lombardo nel suo “Bergasse 19. Una donna di nome Anne” (Les Flaneurs Edizioni) ci regala un ritratto molto preciso e molto completo di questa figura che ha contribuito in maniera così decisiva nell’aiutare a capire e a curare la psiche dei più piccoli. Si tratta di romanzo scritto come fosse un’autobiografia in forma epistolare, una lettera alla sua amata amica e compagna di vita Dorothy Burlingham in cui si racconta e in cui ripercorre la sua e la loro vita e nella quale le vuole manifestare tutta la sua riconoscenza. In un certo senso quindi Lucrezia Lombardo cede la sua penna ad Anne Freud che non si lascia pregare e inizia a raccontare. I suoi pensieri sono un fiume in piena, un vortice di ricordi, un caleidoscopio di sensazioni ed emozioni. Anne racconta della sua infanzia, del suo rapporto con il padre Sigmund, del suo amore per la psicanalisi, e di tutte le gioie ed i dolori che la vita le ha riservato. In Bergasse 19 a Vienna c’è la casa in cui è nata e nella quale ha vissuto fino a che l’avvento dei nazisti non ha costretto lei e la sua famiglia a scappare. Ora a quell’indirizzo troviamo il museo dedicato a Sigmund Freud. La storia ha colpevolmente sepolto la storia di Anne e delle sue ricerche sotto il velo dell’oblio ma per fortuna è arrivata Lucrezia Lombardo a sollevarlo quel velo, a ridare la giusta importanza ad un personaggio che per quello che ha rappresentato dovrebbe meritare ben altri onori. In un numero di pagine tutto sommato ridotto troviamo davvero un patrimonio di conoscenze immenso dal valore a mio avviso inestimabile. Questo romanzo apre una nuova collana di Les Flaneurs Edizioni intitolata “Le innominabili” curata da Annachiara Biancardino. Credo che se il buongiorno si vede dal mattino da q2uesta nuova collana possiamo aspettarci davvero grandi cose.

David Usilla