Intervista a Antonio Zamberletti – Notte senza fine – Todaro

Abbiamo da poco recensito “Notte senza fine” (Todaro Edizioni), ultima fatica letteraria di Antonio Zamberletti e abbiamo il piacere di poter scambiare quattro chiacchiere con l’autore per conoscere meglio lui ed il suo nuovo libro.

Buongiorno Antonio, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema.

Di solito quando intervisto un autore per la prima volta amo farmi raccontare da lui qualcosa di sé, di quella che è la sua vita al di là della scrittura. Ti va di farci un breve ritratto di te?

Il ritratto è più che breve, direi brevissimo. Nel senso che scrivere è il mio lavoro, un po’ per scelta, un po’ per altro. Quindi buona parte della mia vita è occupata dalla scrittura. Nel resto del ritratto puoi mettere che per diversi anni ho prestato servizio in un reparto operativo della Polizia di Stato per poi passare nella security privata, sia aziendale che come tutela personale. Begli anni, poca vita, quasi niente.

Questo tuo nuovo romanzo ha un titolo che certamente non sembra grondare ottimismo verso quello che poi sarà la storia raccontata, perché in effetti pensare ad una “Notte senza fine” non porta a pensare a dei finali particolarmente positivi. Ci spieghi cosa sottende questo titolo? Come mai hai voluto intitolare così questo tuo libro?

Una notte senza fine è il rischio paventato all’inizio del libro, quando il buio, l’angoscia e un caso difficile, senza un’apparente via d’uscita, avvolgono i personaggi. In realtà il finale lascia intravedere la fine della notte.

Vincenzo Torres e Ivano Falco sono i due protagonisti principali di questo romanzo. Ci fai un ritratto di queste due figure per aiutarci a comprenderle meglio?

Detective privato ed ex poliziotto il primo, moltissime cose il secondo. Entrambi animati da un desiderio di giustizia che non sempre corrisponde al concetto di legalità. Non sono eroi, semmai molto antieroi. Legati da un profondo legame di amicizia, quasi di fratellanza, che risale a quando si sono conosciuti, molti anni fa. Una vita piuttosto incasinata per tutti e due. Sono legati, quasi ancorati, al passato. Entrambi costantemente alla ricerca di qualcosa che probabilmente hanno perso da parecchio tempo. Alla fine di questo romanzo, Falco sembra averla trovata tornando a casa molti anni dopo. Torres non so.

Torres e Falco tornano a distanza di circa 16 anni dalla loro ultima apparizione avvenuta nel romanzo del 2008 “Silenziosi nella notte” (Todaro Edizioni). Come mai hai lasciato passare tanto tempo prima di tornare a raccontare di loro? Come è stato ritrovarli dopo così tanto tempo?

La grandissima Tecla Dozio diceva che per scrivere un romanzo devi avere qualcosa da dire, altrimenti perdi tempo. Aveva ragione, su questo come su molto altro. Non le darò mai la soddisfazione dicendo che aveva ragione su tutto. Non avevo niente da dire. Nel frattempo ho scritto altro. Sceneggiature, molte, e due libri per Mondadori, collana Segretissimo. Con l’ultimo ho vinto il Premio Altieri, un nome che per me ha significato e continua a significare molto. Come li ho ritrovati? Non come li ho lasciati. Sono acciaccati, invecchiati, nostalgici. Le auto possono essere semplicemente vecchie, oppure d’epoca. Loro sono una via di mezzo. Sono sempre incasinati. Invecchiando sono diventati vagamente sentimentali, romantici. O forse lo sono sempre stati. A volte si domandano che fine hanno fatto tutti gli anni passati, si interrogano sulle loro scelte, si mettono in dubbio e in gioco. Ma sono ancora tosti. Di brutto.

In questo romanzo racconti sia la Milano di oggi che quella del passato. Tra la Milano che fu e quella odierna quali differenze trovi?

Tante. Tutto cambia, anche le città. A volte in peggio, altre volte in meglio. Nella maggior parte dei casi, si cambia e basta. Anche Milano, forse, è nostalgica, come Torres e Falco. Si domanda che fine hanno fatto gli anni passati, se poteva fare di più e meglio. Ma è sempre tosta.

C’è nel corso del romanzo più di qualche rimando alla cultura anni 80 e lasciami dire che l’accenno a Capitan Harlock mi ha particolarmente emozionato. Tu con le serie animate anni 80 che rapporto hai avuto? Credi che fossero migliori o peggiori dei cartoni animati che i bambini vedono oggi?

Ho visto al cinema, abbastanza di recente, L’Arcadia della mia giovinezza. Lo rivedrei una volta la settimana. Non so sinceramente che serie animate ci siano oggi. Quelle erano il nostro specchio, ci riflettevamo. Da Harlock fino a Capitan Futuro o Jeeg e molti altri. Ricordo una discoteca, metà anni novanta, a un certo punto della serata mettevano la sigla di Jeeg e di Heidi. Hai capito bene: Heidi, quella delle caprette che fanno ciao. Con la gente che impazziva. Ci riflettevamo e abbiamo continuato a farlo senza guardarli in TV. Adesso non so che specchio ci sia.

Rimanendo un attimo ancora sugli anni 80 tu che ricordi hai di quegli anni? In cosa possiamo ritenerli migliori e in cosa peggiori rispetto ad oggi?

I vecchi tempi sono sempre bei tempi. E se lo diceva George Byron… Gli anni migliori sono quelli della giovinezza. A prescindere. I miei genitori ricordavano con nostalgia gli anni dopo la guerra, anche se tiravano la cinghia e avevano ben poco, però erano giovani. I primi anni ottanta sono stati quelli della rinascita, si usciva dagli anni di piombo, da una stagione cupa, dagli attentati, dalle stragi. Da una notte che sembrava non dovesse mai finire. Si entrava in un lungo momento di spensieratezza. Sono stati una sorta di libera uscita, dove non tutto ciò che luccicava era oro, ma lo si pensava e tanto bastava per farlo sembrare come tale. Migliori di oggi? Non ci vuole molto. Chi li ha vissuti non credo abbia dubbi. Fra trent’anni dovresti fare la stessa domanda a un ventenne di oggi. Risposta molto problematica, non vorrei essere nei suoi panni.

Una cosa che ho notato leggendo il libro è che i dialoghi risultano molto veri, molto realistici e non danno mai la sensazione di essere artefatti. Uno legge e si immagina i personaggi che parlano come parleremmo noi normalmente. È stata una scelta voluta o ti è venuto semplicemente naturale scrivere in questo modo?

Scrivo in questo modo. Penso che la gente in strada, quella che si incontra in giro, in metropolitana o al bar, parli in questo modo. Zavattini, adesso ho un dubbio, ma credo sia stato lui, ha detto che gli sceneggiatori devono tornare a prendere l’autobus. Penso vada bene anche la metro. O un bar dove si beve la birra a canna, non il riesling in un bicchiere di cristallo. Luoghi dove la gente parla in maniera normale. Non vale solo per gli sceneggiatori, ma anche per gli scrittori.

Ammetto che non conoscevo Vincenzo Torres e Ivano Falco prima di prendere in mano “Notte senza fine” ma devo dire che mi ci sono affezionato e dopo aver letto i libri precedenti spero di poter leggere altre avventure di questi due personaggi. Hai già in mente qualche nuova storia per loro o credi che magari il loro ciclo possa essersi concluso?

Mai dire mai, ma credo che il loro ciclo sia finito. Falco è tornato a casa dopo una vita da ramingo. Ha trovato una donna, una compagna. Credo abbia messo la testa a posto. Vive nella casa di famiglia, una specie di cascina nella bassa e gestisce il suo locale, un pub che si chiama Byron, in fondo a Viale Corsica. Torres ha chiuso buona parte dei cerchi con il suo passato. Ha guardato in faccia i suoi fantasmi, beato lui che ce l’ha fatta. Si è messo il cuore in pace su molte cose. Altre le sta ancora cercando, può farcela senza il mio aiuto. A volte penso che questi due abbiano una vita per i fatti loro, che adesso Torres stia andando a correre o che stia indagando su qualcuno o che sia appostato in qualche strada di periferia. Quando sono a Milano penso: magari è qui, da qualche parte. Mentre Falco sta seduto in fondo al suo locale bevendo una birra, tirando tardi, ascoltando qualcosa anni ottanta. Lo so. Inquietante. Dovrei parlarne con qualcuno bravo.

Grazie mille ad Antonio Zamberletti per essere stato nostro graditissimo ospite e speriamo di ritrovarlo presto sulle nostre pagine

David Usilla