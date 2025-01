COS’È LA RADICE QUADRATA DI UN NUMERO?

Sin dalla scuola primaria vengono presentate le 4 operazioni basilari della matematica (addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione). Successivamente, di solito al quinto anno della scuola primaria, vengono dati i primi rudimenti dell’operazione di elevamento a potenza, presentando tale operazione come una moltiplicazione ripetuta della stessa quantità.

Se nei primi anni della scuola primaria le 4 operazioni vengono vissute dagli alunni come qualcosa di a sé stante, negli ultimi anni incominciano a intravedere che sussiste una relazione fra esse…cioè realizzano che le operazioni di addizione e sottrazioni sono una l’inversa dell’altra, così come moltiplicazione e divisione sono una l’inversa dell’altra.

Ovviamente non hanno ancora in mente il concetto rigoroso di operazione inversa, ma percepiscono che applicandole in successione si ritorna alla situazione di partenza….vivono la relazione esistente tra addizione e sottrazione come un modo di andare avanti e indietro nel tempo riportando tutto nelle condizioni iniziali.

Se questo è semplice per la coppia di operazioni “addizione-sottrazione”, lo è un po’ meno per la coppia “moltiplicazione-divisione”…mentre risulta loro impossibile fare quest’abbinata di operazioni nel caso dell’operazione di elevamento a potenza…in quanto non è loro presentata quest’operazione che riporterebbe tutto alle condizioni iniziali.

Tale compito viene lasciato agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado.

Tale operazione che a partire dall’operazione di elevamento a potenza riporta tutto alla situazione iniziale è l’operazione di estrazione di radice.

Ovviamente dato un numero qualsiasi è sempre possibile ripeterlo quante volte si voglia (quindi ricavare le infinite potenze di questo numero)

Una definizione di questo tipo non è una definizione rigorosa dell’operazione di elevamento a potenza….è più che altro una definizione operativa.

Ponendo l’attenzione solo sulle seconde potenze dei numeri positivi (i famosi quadrati dei numeri) viene definita l’operazione di radice seconda (o radice quadrata) come l’operazione inversa dell’elevamento alla seconda potenza.

Dato che l’operazione di elevamento a potenza è stata definita in maniera operativa anche l’operazione di estrazione di radice viene definita in maniera operativa.

Restando nell’ambito delle seconde potenze, viene definita in maniera operativa la radice quadrata di un certo numero positivo A come “quel numero B che moltiplicato per sé stesso produce come risultato A”

Da quanto detto

Il problema lo abbiamo creato noi quando non abbiamo precisato che B deve essere positivo.

La definizione corretta (ma sempre operativa) dell’operazione di radice quadrata di un certo numero positivo A è “quel numero positivo B che moltiplicato per sé stesso produce come risultato A”

