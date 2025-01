Intervista a Guido Sgardoli – Detour – Piemme edizioni

Con grande piacere, torna a trovarci Guido Sgardoli, autore che non ha bisogno di presentazioni!

Abbiamo da poco recensito il suo nuovo lavoro edito da Piemme: “Detour” e ora possiamo scambiare quattro chiacchiere con lui.

Ciao Guido, grazie per essere tornato a trovarci, per noi è sempre un onore averti ospite nelle nostre pagine.

Non è la prima volta che i tuoi lettori si trovano davanti ad un tuo romanzo che possiamo definire, in qualche modo, di fantascienza. Ora che tutto quello che negli anni ’70 era considerato appunto fantascientifico è diventato quotidianità tangibile, cosa nel mondo d’oggi possiamo definire, a tuo avviso, fantascienza?

Ciao a voi! È un piacere ritrovarvi.

Domanda interessante. Non posseggo la genialità e la lungimiranza di Verne, H.G. Wells o Asimov, e sarebbe troppo facile e banale parlare di intelligenza artificiale, magari immaginando un futuro fantascientifico alla Matrix, con l’AI che controlla e dirige l’umanità. Quindi, e in maniera provocatoria, suggerisco che il futuro potrebbe essere un ritorno alle origini, un riprendere in mano le redini del nostro destino di esseri umani, sfruttando la tecnologia ma senza diventarne totalmente dipendenti con il rischio di annullarci.

I personaggi che troviamo in Detour coprono un ampio spettro di “categorie”, c’è un motivo particolare, oltre alle necessarie dinamiche della storia, che ti ha fatto prediligere certe anziché altre?

Approfitto sempre delle storie che scrivo per indagare l’animo umano. In questo libro ho sentito, dopo quattro anni, il peso di quello che è stato il Covid e dunque ho immaginato un personaggio in particolare che ne aveva subito il tragico impatto. Un altro personaggio è un adolescente con problemi di dipendenza da alcol. Anche in questo caso ho fatto riferimento a una criticità che colpisce molti giovani di oggi, l’abuso di sostanze alcoliche.

Detour che tradotto in italiano anticipa in qualche modo uno dei fulcri del romanzo, lasciato in inglese dà un’aurea misteriosa e ancestrale. Chi ha scelto di lasciarlo in inglese e perché?

Ho scelto io. Mi piaceva più di “deviazione”. E non è la prima volta che uno dei miei libri ha un titolo internazionale. Non so esattamente perché. Forse un augurio inconscio di volare lontano dai lidi nostrani.

Di recente hai pubblicato anche un libro per una fascia d’età per te insolita trattandosi di adulti (Il senso dell’alligatore – Piemme – 2023) Cosa ti ha spinto a scrivere per adulti e cosa ti è risultato più difficile da affrontare rispetto ai libri per ragazzi?

Ho sempre scritto adattando le storie all’età che avevo io in quel determinato periodo. Quindi, a venti o trent’anni, scrivevo racconti o inizi di romanzi per adulti, cosa che ho smesso di fare quando mi si è aperta inaspettatamente la strada della pubblicazione per ragazzi. Direi perciò che ho semplicemente ripreso in mano qualcosa che sentivo e che ho sempre coltivato in segreto dentro di me. Devo dire anche che alcuni miei romanzi YA sono stati letti da parecchi adulti, quindi, mi chiedo, qual è il confine di certi libri?

Non ho trovato difficoltà rispetto allo scrivere per ragazzi. Nei miei romanzi YA non ho mai fatto sconti, ad esempio, al linguaggio. Per Il senso dell’alligatore ho solo spinto un po’ di più sull’aspetto psicologico del protagonista e affrontato in maniera più approfondita certe tematiche.

I tuoi romanzi son stati tradotti in diverse lingue, cosa che ormai sarà per te diventata consuetudine, hai mai riletto un tuo libro tradotto? Secondo te fa lo stesso effetto che leggerlo in lingua originale?

Non l’ho mai letto perché le uniche lingue che conosco un po’, oltre l’italiano, sono l’inglese e il tedesco e purtroppo non sono ancora arrivato ad essere tradotto in questi Paesi.

La traduzione, comunque, è un punto focale della letteratura. Una buona traduzione può decretare il successo di un libro; una mediocre può affossarlo.

Detour ha un finale che in qualche modo apre alla possibilità di un nuovo capitolo. Lo credi possibile o semplicemente volevi chiudere con un finale a sorpresa?

Non penso a una continuazione. Non mi piacciono molto i sequel. Era solo, come dici, un finale con brivido.

Non so se hai mai visto: “Nightmare 6 – La fine”, ma in un passaggio del film c’è una scena che, alla lontanissima, ricorda un aspetto del tuo romanzo. Potrebbe averti ispirato o non hai idea di cosa sto parlando?

La serie Nightmare l’ho seguita fino al numero 4 e Freddy Kruger è un cult anche per me. Ma non sono andato oltre. Quindi, mi spiace, ma non so a cosa ti riferisci. Però sarei curioso di scoprirlo…

Sai se Detour diventerà un audiolibro?

Non ne ho idea, ma lo spero. Tra l’altro, l’anno scorso, mi sono cimentato con la registrazione dell’audiolibro de Il senso dell’alligatore, citato in precedenza. Ventidue ore di lettura! Un’esperienza bellissima ma pesantissima!

Stai già lavorando ad un nuovo progetto, o una volta dato alle stampe il nuovo romanzo hai un periodo in cui ti metti in stand-by per “resettarti”, o la scrittura è per te un esercizio quotidiano sempre e comunque?

Dipende. Se c’è qualcosa che già bolle in pentola mi ci metto quasi subito. Spesso, mentre sto finendo un libro e so già quale sarà il successivo, mi prende una smania incontrollabile di chiudere quello vecchio e iniziare prima possibile quello nuovo. Il che rischia di rovinare il finale. Così cerco di controllarmi e rallento, prendendomi il tempo necessario a finire per bene il lavoro in corso. Come regola generale, però (e come ci insegna il buon King), scrivere è metodo e disciplina, oltre che esercizio continuo, e dunque cerco di farlo tutti i giorni.

Grazie e buone letture a tutti

Grazie a Guido Sgardoli per essere tornato a trovarci, lo aspettiamo per il suo prossimo libro!

Sandra Pauletto