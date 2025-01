Recensione: “Detour. Senza via di fuga” – Guido Sgardoli – Edizioni Piemme

Per la gioia dei giovani e diversamente giovani lettori, torna in libreria Guido Sgardoli con una nuova storia dal sapore paranormale, fantascientifico, ai confini della realtà.

“Detour. Senza via di fuga” è un mix di paure, da quelle più, diciamo popolari, a quelle più recondite e ancestrali.

Come successo precedentemente in altre storie dell’autore, anche qui partiamo da una situazione comune, un momento quotidiano che tutti hanno vissuto, come ad esempio un lungo e noioso viaggio in macchina per andare in vacanza, con a bordo due figli adolescenti e il loro scontroso “entusiasmo”.

Ma questo è un frame, una piccola istantanea per farci entrare nella storia, che di punto in bianco ti sbatte in faccia la sua realtà e non puoi che andare avanti a leggere, perché a quel punto devi sapere chi, come e perché!

Detour è a tratti claustrofobico, e rischi di sentirti, quando va bene, come una mosca che continua a picchiare di testa nel vetro, convinta di poter uscire.

Si può sentirsi prigionieri anche trovandosi all’aperto, quando il tuo sguardo riesce a trovare l’orizzonte e nessun muro invalicabile blocca la tua strada?

Con Sgardoli sì, restando potenzialmente legati alla realtà, ma aprendo uno spiraglio all’ impossibile, che poi potrebbe non essere così impossibile secondo certe teorie o filoni di pensiero…

L’autore ci ha fatto conoscere il suo stile di affrontare la fantascienza, portandoci per mano nel suo mondo, prima con “I grigi” (DeA) e poi con “Anomalya”(Giunti) e anche con altri, ma questi due li trovate recensiti nel blog.

In ogni volume l’autore si spinge un po’ più avanti.

I tre romanzi sono assolutamente testi singoli, non legati in nessun modo, salvo per la categoria “fantascienza”, dove la libreria che frequento li tiene in bella vista.

“Detour. Senza via di fuga” è in qualche modo anche un inno alla forza del gruppo, là dove il singolo, pur sentendosi forte, è niente davanti alla forza dell’imperscrutabile.

Son quindi tutti buoni amici in Detour? Ovviamente no, ma mi chiedo se il cattivo è davvero così cattivo, o piuttosto vittima di false credenze, leggermente ossessionato da teorie più grandi di lui, sostenute da chi l’ha, anche indirettamente, soggiogato, rendendolo incapace di intendere e di volere e quindi non imputabile…

Ai lettori l’ardua sentenza.

Quando avrete finito di leggere il libro, fatevi un esame di coscienza: al posto dei protagonisti che avreste fatto?

A quale dei gruppetto dei personaggi vi siete sentiti più vicini per atteggiamento?

È un giochino introspettivo niente male, che fa da ciliegina sulla torta alla conclusione di una lettura dove, non ci sono appigli e non potete che è farvi condurre dall’autore fino all’ultima pagina, quando, una volta raggiunta, sarà possibile tirare un sospiro di sollievo… forse!

Sandra Pauletto