Intervista a Mariacristina Pettorini Betti – “L’enigma del capitano dell’Aphrodite” – Tralerighe libri editore

Abbiamo da poco recensito “L’enigma del capitano dell’Aphrodite: Un nuovo caso per il commissario Biasini” (Tralerighe libri editore), ultima fatica letteraria di Mariacristina Pettorini Betti, che è tornata a trovarci per scambiare nuovamente quattro chiacchiere con noi.

Buongiorno Mariacristina, bentornata e grazie per aver accettato di chiacchierare ancora una volta con noi.

Manfred Biasini torna ad indagare e con lui tornano tutti i personaggi che tanto abbiamo potuto apprezzare nel tuo libro precedente, “Delitto all’ombra delle tre cime” (Tralerighe libri editore). Quando hai iniziato a scrivere del commissario Biasini avevi già in mente di lavorare su personaggio seriale o il continuare a scrivere di lui è stato motivato dagli ottimi riscontri ottenuti dal primo libro?

Devo confessare che quando mi sono imbarcata nell’avventura letteraria della scrittura del primo romanzo poliziesco “Delitto all’ombra delle tre cime”, un vago pensierino sulla possibilità di creare un investigatore seriale l’avevo fatto. Però, visto che tra il dire e il fare c’è poi di mezzo il mare, sono andata avanti con prudenza e solo dopo aver completato il primo romanzo ho iniziato seriamente ad accarezzare questa possibilità. Tra l’altro la seconda storia, “L’Enigma del Capitano dell’Aphrodite”, mi è venuta in mente subito in maniera molto naturale ed istintiva.

Cosa differenzia, secondo te, l’approccio alla scrittura di un romanzo stand-alone rispetto ad una serie?

L’approccio alla scrittura di una serie, rispetto ad un romanzo stand-alone, differisce nel fatto che la descrizione dei personaggi è più approfondita, soprattutto quella dei personaggi principali, in particolar modo dell’investigatore. Si scava nella sua psicologia, si descrive l’evoluzione personale e professionale in modo più accurato. Per non rendere noiosa la trattazione, ho preferito ricorrere a brevi flash, nell’ambito della vicenda, per mettere in rilievo alcuni aspetti particolari e significativi.

Mi è piaciuto molto un piccolo particolare di questo libro, e cioè il fatto che ogni tanto uno dei tuoi personaggi snocciola una bella ricetta tipica. Questo, in qualche modo, mi ha spinto ad una riflessione che voglio condividere con te e vorrei da te un’opinione in merito. Io credo che molto spesso i piatti tipici di un luogo riescano in un certo senso a descrivere gli abitanti di quello stesso luogo, riescano quasi a trasferirne l’anima. Tu cosa ne pensi?

Hai ragione. I piatti tipici illustrano bene gli aspetti caratteristici dei luoghi e delle persone che ivi vivono. Sono il risultato finale di un’evoluzione storica, geografica, economica e sociologica importante. La cucina rappresenta un’espressione importante di “ cultura”.

Uno dei temi di cui si parla nel libro è la violenza sulle donne che è un tema attualissimo anche nel dibattito pubblico. Secondo te oggi rispetto a qualche decennio fa il problema si è acuito, oppure la nostra percezione di un crescente pericolo è dovuta al fatto che, rispetto a prima, oggi si hanno più notizie e quindi ogni fatto viene alla conoscenza di tutti?

Oggi i fatti di violenza grave, come il femminicidio, sono aumentati rispetto ai decenni passati in quanto i rapporti tra i due sessi sono profondamente cambiati. In passato la violenza era più subdola, psicologica, anche fisica, perpetrata all’interno delle mura domestiche e sopportata pazientemente dalle donne. L’omicidio eclatante era un fatto eccezionale.

La donna oggi ha acquisito una maggiore consapevolezza e non sopporta facilmente una posizione subalterna rispetto al coniuge/compagno. In passato tale soggezione era un dato acquisito, quasi normale nella relazione tra coniugi. E’ chiaro che la maggiore emancipazione femminile ha privato l’uomo di un ruolo e di una posizione predominante, non sempre centrata sulla collaborazione e sulla reciproca stima… Se non si è ricevuta un’educazione basata su questi valori, il maschio va in crisi e reagisce con violenza ad ogni anelito di libertà e autonomia da parte della partner. Su questo incide anche un modello di vita complicato, con povertà di valori, con condizioni economiche e lavorative non ottimali che portano l’uomo a scaricare sulla donna le proprie frustrazioni personali e professionali. Il fatto che oggi, rispetto al passato, si parli diffusamente di tale fenomeno è un bene; bene sostenere le donne con consigli e possibilità di intervento in caso di pericolo. Personalmente consiglierei ai media di non indugiare troppo nella descrizione di particolari macabri e crudi di certi femminicidi che, a mio avviso, potrebbero forse sollecitare la curiosità morbosa di personaggi psicologicamente labili, magari indotti a mettere in atto poi tentativi di emulazione.

Avendo letto entrambi i tuoi libri dedicati a Manfred Biasini mi sono reso conto che ami variare molto le ambientazioni tanto che questa volta sei arrivata fino in Grecia. Mi viene da pensare che tu sia una grande amante dei viaggi, una di quelle persone a cui piace scoprire posti nuovi. Che rapporto hai con i viaggi? C’è un posto che ti è rimasto particolarmente nel cuore?

In effetti i luoghi descritti nei romanzi mi sono noti, li ho visitati con grande piacere e mi hanno profondamente colpita, talvolta ispirata, lasciando in me suggestioni indimenticabili. Rappresentano veramente i miei ”luoghi del cuore”. Viaggiare rappresenta un diletto per il fisico e per lo spirito e occasione per accrescere i propri orizzonti culturali. Ci sono altre località che ho nel cuore e che potrebbero ispirarmi per future storie, ma non posso svelarle ora altrimenti …fine della sorpresa!

Si parla del traffico di oggetti antichi, un reato di cui oggi sentiamo parlare molto poco, ma che immagino invece sia ancora abbastanza florido. Come mai hai scelto di porre la tua attenzione su questo tipo di crimine? Credi che oggi sia ancora così florido questo tipo di mercato clandestino?

Il traffico di reperti archeologici è purtroppo sempre abbastanza florido, soprattutto nel nostro Paese così ricco di vestigia storiche e, grazie alla possibilità di lauti guadagni, coinvolge personaggi variegati, appartenenti alle organizzazioni criminali nazionali e non solo, ma anche soggetti apparentemente insospettabili che gravitano nel mondo dell’arte, della politica e della finanza. Basta seguire la cronaca e leggere i rapporti del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale che da più di mezzo secolo svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali. Il fenomeno, pur negativo e massimamente da perseguire e condannare, è a suo modo “affascinante” e si presta a fare da sfondo a romanzi polizieschi, che si spera possano risultare avvincenti. Il lettore attento, tuttavia, sa ricavarne motivo di riflessione.

Sono convinto che quando si scrive un libro un autore ci metta sempre un qualcosa di autobiografico, qualcosa che fa parte delle proprie esperienze vissute, sei d’accordo? Quanto c’è del tuo vissuto in questo libro?

Concordo sul fatto che in ogni opera l’autore inserisca spunti autobiografici ed io rientro pienamente nella fattispecie concreta. Il segreto sta nel far esprimere ai personaggi nostre sensazioni, stati d’animo, convinzioni, idee e valori ed io sono ricorsa a tale artificio a piene mani. Sono convinta che ad un lettore attento non saranno sfuggite le numerose citazioni di opere letterarie e di autori che mi hanno positivamente colpita nel corso della vita.

Ho sempre pensato che chi scrive libri sia prima di tutto un avido lettore. Tu quanto tempo riesci a dedicare alla lettura? C’è qualche genere, libro o autore che ami particolarmente?

Ho sempre amato la lettura e durante gli anni della mia infanzia e adolescenza ho letto tantissimo. In seguito, i pressanti impegni della vita familiare e lavorativa hanno rallentato un po’ questa bellissima abitudine, alla quale dedicavo il mio tempo nei periodi di vacanza estivi e invernali. Da tre anni sono in pensione e da allora ho recuperato il tempo perso: leggo tantissimo e sono felice di farlo. I miei generi preferiti: romanzi gialli, storici, polizieschi, saggi storici, libri di politica, sociologia, attualità. Trovo Valter Veltroni molto bravo , uno scrittore completo. Mi piacciono i libri di Paolo Mieli. Adoro il modo di scrivere dei giornalisti che sanno andare dritti all’obiettivo, con una prosa essenziale e capacità di sintesi. Solo per citarne alcuni: Lilli Gruber, Federico Rampini, Marco Travaglio …

Dopo aver finito di leggere questo libro viene spontaneo chiedersi se ci sarà un seguito. Hai già pensato ad un nuovo capitolo delle avventure di Manfred Biasini?

Sto pensando intensamente ad una nuova storia che vedrà protagonista il nostro commissario capo Biasini, forse allontanandolo per qualche tempo dalla questura di Bolzano. La vicende sono però ancora allo stato embrionale… Invece, tra qualche settimana, uscirà il mio primo saggio storico, sempre edito da Tralerighe libri Lucca. In occasione dell’ottantesimo anniversario della liberazione dell’Italia centrale dall’oppressione nazi-fascista, si occuperà delle vicende drammatiche della Linea Gustav e quindi del fronte di guerra del Lazio meridionale e di Roma dal 8 settembre 1943 al giugno 1944.

Grazie mille a Mariacristina Pettorini Betti per essere stata nuovamente nostra graditissima ospite e speriamo di ritrovarla al più presto sulle nostre pagine.

Ringrazio voi per l’opportunità di far conoscere i miei libri tramite il vostro interessante blog.

David Usilla