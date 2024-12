Intervista a Lodovica San Guedoro – La vita è un sogno – Effigi edizioni

Abbiamo da poco recensito il volume La vita è un sogno scritto da Lodovica San Guedoro edito da Effigi edizioni e ora abbiamo la possibilità di scambiare con l’autrice quattro chiacchiere.

Ciao Lodovica grazie per essere passata a trovarci.

La prima domanda che voglio farti e che nella precedente intervista non ti ho fatto è: il tuo cognome è reale o è uno pseudonimo? Perché se fosse uno pseudonimo è geniale!

Allora è senza dubbio geniale. Questo pseudonimo, inventato tanti anni fa, quando vivevo nella campagna toscana e avevo messo al mondo un giallo letterario intitolato „Incitazione a delinquere“, imprigiona le cifre delle mie due nature: quella mistica, Santo Guedoro, e quella fisica e terrestre, sangue d’oro. Il critico austriaco, che colse per primo questa ambiguità, rilevò che il sangue infatti scorreva scintillante nella mia opera.

Ma ora parliamo del tuo libro, è un testo molto particolare, come nasce il suo progetto?

Questo romanzo è basato su un dramma fantasmagorico che scrissi tra il 2002 e 2003, nel periodo viennese. Un dramma da me nostalgicamente dedicato al Burgtheater, il massimo teatro di lingua tedesca, dietro il quale si allungava lo strascico di una ricca ed emozionante storia. De „La vita è un sogno“ s’innamorò la drammaturga Laura Olivi del Residenz Theater di Monaco e così Giuseppe Marini, dotato regista italiano, cui mi aveva indirizzata Luca Ronconi. Scaparro intendeva proprio metterlo in scena e aveva già incaricato Roberto Francia di schizzare le scenografie… Ma l’unico risultato tangibile di tutti miei sforzi per fare rappresentare “La vita è un sogno” fu e rimase una splendida lettura scenica con sei attori e sei leggìi al Teatro Argot di Roma. Di recente mi sono detta: non voglio che questo meraviglioso dramma, per cui ho dato tanto sangue, sia sepolto nell’oblìo, lo devo salvare! Devo trasformarlo in romanzo, affinché sopravviva.

La tua prosa è davvero alta, vuoi raccontarci il tuo percorso di scrittrice e non solo visto che hai diverse capacità ed interessi?

Ero, e sono sempre convinta, che il mio merito avrebbe dovuto essere riconosciuto già al primo romanzo, “Carne morta”, scritto tra il 1975 e il 1977 e pubblicato in proprio nel 1979 con lo pseudonimo di Eva Corona. L’avevamo illustrato noi stessi (io e lo scrittore Johann Lerchenwald, mio marito) con disegni all’inchiostro di china, in stile incisione. Ogni capitolo iniziava con una capolettera. Che squisitezza, che fantasia! Talvolta quelle letterine sembravano merletto. La copertina, pure quella era stata disegnata da noi. Ma purtroppo la cultura italiana ha perso un appuntamento con la Storia. Non c’è da meravigliarsi di questo. Ed è quello che ha continuato a fare anche dopo, fino ad oggi: perdere appuntamenti con la Storia, scavalcare intere epoche letterarie. Dopo sette anni di inutili tentativi con le italiche case editrici, mi autoesiliai in Germania. Trascorsi tre mesi, tre case editrici tedesche chiesero contemporaneamente l’opzione per il mio giallo letterario, “Incitazione a delinquere”. Mi decisi per quella che possedeva maggiore prestigio letterario, la Luchterhand. Sennonché… a traduzione fatta, la casa editrice fu improvvisamente venduta, la collana di letteratura italiana, che avrei dovuto inaugurare, soppressa, e fui costretta a correre ai ripari offrendo il libro alla Nymphenburger, di taglio più commerciale. “Einladung zum Mord” si guadagnò una trentina di recensioni, tra cui quelle della Neue Zürcher Zeitung (Zurigo) e dell’Abendzeitung (Monaco). All’edizione hard cover seguì la pubblicazione a puntate sulla Westfaelische Rundschau e l’edizione tascabile nella Ullstein. Poi, sempre nella Nymphenburger, una raccolta di racconti, l’edizione tascabile degli stessi nella Ullstein… e infine più nulla. La mondiale congiuntura era già allora fortemente antiletteraria. Tuttavia la mia vena creativa era troppo grande. Scrissi un dramma radiofonico, replicato più volte dalla WDR di Colonia e da Radio Brema. Ma, per quanto fossi stata dichiarata “autrice della casa”, i drammi proposti successivamente alla WDR furono rifiutati uno dopo l’altro: scrivevo in modo troppo libero, e lo Zeitgeist non poteva perdonarmelo. Tentai di mutare pelle e, trapiantatami a Vienna, mi diedi al teatro: commedie, il dramma fantasmagorico dedicato al Burgtheater, collaborazioni con riviste teatrali italiane, discese ricorrenti in Italia per far rappresentare il mio creato: ma l’unico risultato tangibile di tante fatiche fu, come ho già detto, la splendida lettura scenica de “La vita è un sogno” con sei attori e sei leggìi al Teatro Argot di Roma. Ristabilitami, dopo quasi tre anni di Vienna, a Monaco, pensando seriamente alla posterità, la prima cosa che feci fu di mettere al sicuro le mie opere, edite e no, nella Sezione Manoscritti e Rari della BNCF (Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze): i tempi erano davvero bui e magari un incendio avrebbe potuto annientare tutto. Nel 2002, all’epoca del giubileo di Hermann Hesse, prese il via l’operazione “Herr Hesse a Baden”, più che una semplice trasposizione per il teatro di “Kurgast”. Per la tenacia, la bravura, l’abilità politica e l’inventiva che io e Lerchenwald vi profondemmo e per il muro di inerzia, indifferenza e stupidità con cui ci scontrammo, fu sfarzosamente paradigmatica ed esemplare. Questa ulteriore esperienza negativa ci portò a riconsiderare l’idea di una casa editrice nostra: fu così che nell’autunno del 2006 rinacque a Monaco l’antica casa editrice di Firenze: Felix Krull Editore. Libera, orgogliosa, combattiva e bilingue: italiana e tedesca. Come italiana ero io e tedesco Lerchenwald. Tra i libri che vi sono apparsi: “Requiem di Arlecchino” (2007), “Gli avventurosi Simplicissimi” (2008), “Pastor che a notte ombrosa nel bosco si perdé…” (2017) , “Amor che torni…” (2020), “Le inenarrabili tribolazioni della Poesia in tempi di barbarie” (2020), “Il mostro di Firenze e altri racconti” (2022). Ma mio marito non c’è più. E la casa editrice è ferma da due anni. I miei ultimi tre libri sono stata costretta a farli pubblicare da altre case editrici.

La vita è un sogno, ma potrebbe anche per alcuni essere un incubo, che ne pensi?

Anche per me lo è, da quando mio marito è morto. Era il mio amore, la mia anima, la mia vita, una mente splendida, un uomo buono, gentile, generoso, una forza della natura… E ora non c’è più. Mi ha lasciata alla mercé di un mondo sempre più ostile, brutto e sinistro.

Nel tuo romanzo ci sono messaggi positivi e io ci ho visto un grande invito alla libertà, cos’è per te la libertà?

Jean Gabin disse: „Io amo la libertà. Soprattutto la mia“. La libertà è il presupposto imprescindibile per lo sviluppo e l’esplicazione dell’essere umano, come dimostrano

gli artisti, che più di tutti hanno dimestichezza con essa. Che sono tali perché nell’infanzia hanno fatto la più totale, intensa e profonda esperienza della libertà. E sempre, per tutta la vita, continuano ad amarla, a predicarla e a ricercarla.

C’è qualche personaggio che in qualche modo ti rappresenta di più?

Proprio l’artista. Identificazione assoluta. La scena iniziale, per esempio, ricalca un episodio realmente avvenuto nella mia infanzia, mentre viaggiavo in treno con mia madre: un giornalista, colpito dal mio sguardo osservatore e nello stesso tempo sognante, ma forse più che a me interessato invece alla mia bella, giovane madre, mi volle scattare una fotografia, che fece poi avere a… mia madre.

Come ti sei organizzata per scrivere La vita è un sogno?

Ci ho lavorato per diversi mesi, ogni mattina un po’, così come mi permettevano le mie forze sfibrate dal dolore e dalla burocrazia tedesca, una burocrazia ossessiva, esigente, inflessibile, debordante, di evidente marca prussiana.

A leggerlo non sembra un libro semplice, tu quanto hai faticato a scriverlo?

Non ho faticato, creare mi viene naturale. E, se fatica è, è una dolce e benefica fatica.

Pensi che il tuo libro possa superare la pagina scritta e trasformarsi in qualcos’altro? Cosa ti piacerebbe che diventi? Un lungometraggio animato? Un audiolibro? O altro?

Mi augurerei che fosse finalmente rappresentato come dramma! Se poi qualcuno ne volesse fare un film, non mi adombrerei…

Stai lavorando ad un nuovo progetto?

Vorrei rivedere e far pubblicare sempre da Effigi „Il giardino chiuso“. Un’incantevole commedia, parola d’autore.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto.

Sono io che ringrazio.

Sandra Pauletto