Recensione: “La vita è un sogno”- Lodovica San Guedoro – Effigi edizioni

Il nuovo romanzo di Lodovica San Guedoro: “La vita è un sogno” è un’opera non certo semplice, dal resto ci ha abituato a lavori complessi già con la sua opera precedente: “Ifigenia” della quale abbiamo avuto il piacere di parlare nella precedente intervista.

Questo romanzo, se così possiamo chiamarlo, ha una scrittura quasi poetica e il suo contenuto è tutt’altro che immediato, al punto che rasenta a mio avviso la filosofia o la poesia.

Un testo che come dice il titolo è cosparso da un Aurea onirica e che porta il lettore a galoppare sulle parole, sentendosi quasi senza appeso nei pensieri dell’autrice e dei protagonisti.

Ogni pagina uno spunto di riflessione su temi tutt’altro che banali, né tantomeno scontati.

La vita è un sogno permette, non solo di guardarci dentro profondamente, ma anche guardare fuori da noi, nel mondo che ci ospita e che non sappiamo bene quali strade stia prendendo.

L’autrice Lodovica San Guedoro semina qua e là dei simboli che ognuno può interpretare a suo modo, perché penso che anche se lei nello scrivere avesse un intento preciso, ognuno può, a seconda del proprio vissuto, prenderli e farli suoi adattarli e decodificarli in quello che maggiormente gli fa vibrare l’anima.

Anche le ambientazioni del romanzo sono sempre sospese tra sogno e realtà.

Immagini che che possono far o aver fatto parte del nostro quotidiano, ma che nel libro di San Guedoro acquistano una dimensione altra in cui si è pervasi da una sensazione di smarrimento, e allo stesso tempo di casa.

Non è facile descrivere come la scrittura dell’autrice sia capace di portarti a credere di sapere esattamente dove ti trovi, per poi con un solo singolo particolare, farti mettere in discussione tutte le tue certezze.

La vita è un sogno è un libro “strano” diverso, per lettori audaci e curiosi, che non sia accontentano di una storia scritta bene, ma che pretendono dal libro quell’esperienza magica di volo in posti mai prima di allora inesplorati.

Ora che avete solo una leggera percezione di quello che il libro vi offre, non vi resta che leggerlo.

Buon viaggio!

Sandra Pauletto