Ramon e Blanca – Enia Rubio – Chiocciola Edizioni

Ramon e Blanca di Enia Rubio è un viaggio nell’essenza dell’amore e della ricerca di sé, che ci trasporta in una Buenos Aires ricca di fascino e mistero. Con un tono onirico e poetico, Rubio racconta una storia sospesa tra sogno e realtà, in cui le emozioni fluttuano come i passi di un tango e le anime dei protagonisti sembrano vibrare al ritmo di una melodia antica e irraggiungibile.

I protagonisti, Ramon e Blanca, sono anime tormentate, segnate da cicatrici emotive e dalla paura di legarsi troppo profondamente. Ramon è un uomo che vive protetto da una corazza di razionalità, creata per difendersi da un passato doloroso. Blanca, invece, è una donna che anela all’amore vero, ma che si è abituata a essere vista come un’ombra, uno sfondo, un’illusione, accettando l’amore passeggero, desiderando però di essere vista.

Entrambi conducono una doppia vita, giudicata da chi li osserva, ma che per loro è una necessaria protezione dalle ferite: una modalità di amare che esprime il desiderio di donarsi senza essere spezzati. Dell’ altruismo, dell’eroismo dietro la facciate che persone vedono.

La scrittura di Rubio è poetica e avvolgente, e l’amore che unisce Ramon e Blanca appare come un filo invisibile che sfida le distanze di spazio e tempo, legandoli come se fossero destinati a ritrovarsi sempre. Lontani, spesso persi l’uno per l’altra, i protagonisti sembrano cercarsi inconsciamente, trovando nel tango il linguaggio segreto che li unisce oltre ogni confine. Ogni loro incontro è come un sogno che si realizza per pochi istanti, sospesi in un’atmosfera che rende il loro legame senza tempo e indissolubile, come se quell’amore atteso e inevitabile.

Rubio esplora la fragilità e il coraggio necessari per lasciarsi andare all’amore. Blanca, pur ferita e spesso delusa, continua a credere in quel sentimento che per lei è vitale. In un dialogo toccante, afferma: “Per amare non serve coraggio. Il coraggio lo dà l’amore. Io non ho coraggio, ma amo.” Ramon, d’altro canto, nasconde la propria vulnerabilità dietro un’apparenza distaccata, spaventato dall’idea di essere ancora ferito. Le loro vite parallele mostrano come la distanza possa diventare un motivo di ricerca, rendendo ogni incontro una scoperta, un passo più vicino a quell’amore assoluto che entrambi temono e desiderano.

Ramon e Blanca è un romanzo che parla di anime inquiete, di amori sospesi, e della forza che scaturisce dalla danza tra sogno e realtà. La penna di Enia Rubio ci regala immagini vive e luminose, come in un sogno, facendoci immergere in un universo onirico dove l’amore è una musica che tutto travolge.

Consiglio questo libro a chi ama le storie che restano nel cuore e che, tra poesia e malinconia, ricordano che l’amore può sopravvivere a ogni distanza, persino a quella dell’anima. Per chi, anche solo per un pomeriggio, vuole crede che l’amore può superare ogni paura, ogni ostacolo, ogni ferita.

Margherita Matteini Palmerini