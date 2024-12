Intervista a Lucia Perrucci – Nelle case dei morti non ci sono scale – Mondadori

Abbiamo da poco recensito il romanzo: “Nelle case dei morti non ci sono scale” di Lucia Perrucci edito da Mondadori e ora abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con lei.

Ciao Lucia grazie per essere passata a trovarci, possiamo darci del tu?

RISPOSTA: Ma certo! Grazie a te e ai tuoi gufetti narranti!

Iniziamo dalla copertina e dai disegni interni perché meritano la nostra attenzione. Puoi raccontarci un po’ com’è nata l’immagine geniale della cover e di chi porta la firma e qualcosina sui disegni che accompagnano la storia?

RISPOSTA: La copertina, così come le illustrazioni interne, sono firmate da Andrea Cavallini, tra i più noti e visionari illustratori per le maggiori case editrici italiane. Ho subito adorato l’idea di utilizzare il titolo per separare le due metà della casa, così come la scelta di soffermarsi proprio sul volto bifronte della protagonista simbolica di questa storia.

Questo romanzo non è la tua opera prima, ti sei un po’ abituata a fare la scrittrice e la vivi con più relax, o ora senti il peso della responsabilità e la cosa è pure più stressante?

RISPOSTA: questa è una domanda davvero particolare perché mi offre l’occasione di riflettere su come tutto si sia trasformato nella mia vita, dopo l’esordio con Mondadori. E le trasformazioni, si sa, spesso mettono “in crisi”. Dopo “La prodigiosa macchina cattura anime di Cassandra Apollinaire” c’erano tante aspettative sul mio secondo romanzo e in qualche modo l’ansia di deludere o di non essere all’altezza ha iniziato a farsi sentire. La cosa però che oggi finalmente mi concede maggiore sicurezza è l’esperienza che ho acquisito e che nel frattempo è cresciuta. Scrivere può essere per molti una passione, un’esigenza, un modo per esprimere se stessi e comunicare agli altri, ma è anche un mestiere. Un mestiere vero e proprio, con i suoi “attrezzi”, le sue regole, le sue tecniche, il suo continuo aggiornamento, confronto. Iniziare a padroneggiare il mestiere mi ha aiutata a centrare i miei obiettivi, a restare con i piedi per terra, a capire limiti e punti di forza e questa padronanza, come in tutti i mestieri, riduce la “paura”, perché assottiglia quel confine tra ciò che vuoi creare e ciò che puoi davvero realizzare. Poi per superare il confine ci vuole comunque sempre un po’ di sogno e follia, ma in quello mi aiutano i lettori, quando durante gli incontri mi sorprendono, dando un vero senso a questo mestiere.

Il tuo romanzo possiamo definirlo un horror ma anche una grande storia d’amore, l’avevi immaginato così o hai cambiato in corso d’opera?

RISPOSTA: Quello che davvero ho sempre immaginato era raccontare la scoperta e l’accettazione di un grande cambiamento in famiglia. Negli anni della lavorazione ho sperimentato il fantasy puro (più vicino al meraviglioso) per raccontare questa storia, ma qualcosa non mi convinceva. Finché l’horror (o una sfaccettatura di esso, come per esempio il perturbante) non è diventato il mezzo per raccontare quell’amore che citi, e temperare il fantastico, trasformando quel primitivo fantasy in realismo magico, la vera chiave per narrare questa storia.

Per tutti quelli che ancora non hanno letto il libro e i vari ringraziamenti, vuoi dirci se c’è qualcosa di autobiografico?

RISPOSTA: tutto ciò che c’è di autobiografico in questa storia è custodito nei dettagli. Piccole cose, come l’Ancora rossa, per esempio, simbolo per me della casa dei miei nonni e della mia famiglia. Il rapporto tra cugini, dato che sono cresciuta in una famiglia che definire gigantesca è riduttivo, e la malattia di mia nonna, che in dieci anni mi ha svelato segreti sul modo di essere umani, sulla paura e sul coraggio, che avevo promesso a me stessa (e a lei) di raccontare.

Siccome è la prima volta che ti intervistiamo, ti chiedo per conoscerti meglio, c’è qualche personaggio che ti assomiglia di più?

RISPOSTA: come dico spesso quando mi pongono una domanda del genere, di solito i personaggi delle mie storie somigliano più ai miei desideri che a me stessa. Ciò che invece mi assomiglia sta nei piccoli dettagli che riguardano un po’ tutti i personaggi, casa compresa. Il modo in cui Cecilia strizza gli occhi per non lasciare che le cose che immagina si avverino, per esempio. Oppure il modo in cui Dodo re-inventa la realtà, o gli starnuti di suo padre per evitare di prendere posizioni quando bisogna contare almeno fino a dieci prima di parlare. Il modo di amare gli assenti, della nonna. O il sentirsi spesso divisi a metà.

Qual è il tuo scrittore preferito o al quale ti ispiri?

RISPOSTA: per quanto riguarda questa storia, ci sono alcuni autori che cito sempre e che definisco maestri: Julio Cortazar, per il realismo magico, e il suo saper parlare di fantasmi senza parlare di fantasmi. Shirley Jackson, per l’alienazione dei suoi personaggi negli spazi chiusi. David Almond per la sua scrittura concisa, sottile, ma in grado di raccontare l’interiorità di personaggi in modo efficace e unico.

Una casa abbandonata, o parzialmente abbandonata come nel tuo caso, è una cosa che affascina, tu da ragazzina ne hai mai visitata una? Quella del tuo libro esiste davvero?

RISPOSTA: quando ero piccola esisteva davvero una casa, quella dei miei nonni al mare, metà bianca e metà nera. Una parte era infatti rimasta bruciata a causa di un incendio e per anni nessuno ci ha abitato, fino alla ristrutturazione. Poi c’è un’altra casa, quella in cui sono cresciuta insieme ai miei cugini, quella dei miei nonni in paese, che aveva invece un giardino sconfinato, lo scavo di una piscina mai terminata, l’ancora arrugginita al centro del vialetto e il tavolo di gesso che chiamavo davvero in quel modo, perché dato che nessuno dei vivi ci andava a sedersi mai, magari era davvero un tavolo da tè per i fantasmi.

Nascosto nel romanzo horror, c’è una tematica ben più profonda, alla luce di questo non trovo corretto che venga proposto come libro per ragazzi, come mai questa scelta?

RISPOSTA: questa storia è adatta ad un pubblico di lettori dai 12 anni in su. Non è il target di destinazione che metto a fuoco quando scrivo, ma il punto di vista. E questo è il punto di vista di una dodicenne. Come adulta adoro leggere storie viste dai ragazzi. Mi ritengo fortunata a scrivere per loro, e di Perché è una letteratura senza età, che non ha bisogno di timbrare il cartellino della crescita, per farsi capire.

Sarai in giro per il firmacopie?

RISPOSTA: adoro essere in giro e tutte le volte che sono in tour nelle librerie lo annuncio sui miei social.

Forse è prematuro, ma stai già lavorando o immaginando un nuovo progetto?

RISPOSTA: ci sono tanti progetti a cui lavoro e che presto vedranno la luce. Ma c’è una storia che non vedo l’ora di scrivere perché i personaggi ormai palpitano sulle mie dita. Spero di donare loro presto una vita sulle pagine.

Grazie mille a Lucia Perrucci per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

Sandra Pauletto