Lampião Rei – Papangu – Distribuito da Repose Records

Registrato da Fernando Sanches

Prodotto da Richard Berhens

Ascoltabile e acquistabile su Bandcamp

Paradossalmente nei giorni in cui mi è stato recapitato questo bel disco dei Papangu stavo leggendo un libro di un autore cileno molto eclettico e precisamente Alejandro Jodorowsky, il libro in questione è Il maestro e le maghe. Sviluppo il racconto da questa coincidenza perché i Papangu sono una band di rock progressivo brasiliano che strizzano l’occhio alle avanguardie musicali degli ultimi decenni e innestano qua e là delle sonorità dark metal. Come ogni gruppo musicale che si muove dentro la musica progressiva ha qualcosa di speciale da raccontare e quindi non gli basta un semplice pezzo di tre o quattro minuti ma necessita di un intero album, infatti questo bellissimo prodotto artistico dal titolo Lampiàu Rei è un concept album che può essere tranquillamente messo a confronto con album storici come Darwin del Banco del Mutuo Soccorso. Tra l’altro c’è una traccia Maracutaia che ricorda molto La conquista della posizione eretta del Banco. Mentre il disco precedente Holoceno parlava di distruzione ambientale, Lampião Rei narra in modo epico innestando il magico nel reale tipico della letteratura sudamericana da Gabriel Garcia Marquez in poi e racconta le prove e le tribolazioni di Lampião, il leggendario capo bandito brasiliano, dalla sua nascita fino alla sua ascesa in veste dell’uomo più temibile del Brasile. Coi Papangu ci si immerge totalmente nelle mitiche e sempre affascinanti atmosfere degli anni 70, vi ricordate quel bellissimo rock progressivo? Sì ragazzi siamo proprio lì accanto a King Krimson, Jethro Tull, Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Magma, Rovescio della Medaglia, Area, Genesis, Gentle Giants o Gong. Ho mescolato volutamente le nazionalità dei gruppi, perché da subito e da sempre il Prog è stato un fenomeno artistico inclusivo dei generi, in un substrato rock veniva sovrapposto e aggiunto altre sonorità più vicine a jazz, classica, pop, blues e altro. Soprattutto l’atteggiamento compositivo ricorda molto per tempi e libertà il free jazz. Da sempre il nostro Progressive Rock è stato di scuola per tutti, forse è la sola musica italiana veramente esportata assieme alla musica melodica napoletana o alla lirica. Quindi paragonare i Papangu alla PFM non può che essere onorevole. Lampião Rei, come dicevo, è il secondo album in studio della band brasiliana che al progressive rock riesce ad aggiungere quelle bellissime sonorità tutte brasiliane come possono essere la bossa nova con quel suo modo di essere tipico di felicità e tristezza o nostalgia, la saudade. I Papangu inoltre a tratti soprattutto su alcuni pezzi aggiungono suoni che possono ricordare artisti del calibro dei Sepultura. Le canzoni dell’album sono nove: Acende a luz: I. Alquimia, Acebde a luz: II. O encandeio/III. Sanguatimbo, Boitata, Oferenda no alguitar, Mulher Rendeira, Sol Raiar, Maracutaia, Ruìnas, Rito de Coroacao. Una piccola curiosità, non so se i Papangu conoscono la produzione dei Cccp-Fedeli alla linea ma ascoltando Boitata mi sono catapultato dentro a Punk Islam della band punk rock emiliana, in alcuni passaggi tranquillamente sovrapponibili, sicuramente una semplice coincidenza ma una bella coincidenza. Lampião Rei è una storia agrodolce, piena di speranza, sincretismo religioso e malizia, e il gruppo di João Pessoa evita intenzionalmente di ripetere la formula di Holoceno. Il disco mi piace molto ed ora è nella mia libreria, consiglio l’ascolto e l’acquisto.

Claudio Romei