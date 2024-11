Intervista a Roberto Centazzo – ” Taccuino d’appunti sulla teoria delle ombre” – AltreVoci Edizioni

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Taccuino d’appunti sulla teoria delle ombre” di Roberto Centazzo, edito da AltreVoci Edizioni e abbiamo la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Roberto, grazie per essere passato a trovarci. Possiamo darci del tu?

Certo.

D: Dopo aver letto il romanzo non posso non chiederti che rapporto hai con la filosofia e in particolare con Platone.

R: Filosofia era una delle due sole materie che mi appassionavano al liceo, l’altra era fisica. Tanto che, una volta diplomato, m’iscrissi alla facoltà di lettere e filosofia. Poi, siccome lettere non dà pane, cambiai e mi laureai in giurisprudenza. Io non studiavo sulle antologie ma leggevo direttamente le opere dei filosofi, Platone in particolare. Ho il grande rimpianto di aver cambiato facoltà.

D: Quanto tempo hai impiegato per scrivere questo libro?

R: Ogni libro richiede un tempo per la stesura e uno per la rilettura che va fatta a distanza di tempo, quando l’autore ha completamente dimenticato ciò che ha scritto e riesce a essere obiettivo e a volte sorpreso da quello che ha scritto. Diversi anni, comunque.

D: Il nome del personaggio principale, ovvero Renoir, è un richiamo al pittore o solo un caso?

R: Non lo so. I nomi sbucano fuori da soli durante a stesura.

D: È un libro difficile da scrivere? O in tutti i casi c’è stato un passaggio da scrivere più difficile di altri?

R: È un libro complesso. Narra la storia di uno scrittore finito in un ospedale psichiatrico giudiziario accusato di aver ucciso tre donne. Ma attenzione: Renoir non scrive più da anni. Ora si dedica alla pittura. Ma non dipinge paesaggi o nature morte, Renoir dipinge le ombre che persone e oggetti proiettano a terra,

Lo psichiatra che lo analizza deve scoprire se è davvero pazzo o se finge di esserlo per evitare il carcere. Le storie che racconta sono frutto della sua abilità di scrittore o sono inventate? E tra un racconto e l’altro ci sono gli appunti che custodisce gelosamente nel suo taccuino tra i quali quelli dedicati alla narrativa. Cos’è il romanzo? La descrizione della realtà o la suggestione della fantasia?

D: Il finale lo avevi già in mente o pensavi ad un finale diverso?

R: Ti svelo un segreto: il finale è l’unica cosa che deve avere in mente uno scrittore quando comincia la stesura di un romanzo. Tutto il resto viene da sé.

D: Quando scrivi hai qualche rituale del tipo un orario abituale per scrivere, un posto o una musica preferita da sottofondo?

R: Scrivo dalle cinque alle sette del mattino, tutti i giorni festivi compresi. Possibilmente col gatto sulla tastiera. Mi fa compagnia.

D: Ormai hai al tuo attivo un gran numero di libri, ce n’è uno a cui sei più legato?

R: Il prossimo. Sempre. L’ultimo è già passato, figuriamoci il primo. A volte vado in giro a presentare romanzi di cui non ricordo quasi nulla. Non ho mai riletto i miei libri. E ormai sono 22.

D: Stai lavorando ad un nuovo progetto?

R: Scrivo sempre più cose in contemporanea: ora sto scrivendo il settimo romanzo della squadra speciale Minestrina in brodo, la nuova commedia teatrale, un paio di racconti e poi quello che mi piace di più: i romanzi che nessuno pubblicherà. Piacciono solo a me, storie che non hanno mercato. Ma si scrive per il piacere di scrivere.

Ringraziamo Roberto Centazzo per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

Sandra Pauletto