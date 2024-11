“Taccuino d’appunti sulla teoria delle ombre” – Roberto Centazzo – AltreVoci Edizioni

Il romanzo “Taccuino d’appunti sulla teoria delle ombre” porta la firma di Roberto Centazzo, autore della ormai famosissima “Squadra Speciale Minestrina in brodo”.

In questo romanzo racconta la vita di Renoir Vananne, un uomo che passa gli ultimi anni della sua esistenza in un ospedale psichiatrico.

Ma chi è Vananne?

Forse uno squilibrato, forse un killer, o semplicemente un’ artista? Tutto questo o niente di questo?

Lo impareremo a conoscere attraverso tre fasi della sua vita e alle relative storie d’amore che in quei periodi vive.

Il tutto è raccontato al medico psichiatra che lo segue, e i suoi racconti sono così “originali” che al lettore resta sempre il sospetto che Vananne si stia prendendo gioco di lui.

Un giallo nel giallo quindi, ma anche qualcosa di più.

Sicuramente già dal titolo, chi mastica, o ha masticato, un po’ di filosofia, capta un richiamo a Platone e questo stuzzica sicuramente una lettura al di là delle righe e della storia stessa.

Il libro rimbalza fra passato e presente in un andirivieni melodioso che essendo ben scritto (del resto Centazzo è una garanzia) non confonde il lettore.

Le figure femminili hanno un ruolo importante nella storia che in qualche modo ruota anche attorno all’amore e alla sua influenza nella vita quotidiana.

Sono personaggi originali e rispecchiano pregi e difetti del mondo femminile.

Inizialmente il nome del protagonista, ossia Renoir, mi ha fatto pensare ad un omaggio al pittore, ma mi sono ricreduta perché il pittore amava dipingere il bello o comunque scene “spensierate” e questo libro di spensierato ha ben poco.

È sicuramente un giallo fuori dagli stereotipi di genere e tutt’altro che un romanzo di evasione.

A lettura finita il cerchio si è chiuso, gli enigmi del giallo hanno trovato una loro conclusione che vi lascerà senz’altro sorpresi, perché probabilmente anche voi vi sareste aspettati tutt’altro, eppure è a suo modo un libro che, a seconda della capacità del lettore, veicola riflessioni profonde che non è detto si riescano a cogliere in una prima lettura, in cui siano siamo tutti presi dal lato Noir e vogliamo sapere come va a finire.

Un libro quindi da leggere e rileggere magari, come per Renoir Vananne, in diversi momenti della vita.

Sandra Pauletto