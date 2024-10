Intervista a Lisa Beneventi – “Madame Royale” (Nua edizioni)

Intervista a Lisa Beneventi – “Madame Royale. Il mistero della figlia del re” (Nua edizioni)

Abbiamo da poco recensito “Madame Royale. Il mistero della figlia del re” (Nua edizioni), ultima fatica letteraria di un’autrice che è ormai una nostra carissima amica, Lisa Beneventi. Questa è la terza volta che Lisa torna a trovarci e come sempre chiacchierare con lei è un grande onore ed un grande privilegio.

Dopo due saghe familiari, Siamo come le farfalle e La giostra della vita (anch’esse pubblicate da Nua Edizioni), torni in libreria con un lavoro un po’ diverso sia nello stile narrativo che per quello che concerne il tema trattato. “Madame Royale. Il mistero della figlia del re” è il racconto della Rivoluzione francese vista attraverso gli occhi di Maria Teresa Carlotta, la primogenita di Luigi XVI e Maria Antonietta. Cosa ti ha spinto cambiare stile e a cimentarti in questa nuova avventura?

Sono arrivata a scrivere Madame Royale quasi per caso, dopo avere letto su un quotidiano un articolo che riguardava questa giovinetta imprigionata alla Torre del Tempio a Parigi con i suoi genitori, il fratellino e la zia paterna. Confesso che sapevo molto poco di lei, poiché anche sui libri di testo è citata raramente. La sua vicenda mi ha incuriosito e ho deciso di approfondire il periodo storico in cui è vissuta e la sua storia, abbastanza complessa, che cela perfino un mistero mai risolto.

Vi è comunque un legame con gli altri miei romanzi perché in tutti e tre la Storia occupa un posto rilevante, anche se nei primi romanzi sullo sfondo di eventi reali si muovono personaggi veri ma anonimi, mentre, in questo caso, si tratta di personaggi storici noti. Anche per quanto riguarda lo stile ci sono delle affinità, come ad esempio i “salti temporali”, il passaggio dal presente della narrazione al passato, l’uso della prima persona (nel primo e nel terzo romanzo). Novità quindi, ma anche un senso di continuità.

Se ho capito bene questo è sostanzialmente il primo capitolo di una trilogia dedicata a Maria Teresa Carlotta. Perché hai deciso di puntare i riflettori su questo personaggio, che a dire il vero risulta abbastanza sconosciuto alla maggioranza di noi e che nemmeno sui banchi di scuola abbiamo mai sentito nominare?

Esattamente. Questo è il primo volume dedicato a Maria Teresa Carlotta durante la sua prigionia al Tempio. Il secondo volume prenderà avvio dalla liberazione della giovinetta e dal suo viaggio a Vienna presso la famiglia materna degli Asburgo. Ciò che mi ha incuriosito nella storia di Madame Royale è il mistero che si cela in essa. Infatti, non si sa esattamente, neppure oggi, nonostante esami di DNA, testimonianze varie di personaggi storici, ricerche di specialisti, se la giovane sedicenne che arriva a Vienna nel 1796 sia effettivamente Maria Teresa Carlotta o un’altra persona. Da parte mia, dopo aver letto le varie interpretazioni degli storici e dopo avere raccolto indizi, desunti soprattutto dalle pagine del diario di Madame Royale, ho dato la mia interpretazione. Sarà vera? Sarà falsa? Il silenzio più assoluto da parte dei contemporanei di Madame Royale non mi permette di verificare le mie ipotesi. Lascio alle mie lettrici e ai mei lettori la libertà di immaginare la fine della storia della triste principessa.

In questo libro hai saputo, secondo me, raccontare molto bene sia la dinamica degli avvenimenti che il lato emotivo di tutte le pedine della scacchiera. Hai saputo raccontare le emozioni che abitavano i cuori di tutti coloro che erano coinvolti nei fatti narrati. Immagino che dietro a tutto questo ci sia stato un grande lavoro di ricerca e di studio. Ti va di raccontarci un po’ il cosiddetto “backstage”, tutto quel lavoro che hai dovuto fare per dare alla luce questo splendido volume che abbiamo tra le mani?

È stato molto emozionante scrivere questo romanzo. Ho cominciato a leggere numerosissimi saggi storici sulla Rivoluzione francese, biografie dei vari personaggi coinvolti, da Luigi XVI a Madame de Lamballe, l’amica di Maria Antonietta, da Napoleone a Madame de Chanterenne, la dama di compagnia di Madame Royale durante gli ultimi mesi di prigionia, dai protagonisti, ai personaggi secondari. Di grande utilità è stata la lettura dei diari di Maria Teresa Carlotta, conservati negli archivi parigini e che sono stati recentemente pubblicati in copia fotostatica. Essi mi hanno fornito interessanti dettagli sulla vita dei prigionieri del Tempio e osservazioni e commenti della stessa Madame Royale. Da lì, soprattutto, sono partita. Ho incominciato a immaginare la vita dei prigionieri, le loro azioni quotidiane, i loro pensieri, i loro dialoghi… Ho incominciato a immedesimarmi in Madame Royale, a vivere con lei le sue angosce, le sue paure, i suoi ricordi. L’uso della prima persona nella narrazione mi ha aiutato in questa trasposizione di identità. Con Maria Teresa Carlotta ho riso, pianto, gridato, tremato, sofferto: per tutto il tempo della scrittura ero lì con lei e con i suoi famigliari, cercando di capire gli eventi, andando oltre le narrazioni storiche e i miti, cercando di cogliere, con Maria Teresa Carlotta, gli errori e gli orrori dei protagonisti, degli uni e degli altri.

Sicuramente la Rivoluzione francese è un argomento importantissimo all’interno della Storia dell’umanità ed è un argomento che nel tempo ha trovato ampio risalto sia nel cinema, che nel mondo dei cartoni animati (ricordo i cartoni animati di Lady Oscar e del Tulipano Nero), che naturalmente nella letteratura. Secondo te cosa rende così affascinante questa pagina di storia?

Più che “affascinante”, direi importante per la storia dell’umanità. Determinante. C’è un prima e c’è un dopo. E nel mezzo ci sono tanti errori ed orrori che forse potevano essere evitati. Tuttavia, la Rivoluzione francese, come già quella americana, rappresenta un momento cruciale per l’affermazione dei principi della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità, per la scoperta e la diffusione in tutta Europa dei diritti dei cittadini e della democrazia. Fu un momento di sconvolgimento politico, sociale e culturale estremo, anche se molto violento che influenzò tutta l’Europa. Furono distrutti i privilegi, l’autoritarismo, l’assolutismo. Furono affermati gli ideali illuministici come la sovranità popolare. Che dire di più? Tuttavia, non bisogna dimenticare che, come afferma Oriana Fallaci, da allora, spesso le stragi compiute in nome della rivoluzione “vengono assolte, giustificate, accettate, che i suoi figli vengono macellati dopo aver macellato”, nella convinzione che “essa sia la cura di ogni cancro, la panacea di ogni male.” La Rivoluzione francese è stata anche un flagello, a sua volta causa di ingiustizie e di massacri che non possono essere giustificati né perdonati. Come per ogni periodo storico, bisogna andare oltre la “narrazione” mitologica ricostruita a posteriori e cercare di vedere le luci e le ombre, con obiettività. Dare voce a un’ingenua e innocente fanciulla, mi ha aiutato in questo lavoro di reinterpretazione degli eventi e per una più obiettiva presa di coscienza di ciò che è stata la Rivoluzione francese.

C’è, secondo te, qualcosa in questo periodo storico che possa essere di insegnamento ai giorni nostri?

Certamente. Come ogni periodo storico, anche questo è ricco di insegnamenti. Se Luigi XVI avesse con coraggio effettuato le riforme che aveva in mente e non fosse stato sopraffatto dalla paura e dalle critiche della nobiltà… Se i ministri del re fossero riusciti a risolvere la grave crisi economica… Se la nobiltà, che in parte era stata conquistata dagli ideali illuministici, avesse accettato il cambiamento dei tempi, avesse rinunciato a una parte dei suoi privilegi e avesse assunto un ruolo più costruttivo al fianco del re… Se la borghesia non avesse costituito congregazioni sempre più intransigenti e violente e non avesse sobillato le masse… Se la popolazione, sopraffatta dalla miseria e dalla fame, non si fosse scagliata irrazionalmente contro chi deteneva il potere… Se la ferocia e la rabbia non avessero alimentato uccisioni, torture, saccheggi e degenerato in una pura follia generale… Tutto ciò ci insegna che nei momenti di crisi politica e sociale occorre equilibrio, riflessione. Occorre valutare bene ogni mossa e… ciascuna delle parti in causa deve fare la sua parte rinunciando a qualcosa per il bene collettivo e la pace.

Negli ultimi anni molti lettori ti hanno scoperta come grande scrittrice, come autrice molto profonda e dalla grande capacità di emozionare chi legge i tuoi libri. Che cosa ti ha dato a livello personale questa tua nuova veste artistica? Qual è il feedback che stai raccogliendo dai tuoi lettori?

Sono stata fortunata. Ho sempre svolto attività interessanti che mi hanno appassionata, impegnata e coinvolta: dalla realizzazione di numerosi testi scolastici di lingua francese per le scuole superiori, pubblicati con l’Editrice Zanichelli, alla pittura che mi permette di esporre le mie opere in Italia e all’estero, alla creazione di romanzi storici. Tutte queste attività mi hanno arricchito notevolmente e mi hanno dato grandi soddisfazioni. Creare, che si tratti di attività didattiche per gli alunni, di quadri o di romanzi, è qualcosa di entusiasmante che mette in gioco tutta la personalità di un individuo, le sue esperienze, le sue conoscenze, i suoi sentimenti e le sue emozioni, la sua vita insomma. Cosa ci può esser di più appassionante ed esaltante? Tanto più se questa “creazione” è apprezzata dal destinatario, spettatore o lettore. Le numerose bellissime recensioni ricevute mi dimostrano che i mei romanzi riescono a toccare l’animo dei lettori e delle lettrici e a emozionarli. Ma il mio più grande successo sono le numerose e-mail che ricevo. Molti lettori mi comunicano le loro impressioni, le emozioni che hanno vissuto leggendo i miei romanzi, ciò che hanno apprezzato, scrivendomi da varie parti d’Italia.

Come detto prima, “Madame Royale. Il mistero della figlia del re” è il primo capitolo di una trilogia dedicata a Maria Teresa Carlotta. Come procede la lavorazione dei prossimi capitoli? Sai già più o meno con che cadenza verranno pubblicati i prossimi capitoli?

Siamo a buon punto. Il secondo volume è già nelle mani della casa editrice e molto probabilmente uscirà all’inizio dell’anno prossimo. Il terzo è quasi pronto e seguirà quindi a breve il suo iter redazionale. Sto effettuando le riletture e il lavoro di perfezionamento linguistico. Ma… ho una anticipazione da fare. Sto già raccogliendo il materiale di documentazione e cominciando lo studio e la ricerca per un nuovo romanzo incentrato su una figura femminile, un’artista, molto interessante. Mi sento già catturata da questa nuova storia.

Grazie mille a Lisa Beneventi per essere tornata a trovarci e ovviamente non vediamo l’ora di ritrovarla ancora qui per raccontarci i prossimi capitoli della saga su Maria Teresa Carlotta.

