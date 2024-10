Madame Royale di Lisa Beneventi (Nua Edizioni)

Madame Royale (Il mistero della figlia del re Vol. 1) di Lisa Beneventi (Nua Edizioni)

Tutti noi a scuola abbiamo studiatoStoria, volenti o nolenti, e tutti ci siamo appassionati ad un argomento piuttosto che ad un altro e ci è capitato di provare interesse per un particolare evento, personaggio o periodo storico.

Sono convinto che se facessi un sondaggio troverei sicuramente nella top five gli avvenimenti che hanno sconquassato la Francia dalla metà del 1789 alla fine del 1799 e che sono passati alla storia con il nome di: Rivoluzione francese.

Di questi eventi abbiamo letto nei romanzi, li abbiamo visti raccontati nei cartoni animati (il più famoso sicuramente Lady Oscar), nei film e nei telefilm.

Ricordiamo i nomi di molti dei protagonisti di quei giorni: Maximilien De Robespierre, Georges Jacques Danton, la regina Maria Antonietta ed il re Luigi XVI.

Come sempre la storia la scrivono i vincitori e come spesso accade i vincitori vengono descritti giovani, eroici e belli, mentre gli sconfitti tutti brutti e cattivi.

Se però ci si prende la briga di scavare a fondo negli avvenimenti, ci si rende conto che, le luci e le ombre dimorano abbastanza equanimemente in tutti gli schieramenti in campo.

Con il suo nuovo libro, Madame Royale (Il mistero della figlia del re vol. 1) (Nua Edizioni), Lisa Beneventi ci porta a vedere gli eventi che hanno portato alla Rivoluzione francese prima e quelli che ne hanno caratterizzato l’evolversi poi, sotto un punto di vista diverso, attraverso lo sguardo di un personaggio che pochi, io compreso, conoscevano prima di aver avuto il piacere di sfogliare le pagine di quest’opera: Maria Teresa Carlotta primogenita della coppia reale.

Il titolo del libro prende spunto dal soprannome che le era stato dato ed è sostanzialmente un diario nella quale la principessa racconta i duri momenti della sua prigionia nella Torre del Tempio, iniziata quando lei era ancora una quattordicenne, intervallandoli con i ricordi di quando la sua era ancora un’infanzia tutto sommato spensierata e felice.

Il periodo di prigionia nella Torre inizia i primi giorno dell’agosto del 1792 per terminare poco più di tre anni dopo, verso la metà del dicembre del 1795.

Attraverso il personaggio di Maria Teresa Carlotta l’autrice ci racconta in maniera molto precisa e molto cruda quelli che furono gli eventi che sconvolsero la Francia in quel periodo e che furono di fondamentale importanza per la il nostro continente.

C’è un passaggio che secondo me merita di essere sottolineato perché descrive in maniera perfetta quelle che sono le contraddizioni che alla fine si portano dietro tutte le rivoluzioni: “Tutti ora sono sospettati. Ora il popolo non grida più contro i nemici della rivoluzione, ma contro coloro che hanno voluto la rivoluzione. La rivoluzione mangia se stessa”.

Sono fermamente convinto che libri come questo rappresentino davvero un contributo fondamentale per la conoscenza della Storia.

Siamo solo al primo capitolo di una trilogia ma se il buongiorno si vede dal mattino credo che Lisa Beneventi ci saprà regalare ancora tanto dal punto di vista della qualità narrativa e della conoscenza della Storia.

David Usilla