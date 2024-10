Intervista a Lodovica San Guedoro – Ifigenia – Effigi edizioni

La poesia classica è un patrimonio che si va perdendo, fortunatamente per noi esistono ancora studiosi appassionati che cercano di combattere questo declino culturale.

Abbiamo oggi la possibilità e l’onore di intervistare Lodovica San Guedoro che è riuscita in modo magistrale a tradurre e metter in rima la tragedia “Ifigenia” scritta da Jean Racine nel 1634.

Ciao Lodovica, benvenuta, possiamo darci del tu?

L Certamente, cara.

Quando è stata la prima volta che hai letto l’opera in lingua originale e cosa ti ha catturato al punto di volerne fare una traduzione?

L Rischierò in un primo momento di épater le bourgeois, ma la verità è questa: non l’ho mai letta. La vita è molto fantasiosa e imprevedibile, talvolta persino eccentrica ed irriverente. Le cose sono andate precisamente così: mi ero accinta a leggere, sì, la traduzione di Flavia Mariotti, edita da Marsilio nel 2007. Di Racine conoscevo e amavo già molto Phèdre, letta in francese e in italiano, molto tempo prima. E a cui avevo issato un altare in Fedra e le mammine nei caffè. E ora mi accingevo a conoscere e ad amare Iphigénie, leggendo simultaneamente l’originale e la traduzione: Iphigénie… Che delusione, tuttavia, quella traduzione, quando l’abbordai, quanto mi apparve scarna e disadorna! Io avevo la fortuna di sapere il francese. Ma gli altri, quelli che questa fortuna non l’avevano? Che Racine avrebbero conosciuto mai? Smisi di leggere. Filologicamente correttissima, quella della Mariotti era poeticamente scorretta. Mentre io avrei voluto assaporare una traduzione completa, che fosse fedele al contenuto e nello stesso tempo si presentasse in una smagliante e multicolore veste poetica; una traduzione musicale, sbrigliata, giocata, spericolata, sontuosa, capace di rapire i sensi. E, per leggerla, mi fu presto chiaro che non avevo scelta: mi occorreva confezionarla io stessa. Quel che ho fatto, e pertanto è lecito dire che ho letto questa tragedia solo mentre la traducevo. Ma qui desidererei aggiungere che più che da Iphigènie sono stata sedotta, sì, proprio sedotta, da Racine. È il suo stile, la sua musica vibrante che adoro. Non questa o quell’opera.

Qual è il tuo rapporto con la poesia?

L Quello con la mia poesia è un rapporto felice, innato, continuo, profondo, leggero. Le mie opere sono sempre musicali e poetiche. Qualcuno ha definito Agonia una “partitura dell’anima”. Fuori di me, ho amato molto Petrarca e l’Iliade di Monti. Mentre sono refrattaria al fascino della poesia moderna e della contemporanea.

E con il teatro?

Benché in precedenza avessi scritto drammi radiofonici per le radio tedesche, che erano in realtà delle commedie travestite, il teatro in quanto palcoscenico l’ho scoperto tardi, e l’ho amato presto. A Vienna, dove ho vissuto quasi tre anni, dal 2000 al 2003. La frequentazione dei teatri viennesi suscitò uno sciame di letture, ma la scoperta folgorante della letteratura teatrale antica la devo alla messa in scena di Antigone di Giuseppe Marini al teatro Cometa di Roma. Fu dopo questa felice esperienza che feci provviste alla Feltrinelli di Largo Argentina di Eschilo, Sofocle, Euripide, che finirono coll’appesantire oltremodo le mie valige nel viaggio di ritorno Oltralpe. Avevo conosciuto Marini grazie all’intercessione di Ronconi, che lo reputava il regista più adatto a mettere in scena un mio dramma fantasmagorico dedicato al Burgtheater di Vienna, La vita è un sogno, pubblicato su PrimaFila . Ma, nonostante la riconosciuta eccellenza del dramma da parte di Ronconi, Scaparro e dello stesso Marini, si concretizzò unicamente una lettura scenica, tre volte replicata, al teatro Argot di Roma. Scrissi inoltre alcune commedie: L’avaro grandioso, che apparve sempre su PrimaFila, Amore è stufo e L’ingannatore di Siviglia, pubblicate in volume da Felix Krull Editore di Monaco di Baviera, di cui fui cofondatrice nel 2006 insieme allo scrittore Johann Lerchenwald, mio marito, che il maggio scorso ha purtroppo cessato di vivere. Il documento più completo e definitivo delle mie avventure teatrali è e resta Requiem di Arlecchino. Per darne un’idea, citerò una recensione di Gianluca Massimini su Lankenauta:

Brillano in queste pagine, di forte luce propria, lo spirito di iniziativa e la verve dell’autrice: è lodevole infatti come Lodovica San Guedoro in tale lotta impari, che la vede purtroppo soccombere, non si risparmi in alcun modo ma metta in gioco tutta se stessa, nella vita come nelle opere. Spinta da un’energia incredibile, come mossa da un sacro demone, dal desiderio autentico di veder realizzati i propri sogni, non si sottrae dal confidarci il suo entusiasmo, gli slanci emotivi, le speranze subito ridimensionate dagli eventi, dai dinieghi (“Due falle apertesi quasi contemporaneamente nella mia valorosa imbarcazione, silurata da vili sommergibili striscianti subdolamente sui fondali marini.“), così come il suo triste scoramento, l’afflizione dovuta alle meschinità e all’ipocrisia (“Del resto la sincerità risulta quasi sempre inappropriata in questo mondo.“), ai voltafaccia improvvisi di chi promette e poi si sfila accampando scuse, alle menzogne di un mondo in cui tutti paiono gentili e disponibili ma in cui è difficile distinguere il vero dal falso, restando sempre sorretta però – e anche in questo non possiamo che essere dalla sua parte, – dalla convinzione che “l’arte vera deve essere favorita, sostenuta, aiutata, non abbandonata a se stessa come fa lei, defraudando in uno gli autori e il mondo. E più che mai oggi che ce n’è così poca in giro.” come lei stessa ebbe a scrivere a Ronconi in una lettera.

Ma in Francia, Austria e Germania le cose non andarono meglio, e anche in questi paesi raccolsi prima entusiasmi e poi tradimenti…

Qual è stata la difficoltà maggiore che hai trovato nel tuo lavoro di traduzione?

L L’accordare stili differenti, giacché le rime non erano perseguibili per tutto l’arco del poema.

Se non sbaglio la figura di Ifigenia scritta da Jean Racine e da te tradotta, si rifà ad un’opera precedente di Euripide. Per il tuo lavoro hai voluto anche studiare le opere a cui Jean Racine si è ispirato?

L Avevo letto qualche tempo prima quella di Euripide, trovandola sublime.

Il tuo testo ha ritmo e una certa musicalità. Nel mondo multimediale in cui viviamo, hai mai pensato di creare per Ifigenia delle musiche di sottofondo?

L No, non essendoci ancora stata una messa in scena. In tale fortunato caso, mi limiterai però a vegliare soltanto sul lavoro del musicista, non essendo io stessa una musicista.

La figura di Ifigenia può a tuo avviso trovare un corrispettivo nel mondo contemporaneo?

L Ifigenia è più che mai attuale. Ifigenia è chiunque, uomo, donna, bambino o vecchio sia vittima di crudeltà e violenza. Ifigenia è la stessa parte innocente dell’assassino e del prevaricatore, Ifigenia è la Natura continuamente violata e insensatamente depredata e sfruttata dall’uomo. Ifigenia, infine, è l’umanità schiavizzata dalla digitalizzazione universale.

Vista la tua abilità nel mettere in rima, hai mai pensato di scrivere un’opera tutta tua?

L Sì, circa dieci anni fa. Ho scritto tutto un romanzo in rima, D’Argolo e Ginevra trasgressive le avventure, dove le rime condizionano, creano, indirizzano il pensiero, misteriosamente nascendo in uno col contenuto.

Cosa la storia di Ifigenia a tuo avviso può ancora insegnare al pubblico italiano che finalmente può leggere l’opera tradotta?

L Rettifico: non è la mia l’unica traduzione, ma l’unica in rima. Dipende da chi legge quello che potrà apprendere. Molto o nulla.

Visto il successo di questo tuo imponente lavoro, pensavi già a qualche altra opera da poter tradurre e in qualche modo riportare alla luce dall’oblio del tempo?

L Proprio Phèdre di Racine.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

L Sono io che ringrazio.

Sandra Pauletto