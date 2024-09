Recensione: “L’onda nera” – Davide Pappalardo – Pendragon Edizioni

Davide Pappalardo torna in libreria, sempre edito da Pendragon, con il suo romanzo “L’onda nera” in cui ritroviamo il suo più noto personaggio, Libero Russo.

Neanche il questo volume manca il tocco siciliano dell’autore, ma anche del protagonista, che come sappiamo nasce in terra sicula.

Una storia un po’ diversa dal solito Pappalardo, per quanto chi ha già letto i suoi romanzi precedenti, sarà in grado di riconoscerne la penna.

“L’onda nera” è un giallo che muove i suoi passi dalla sparizione non di una persona, come era successo in “Che fine ha fatto Sandra Poggi?” ma di un’opera d’arte.

Il romanzo prenderà risvolti inaspettati che chiariranno il senso del titolo: “L’onda nera” e che daranno movimento alla storia, catturando il lettore tra le sue spire.

Davide Pappalardo riesce come sempre ad equilibrare Noir e humor leggero, quello classico, che non può mancare tra le sue pagine, e che assieme ad altri dettagli è caratteristica della sua scrittura.

A differenza delle varie saghe in commercio, dove il tempo per i personaggi pare essersi fermato, per Libero Russo le primavere accumulate invece si fanno sentire con i loro acciacchi, e questo rende molto umano il protagonista, tutto molto bello, ma mi fa venire un pelo d’ansia: non è che Pappalardo vuole al dunque liberarsi di lui lasciando noi lettori orfani del grande investigatore?

Io spero che il suo cuore continui a battere ancora per molto, voglio sapere come procederà anche a livello sentimentale…

Perché leggere “L’onda nera”?

Perché è un libro intelligente, scorrevole, ben scritto, che non si lega a nessun abusato cliché dei polizieschi raccontando una storia, che per quanto possa partire da qualcosa di prevedibile, trova risvolti inaspettati.

È questa la bravura dello scrittore, in quanto è evidente che ormai di tutto è già stato scritto, ma bisogna vedere come.

Avvicinatevi quindi a “L’onda nera” senza timore di venir delusi.

Non è importante se sarà il vostro primo libro di Davide Pappalardo, perché scatterà l’amore per il personaggio e sarà impossibile non recuperare i volumi precedenti.

Buona lettura quindi e buona caccia alla Venere dell’Etna.

Sandra Pauletto