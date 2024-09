Album: Orizzonte degli eventi – Workless Academy

Produzione: Soundpuzzle Studio a Recanati (MC)

Mixato e masterizzato da: Dyne Engine Studio di Castelfidardo (AN)

Orizzonte degli eventi è un Ep di sei pezzi musicali dei Workless Academy, formazione interessante che chiaramente si rifà alle sonorità ska e punk rock soprattutto di provenienza californiana. Sono al loro terzo lavoro discografico ma, pur conservando la freschezza delle band alle prime armi, hanno delineato un buon stile di scrittura. “E’ un mondo nuovo e io non lo so io non lo conosco, e aspetto qui la fine ormai…” non è un concept come il precedente, qua ci si mette a confronto con diverse tematiche molto care ai giovani e soprattutto a chi ha ancora desiderio di realizzare sogni per cambiare il presente. I brani portano i seguenti titoli Primavera di nuovo, Sembra impossibile, In un’altra vita, La soluzione, Blu e Il sole di luglio. Di solito non è il genere di musica che mi attrae al primo ascolto e invece in questo caso ho scoperto ascolto dopo ascolto una capacità di scrittura che deve essere assolutamente diffusa. I Workless Academy si presentano così: “Questo EP rappresenta un ritorno alle sonorità più pop punk/punk rock che hanno caratterizzato i nostri inizi, e possiamo affermare con sicurezza che è il disco della nostra maturità musicale. Il lavoro affronta tematiche esistenziali, intime e introspettive, proponendo un viaggio mentale all’interno delle nostre fragilità e paure.” Ed effettivamente è così. Blu è il primo pezzo estratto dall’Ep, quello che lancia il lavoro che è esclusivamente liquido, lo si può trovare online su tutte le piattaforme e non so se in futuro potrà essere fruibile anche su supporto fisico. Dicevo Blu è il brano trainante e sostiene brillantemente tutto il lavoro. Soprattutto con questo brano ma anche in maniera diagonale per gli altri ho avuto la sensazione di ascoltare Luigi Schiavone o Billy Idol. Non mi sembra male come paragone, che ne dite? Loro d’altro canto sostengono che attraverso questo lavoro non più monotematico si lascia all’ascoltatore un maggior spazio di interiezione. “Crediamo che questo approccio renda la nostra musica accessibile a un pubblico più ampio, oltre i confini provinciali che tanto ci hanno ispirato, ma che ora rischiano di limitarci.” Voglio essere chiaro, anche se i riferimenti sono quelli del punk qua la scrittura è più disinvolta, meno frastagliata, più armonica, più vicina quindi al glam rock, qua e là ho trovato qualche riff che potrebbero ricordare i migliori Marlene Kuntz, ma nessuna copiatura nessun richiamo voluto. Speriamo che i nostri media possano dedicargli spazio e soprattutto che qualcuno oltre i nostri confini nazionali si possa accorgere di loro. Il nostro mercato discografico per fortuna non è soltanto Maneskin, Mahmood o Angelina Mango. Buon ascolto.

Claudio Romei