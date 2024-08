Intervista Vincenzo Elviretti – La strada di casa – Catartica Edizioni

Abbiamo da poco recensito il romanzo La strada di casa di Vincenzo Elviretti edito da Catartica Edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Vincenzo, grazie di essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Ciao Matteo, certamente, grazie di ospitare le mie storie sulle vostre pagine.

Il tuo libro ha tratti nostalgici, tu come ti poni nei confronti del tempo che passa?

La nostalgia è maledettamente attraente. È dolce farsi cullare da essa ma si rischia di restarne impantanati offuscando lo sguardo verso l’unico tempo che veramente conta e cioè quello futuro.

Nel libro vi è sullo sfondo il passaggio da un’età adolescenziale a un principio di età adulta, questo attraversamento viene vissuto con consapevolezza da parte dei protagonisti, con frequenti riferimenti al passato, che hanno la sensazione di star perdendo sicuramente qualcosa ma senza sapere cosa gli riserverà il futuro, a dir poco incerto, che caratterizza la loro epoca.

Quanto c’è della tua vita privata in quest’opera?

Il viaggio in Irlanda che intrapresi poco dopo essermi laureato. Ho ambientato parte della storia a Cork, lo ho potuto fare soltanto grazie a una conoscenza diretta di questa città irlandese.

C’è poi una corrispondenza anagrafica con i protagonisti, e da qui una certa inquietudine determinata dal periodo storico in cui è svolta la storia (a cavallo del vecchio e nuovo millennio).

Per ultimo c’è la paura degli effetti che una vita ripetitiva e ordinaria può avere sulla capacità di autodeterminazione e di espressione

Qual è stata la parte più divertente da scrivere?

Oltre che scriverla direi anche rileggerla, e cioè le fasi iniziali della storia, quando i protagonisti sono degli adolescenti, ingenui, permalosi, sognatori, scazzati, comunque veri

Sei sempre stato un amante del genere di formazione? Nel caso qual è stato l’autore che ti ha portato ad amare questo genere?

Ho scritto questo libro molto tempo fa (più di una dozzina di anni), che ho poi rimaneggiato di recente per la pubblicazione con Catartica Edizioni. Credevo di averlo perso in qualche hard disk esterno e invece un giorno è spuntato fuori improvvisamente; l’ho riletto e ho pensato che ci si potesse ricavare qualcosa di buono. All’epoca ero abbastanza influenzato dalle letture di Pier Vittorio Tondelli e credo che le sue prime due pubblicazioni possano rientrare nel “genere di formazione”. Ma non solo lui, ci metterei anche Enrico Palandri con “Boccalone” e “Ti prendo e ti porto via” di Niccolò Ammaniti.

L’uomo è capace di imparare dal passato e modificare così il proprio percorso esistenziale oppure pensi che tutto proceda su binari prestabiliti?

Dipende che passato intendi, se sia personale o comune. Nel primo caso credo che ci siano delle buone possibilità di dare una “sterzata” alla propria esistenza in qualsiasi momento lo si voglia, nel secondo credo che la Storia dell’uomo si rincorra noiosamente seguendo sempre gli stessi schemi che ciclicamente si ripetono. La modernità è una stronzata, l’istinto dell’umanità è quello di prevalere l’uno sull’altro, sono gli strumenti a cambiare nel tempo per raggiungere tale scopo.

Riesci a trovare molto tempo libero per leggere?

Purtroppo no, ed è una cosa che mi intristisce parecchio

Quale dei tuoi personaggi credi possa risultare più simpatico ai lettori?

Non credo possano risultare simpatici i due protagonisti de “La strada di casa” Mimì e Cecio, in fondo sono degli sconfitti e c’è molta malinconia intorno a loro. Potrebbero suscitare empatia che azzarderei a definire generazionale, ma simpatia non credo.

Sinceramente non so quale possa essere il più simpatico ai lettori, non ricordo di aver dato tali caratteristiche a nemmeno uno dei personaggi della storia, di aver pensato “Ah!, tu sei il più figo, adesso ti scrivo così”. Non saprei

Cosa preferisci leggere di solito?

Storie lunghe o brevi che ti trascinano con loro. E dato che, come dicevo prima di tempo non ne trovo quanto ne vorrei per leggere, attualmente prediligo l’intensità e la capacità di sintesi.

Come sei arrivato alla scrittura?

Credo di dire una cosa banale ma è così: leggendo. Scrivo da prima che sapessi farlo, scusa l’ossimoro ma è veramente così nel senso che prima della scuola dell’obbligo sfogliavo Topolini e immaginavo cosa ci fosse scritto nelle vignette fumettistiche.

Che consigli daresti agli aspiranti scrittori?

Anche qui ricorro alla banalità: leggere.

A chi consiglieresti in particolar modo La strada di casa?

A chi come me si trova a osservare perplesso a come si evoluta la società nelle ultime decadi

Stai già scrivendo una nuova opera?

Certo, sto per terminare una raccolta di piccolissime storie di 101 parole. Ogni storia è abbinata a una mia fotografia.

Ci sono poi delle cose scritte un po’ di tempo fa che non escludo un giorno possano vedere la luce, in particolar modo un racconto scritto a quattro mani assieme a una mia amica, e una storia distopica che parla di cani.

Matteo Melis