Recensione: La strada di casa – Vincenzo Elviretti – Catartica Edizioni

La strada di casa è un romanzo di Vincenzo Elviretti edito da Catartica edizioni, questo volume che si sviluppa circa su poco meno di trecento pagine, rientra pienamente nel genere di formazione. Scorrevole e dal linguaggio accessibile a tutti, non sempre estremamente elegante, ma adeguato al linguaggio dei personaggi adolescenti della storia, è senza ombra di dubbio molto godibile dai giovani ma anche, secondo me, dagli adulti.

Esso infatti è pervaso da un clima di grande allegria e irrequietezza tipica della fanciullezza e della gioventù e risulta abbastanza realistico nel suo dipingere le figure dei ragazzi: chi non si è trovato, almeno una volta, a vivere qualcuna delle situazioni descritte nel libro? A trasgredire le promesse fatte ai genitori, a non essere sempre scolari ineccepibili, a combinarle grosse fra scherzi e quant’altro?

Man mano che si va avanti però, diventa sempre più presente una componente di malinconia: gli anni passano, l’entusiasmo si smorza, i sogni coltivati in tenera età si scontrano spesso con la dura realtà e non sempre sono realizzabili. Le prove che la vita ci obbliga ad affrontare ci portano via inevitabilmente una certa dose di rilassatezza e ottimismo, generando in noi amarezza, riflessioni maggiormente profonde e delusioni.

Ci si guarda indietro e si pensa a cosa si sarebbe potuto fare e non fare per cambiare le proprie esistenze, sviluppando un certo disincanto.

Però, ciò non toglie che si possa e si debba, per condurre il proprio cammino di vita nel migliore dei modi, lottare per ricavarsi un posto nel mondo e gettare una luce di speranza…

Una lettura adatta ai più malinconici, ma anche a coloro che traggono le dovute lezioni dal passato per proiettarsi con fiducia verso il futuro.

Matteo Melis