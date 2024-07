Intervista a Salvo Fuggiano – “Le ninfe Naiadi” – Mursia Editore

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Le ninfe Naiadi” di Salvo Fuggiano, edito da Mursia Editore e abbiamo la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Salvo, grazie per essere passato a trovarci. Possiamo darci del tu?

D: L’ispettore che si occupa del caso è una donna, come ti sei calato in questa parte e perché hai scelto una donna?

R: Nei miei precedenti romanzi i protagonisti sono stati tutti uomini. In questo romanzo, ho voluto cambiare rotta e calarmi in un personaggio femminile. Una decisone per nulla sofferta, anzi nata di getto e vincente, almeno per quello che mi riguarda. Avevo bisogno di un personaggio diverso dai miei precedenti protagonisti. Volevo mettermi alla prova, entrando nei panni di una donna. Pensare come una donna, agire da donna e soprattutto vedere tutto sotto un’altra prospettiva. Mi è stato facile. Non ho avuto nessuna difficoltà, anzi mi è piaciuto tanto che nei prossimi romanzi le protagoniste continueranno ad essere donne. Tutti abbiamo un lato maschile e femminile, io ho solo portato a galla il mio “ femminino”. Ogni personaggio è un mio alter ego, esattamente come Agnese Poggiali.

D: Alcuni dei personaggi anche secondari del tuo romanzo hanno cognomi noti al pubblico, tipo “Bossetti” ma poi ce ne sono anche altri. È un caso o ti sei affidato alla cronaca in cerca di ispirazione?

R: sì, hai ragione. Molti cognomi utilizzati sono stati presi volutamente dalla cronaca nera. Oltre a Bossetti, la stessa Agnese( la poliziotta) fa di cognome Poggiali. e vi sfido a capire a chi mi riferisco.

A parte gli scherzi, non è stato un caso. Volevo dare un taglio più realistico proprio partendo da semplici cognomi che potessero portare alla mente le brutture reali.

D: D’Annunzio ha un suo spazio in questo romanzo, come mai hai scelto proprio questo poeta?

R: Amo l’Abruzzo e quindi non potevo non citare il Sommo Poeta nel mio romanzo. Un autore che ho sempre amato. Un esteta per eccellenza che si dovrebbe studiare di più a scuola.

D: Come nasce l’idea di questo Serial Killer?

R: Nasce un po’ come in tutti i romanzi thriller. Si cerca di dare una caratterizzazione sommaria e poi, piano piano, si comincia a plasmare in todo. Alla fine è lui che ti prende per mano e ti porta avanti nella storia e non il contrario.

D: Nel tuo romanzo è presente almeno in due personaggi un lato oscuro, tu sei mai venuto a patti con il tuo?… Sempre se ne hai uno…

R: E chi non ne ha. Per anni ho indossato maschere per non mostrare chi ero realmente. Ma tutto ciò portava solo angoscia e insoddisfazione. Poi, arrivi a un certo punto nella tua vita, dove comincia a tirare le somme e comprendi che forse è meglio cominciare a togliere qualche maschera. E alla fine, quando non ne indossi più, ti guardi allo specchio e ti rendi conto di chi tu sia realmente. Non so se si trattasse di lato oscuro, forse. Oggi vivo a colori, non più in bianco e nero, ma. Un lato oscuro è ancora presente, altrimenti non potrei narrare ciò che poi i lettori leggeranno. Io scrivo per comprendere il mondo, ma anche, ed è ancora più importante per comprendere il mio posto nel mondo.

D: Vuoi raccontare ai nostri lettori aspiranti scrittori come ti sei avvicinato alla Mursia Editore?

R: Mi ha sempre entusiasmato l’arte della buona scrittura e i libri sono da sempre la mia passione. Scrivere non era nei miei progetti, anzi non ne ero assolutamente convinto di poterlo fare. Ma la vita riserva sempre sorprese e, in un periodo non facile della mia vita, ho deciso di mettermi alla prova più che altro per non pensare a quanto mi stesse accadendo. Con Mursia, ho trasformato la mia passione in un vero lavoro e costruirmi una carriera come thrillerista è stata una delle mie più grandi conquiste. Scrivo con estremo impegno dal 2013 e il passaggio a un editore nazionale è avvenuto quasi per caso. Il famoso treno che passa una sola volta e devi prenderlo.

D: Da lettore qual è il tuo autore preferito?

R: Sono un lettore compulsivo. Leggo di tutto. Adoro i classici gotici e apprezzo molti colleghi thrilleristi, soprattutto italiani. Ce ne sono di bravissimi e non mi riferisco solo ai grandi nomi.

D: Stai già pensando ad una nuova immagine per Agnese Poggiali?

R: Ho appena terminato di scrivere la sceneggiatura di Fragile perché una compagnia teatrale vorrebbe portarlo in scena. Ho un nuovo scritto già pronto Il lato in ombra ( terminato prima delle Ninfe) che ha partecipando a vari concorsi . Il lato in ombra si è classificato al secondo posto al Giallo Festival del Salone del libro di Torino 2023, al Garfagnana 2023 e al Neroma 2023 e in autunno sarà pubblicato da Libraccio. Ho cominciato a scrivere il sequel delle Ninfe Naiadi perché Agnese si presta bene a diventare un personaggio seriale.

Grazie per essere stato con noi e a rivederci presto tra le pagine de I gufi narranti.

Sandra Pauletto