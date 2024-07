Recensione : “Le ninfe Naiadi” – Salvo Fuggiano – Mursia Edizioni

Il romanzo “Le ninfe Naiadi” di Salvo Fuggiano, edito da Mursia, è un giallo Noir in cui il numero delle morti è assai generoso, quasi una mattanza.

Il protagonista del romanzo è un serial Killer decisamente attivo, e questa sua attività omicidiaria offre una lettura tutt’altro che monotona, ma rende la vita impossibile ai poveri investigatori, i quali non fanno in tempo a trovare un cadavere, che il killer sta già pensando ad uccidere qualcun altro.

Il protagonista “buono” ovvero l’ispettore della seconda sezione Omicidi della Squadra Mobile di Pescara, al secolo Agnese Poggiali, è sicuramente un personaggio originale, che cattura da subito la nostra attenzione per il suo carattere e il suo lato “oscuro”.

Una donna con una grande forza, che è però anche una maschera necessaria a sopportare gli orrori della vita e del suo lavoro, alla quale aggiunge un modo tutto suo di scaricare la tensione.

In questo Noir “Le ninfe Naiadi” avrà anche la sua importanza la figura di Gabriele D’Annunzio, i cui scritti verranno usati dal killer per lasciare qualche messaggio.

Il romanzo di Salvo Fuggiano è quindi un romanzo ad alto tasso di adrenalina, ma anche con una grande componente introspettiva e psicologica.

Non mancano infatti dei momenti di riflessione dei vari personaggi, che danno un aspetto più profondo al romanzo.

Il finale riserva parecchi colpi di scena e non voglio svelarvi se c’è, o meno, un lieto fine.

Una storia ben organizzata come se ne leggono poche ultimamente, perché non teme le critiche e il politically correct, perché a suo modo è eccessivo e pieno, ma nel senso migliore che si possa intendere.

Buona prova per Salvo Fuggiano in questo Noir, che ci fa ben sperare sia solo l’inizio di una lunga serie di indagini per l’ispettore della seconda sezione Omicidi della Squadra Mobile Agnese Poggiali, perché di figure come lei, la letteratura d’ evasione, ne ha dannatamente bisogno.

Sandra Pauletto