Intervista a Fernando Camilleri – La buffa – edizioni Hypnos

Abbiamo da poco letto il racconto breve (brevissimo) di Fernando Camilleri arrivato finalista al premio Hypnos e ora edito dallo stesso editore.

Un racconto così breve che qualsiasi notizia sulla storia cadrebbe nello spoiler e non sia mai!

Posso solo anticiparvi che si svolge sul suolo siculo e che si ispira ad una vecchia credenza popolare legata ai rospi.

Abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autore.

Ciao Fernando, grazie per essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Ciao, grazie a te per avermi ospitato. Certo, diamoci del tu.

La prima domanda è d’obbligo visto il tuo cognome, c’è qualche legame di parentela con il Maestro Camilleri?

Secondo una ricerca di un mio parente, avevamo in comune un avo lontanissimo, ma in realtà non eravamo parenti. Oltretutto lui era originario di un’altra zona della Sicilia.

Il tuo racconto La buffa ha partecipato al Premio Hypnos vuoi raccontarci qualcosa a riguardo?

Ho partecipato senza troppe aspettative, visto i nomi importanti che leggevo ogni anno tra i finalisti. Pensavo fosse impossibile per un povero scribacchino come me arrivare in finale ed essere persino pubblicato da Edizioni Hypnos. Sono rimasto allibito quando me lo hanno comunicato e sono felicissimo della cosa anche perché questa è stata l’ultima edizione di sempre del Premio.

Ti interessi delle tradizioni della tua terra o l’argomento per il racconto è stato un caso isolato?

Sono cresciuto in campagna, tra varie leggende tramandate dai contadini. Tra queste leggende c’era quella della buffa, che mi ha sempre colpito. I contadini appendevano spesso i rospi agli alberi, con la massima attenzione dato che si narrava che la loro pipì potesse accecare un uomo. Tanti erano i racconti che circolavano e ogni volta che un rospo riusciva a liberarsi dal laccio legato alla zampa, mi convincevo che non si trattasse di una semplice favoletta, ma che fosse tutto vero.

Quando hai capito che avevi la passione per la scrittura?

Odiavo i libri a causa della scuola che mi aveva sempre obbligato a leggere roba noiosa e nauseante. Ah, quante cose in più saprei se non fossi mai andato a scuola ma avessi potuto studiare per conto mio a casa mia! Poi ho scoperto che esistevano storie divertenti, piacevoli, coinvolgenti. A quel punto mi sono detto: be’, se esistono libri del genere, voglio scriverne uno anch’io! E l’ho scritto. Da quel momento non ho più smesso di ideare e progettare romanzi e racconti.

Come lettore invece, che genere preferisci? Hai un autore preferito?

Ecco, appunto, i miei generi letterari preferiti non piacciono ai professoroni e alla scuola. Io leggo bizarro fiction, weird, fantascienza, horror. L’unico testo “scolastico” che poteva rientrare nei miei gusti era “La Divina Commedia”, un testo in cui non mancano l’orrore e le bizzarrie; peccato che mi facessero studiare soltanto pochi brani dell’Opera, visto che dovevano bombardarmi con gli altri libri noiosi di cui parlavo prima. A parte Dante Alighieri, i miei autori preferiti sono Carlton Mellick III, Stefano Benni e Stephen King.

La buffa è un racconto brevissimo, nel tuo curriculum da scrittore ci sono anche testi più lunghi o prediligi la brevità?

Finora ho pubblicato quattro romanzi, un racconto lungo, diciotto racconti brevi e due filastrocche. Quindi non mi occupo soltanto di testi brevi. Il mio romanzo più lungo sfiora le trecento pagine. Mi piace però alternare testi lunghi a testi brevi. Di solito per scrivere un romanzo ci impiego circa un anno e mezzo, e alla fine sono soddisfatto ma anche un po’ stanchino. Così, prima di iniziare la progettazione di un nuovo romanzo, mi diverto a scrivere racconti brevi. Scrivere un racconto è complicato quanto scrivere un romanzo, ma nel mio caso mi impegna molto meno la mente. Con i racconti posso trattare anche generi letterari che non tratterei in un testo lungo che mi impegnerà per oltre un anno.

Il racconto ha una buona dose d’ironia, possiamo definirla una caratteristica della tua scrittura o spazi in più campi?

L’umorismo è presente nel novantanove per cento delle mie opere. Mi piace suscitare qualche risata nei lettori: ridere fa sempre bene e una vita senza risate secondo me non ha molto senso. I miei horror sono spesso horror comedy e non horror “da paura”. E poi nella mia precedente vita ero un clown…

Stai lavorando ad un nuovo progetto?

Non mi fermo mai, ho sempre qualcosa di nuovo da scrivere. Ho così tante idee per nuove storie che una vita non mi basterà per scriverle tutte. Ho mille milioni di romanzi e racconti inediti chiusi nei cassetti in attesa del momento giusto per pubblicarli. È importante attendere la proposta giusta da parte del giusto editore, altrimenti è meglio che restino chiusi nei cassetti.

Grazie a Fernando Camilleri per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

Grazie a te e viva i gufi!

