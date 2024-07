Intervista: Chiaverotti & Porazzi, “Il re delle fate d’autunno” Mursia.

Intervista a Claudio Chiaverotti e Pierluigi Porazzi, “Il re delle fate d’autunno” ed. Mursia.

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Il re delle fate d’autunno”, di Claudio Chiaverotti e Pierluigi Porazzi, edito da Mursia e abbiamo la possibilità di scambiare con loro quattro chiacchiere.

D: Innanzitutto ci piacerebbe sapere come nasce la Vostra collaborazione e l’idea del libro.

R: [Claudio e Pierluigi] La nostra collaborazione è nata innanzi tutto dall’amicizia e dalla reciproca stima, professionale e umana. Ci siamo conosciuti a un festival letterario in cui veniva presentato Morgan Lost (il cacciatore di serial killer creato da Claudio Chiaverotti che esce tuttora in edicola per Sergio Bonelli Editore), è nata una bellissima amicizia e abbiamo pensato di lavorare insieme a un progetto. Quindi abbiamo deciso di elaborare un soggetto, scritto da Claudio, e di trasformarlo in un romanzo. Il lavoro di stesura è stato molto intenso e arricchente, ognuno di noi ha dato qualcosa di personale e unico al romanzo e alla storia. Ma crediamo che abbia regalato anche qualcosa a entrambi, dal punto di vista personale e professionale.

D: Perché avete scelto di ambientarlo in Friuli?

R: [Pierluigi] Il romanzo potrebbe essere ambientato in qualsiasi provincia italiana. Le problematiche che abbiamo voluto denunciare si possono riscontrare ovunque, non sono limitate a un territorio particolare. Abbiamo scelto il Friuli perché ho ambientato in Friuli i miei precedenti romanzi, è una regione che amo e che conosco bene. Comunque Dolcezza, il paese in cui si svolge gran parte della vicenda, è di pura invenzione.

D: Qual è stata la dinamica più difficile da gestire scrivendo a quattro mani?

R: [Claudio e Pierluigi] In realtà ci siamo trovati in sintonia su ogni aspetto del romanzo. Si è rivelato molto piacevole e stimolante confrontarci sui vari aspetti della trama e sugli snodi narrativi. Nel corso di tutto il lavoro non c’è mai stata alcuna situazione problematica. Abbiamo discusso alcuni giorni solo su una particolare scena, che riguarda il rapporto della protagonista con un altro personaggio, e sulla quale avevamo due idee diverse. Perciò l’abbiamo scritta in entrambi i modi. Alla fine, però, siamo arrivati alla soluzione e alla scelta finale in perfetto accordo.

D: Onestamente, leggendo il romanzo non si distinguono le due firme, come vi siete organizzati?

R: [Claudio e Pierluigi] Ci siamo scambiati il file varie volte, lavorando a turno alla stesura del testo dopo esserci confrontati sulla trama e sulle caratterizzazioni dei personaggi. Quindi avevamo entrambi ben chiara in mente la struttura del romanzo e quali direzioni dovesse prendere la storia. Abbiamo anche cercato di rendere più uniforme possibile lo stile di scrittura, e da quello che dite sembra che ci siamo riusciti. Il lavoro in coppia sembra che abbia funzionato!

D: Come mai avete scelto una donna nel ruolo di protagonista?

R: [Claudio e Pierluigi] Già nel soggetto iniziale la protagonista era una donna, e abbiamo deciso di mantenerla. Nei nostri precedenti lavori ci sono sempre stati personaggi femminili importanti, a volte protagonisti, o comunque con un ruolo determinante nelle storie. Giulia, pur essendo una donna forte, ha le sue fragilità, tra cui una malattia che le è appena stata diagnosticata. Ci interessava fare in modo che l’assassino si confrontasse con un personaggio come Giulia, che fosse in una certa misura vulnerabile e che trovasse nella caccia all’assassino una sorta di forza in più per combattere la sua malattia.

D: Nel Vostro romanzo si toccano svariati temi, possiamo definirlo in qualche modo un libro denuncia?

R: [Claudio e Pierluigi] Certo, sono presenti alcune tematiche sociali. Pensiamo al tema ambientale, alla violenza sulle donne, ai soprusi del potere nei confronti dei più deboli. Ma “Il re delle fate d’autunno” non è solo un libro di denuncia. Scrivendo il romanzo abbiamo cercato prima di tutto di intrattenere il lettore, di sfidarlo a scoprire il colpevole con un finale che avesse una certa originalità. La sfida al lettore è duplice, perché non abbiamo voluto annoiare con spiegazioni lunghe e dettagliate. Gli indizi per scoprire l’assassino ci sono tutti, nascosti tra le pagine, e il lettore più attento saprà riconoscerli, alla fine.

D: Il titolo è decisamente accattivante. Uno di voi due è appassionato di tradizioni popolari?

R: [Claudio e Pierluigi] Il titolo, che proviene dalla filastrocca che era già presente nel soggetto, è molto particolare, stimolante e insolito. Le tradizioni popolari sono sempre affascinanti, perché racchiudono fantasia e realtà e possono fornire molti spunti creativi. Il romanzo comunque è molto concreto e realistico. Tradizioni popolari e aspetti fiabeschi rimangono sullo sfondo, ma conservano un’importanza notevole sia per quanto riguarda la “firma” dell’assassino, sia in relazione al movente degli omicidi.

D: Il finale del romanzo mi lascia sperare che vedremo ancora l’ispettrice Foscari. Ho ragione?

R: [Claudio e Pierluigi] Questo non lo sappiamo ancora, e non abbiamo progettato nulla. La speranza ci sarebbe, certo, ma sarà necessario valutare l’accoglienza che riceverà “Il re delle fate d’autunno”, se appassionerà i lettori. Al momento, i presupposti sembrano buoni: abbiamo ricevuto parecchi pareri molto positivi e sembra che il romanzo stia incontrando l’interesse di tanti lettori.

D: Individualmente state lavorando a qualche progetto?

R: [Claudio e Pierluigi] Claudio sta lavorando sempre a Morgan Lost, il cacciatore di serial killer che trovate ogni due mesi in edicola, e a nuove storie di Dylan Dog. Pierluigi ha alcuni progetti ancora top secret, che spera possano realizzarsi in tempi non troppo lunghi.

Grazie per essere stati con noi e a presto tra le pagine de I gufi narranti

Grazie a voi per aver letto “Il re delle fate d’autunno” e per la recensione e l’intervista!

Sandra Pauletto