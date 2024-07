Cento cose d’Arzana – Fausto Ferreli – Edizioni Grafica del Parteolla

Arzana è una piccola comunità montana di poco più di 2000 abitanti, sita nella provincia di Nuoro e nella subregione d’Ogliastra, in Sardegna.

Sull’etimologia del suo nome esistono varie ipotesi: una molto in voga è che derivi dall’espressione latina AER SANA (aria sana), per la sua elevata posizione geografica (l’altitudine è di 672 m s.l.m.); un’altra, invece, lo fa derivare da AROANA o ARTSANA (termine prelatino dal significato di aria gelida).

Le origini del paese risalgono senz’altro al periodo prenuragico e nuragico (parliamo di oltre 1700 anni prima di Cristo), per la presenza di molti resti nella zona di Ruinas che testimoniano la presenza di persone nel territorio; per quanto riguarda il villaggio nella sua collocazione attuale però, non è possibile avere un quadro esauriente d’informazioni per la mancanza di scavi fatti con una certa sistematicità. Nonostante ciò, alcuni ritrovamenti nel XIX e XX secolo hanno fatto scoprire l’esistenza di altri stanziamenti nel territorio dell’attuale municipalità, come il villaggio di epoca romano-medievale chiamato Idda Silisè.

Nel corso del tempo, il paese è passato attraverso varie dominazioni, come quella dei Pisani (dopo l’epoca dei Giudicati) e degli Aragonesi, il periodo del Regno (finalmente unito) d’Italia e l’odierna repubblica democratica. Di economia soprattutto agro-pastorale, è conosciuto anche per le sue attività artigianali (in particolar modo gioielleria e oreficeria) e alcuni eventi socio-culturali come ad esempio la sagra del Porcino d’oro e la festa estiva di San Vincenzo Ferrer, che consentono alla piccola comunità di sostenersi anche tramite il turismo.

L’esordiente giovane autore Fausto Ferreli ha raccolto in questa sua opera prima (frutto di lunghe e meticolose ricerche fra biblioteche e archivi dell’Ogliastra e non solo) una grande quantità di aneddoti e curiosità riguardo la sua comunità nelle epoche passate, riguardanti gli ultimi due secoli circa della storia arzanese.

Suddivisa in quattro sezioni (DEI SALTI, DELLE OPERE, DEI SANTI E DELLE CHIESE, DELLE DONNE E DEGLI UOMINI), ci presenta tante cose note e meno note sugli argomenti più svariati: ad esempio, la gestione dei pascoli, la realizzazione di opere di pubblica utilità come acquedotti, fontane e cimiteri, le feste paesane, l’erezione e manutenzione del luoghi di culto (più numerosi che al giorno d’oggi nella comunità), tematiche sociali come la pena di morte (con la testimonianza di un’ultima esecuzione attuata a metà del Diciannovesimo secolo) e il diritto di voto finalmente concesso anche al gentil sesso, i primi medici condotti dopo periodi di assenza di personale sanitario stabile, la tecnologia che prende sempre più piede…

Il tutto, arrichito da numerose fotografie e stralci di documenti d’epoca che arricchiscono e rendono ulteriormente interessante un libro breve e dalla lettura scorrevole anche in quanto i fatti ci vengano riferiti senza considerazioni di sorta ad appesantire la realtà nuda e cruda dei fatti.

Consigliato specialmente ai compaesani dell’autore, che qui potranno trovare molte notizie curiose e magari non risapute sul passato della loro BIDDA (termine sardo per paese); ma anche, a chiunque ami la storia, della quale è sempre bene tener conto per le lezioni di vita che essa possa farci con i differenti modi di pensare e agire di chi c’abbia preceduti, sempre utili in un modo o nell’altro all’uomo d’oggi per il suo presente e il suo futuro.

Matteo Melis