Maledizione Gonzaga – G.L. Barone (Newton Compton)

Maledizione Gonzaga di G.L. Barone (Newton Compton)

Torna in libreria G.L. Barone e ci torna come sempre alla grandissima, con un thriller storico di altissimo livello.

Ogni volta che Barone esce con un nuovo libro le aspettative sono altissime, ma ogni volta lui riesce a non deludere i lettori e soprattutto riesce ad alzare l’asticella della qualità. Naturalmente anche con il suo nuovo lavoro non fa eccezione, anzi.

Con “Maledizione Gonzaga” (Newton Compton) G.L. Barone torna a raccontarci della Mantova del XVI secolo e torna a raccontarci le avventure di Ranuccio Gallerani, Bianca Donati e Giulio De Tatti, personaggi che molti ricorderanno come protagonisti di “Cospirazione Gonzaga” (Newton Compton), primo capitolo di questa saga uscito nella seconda metà del 2021 e di cui abbiamo parlato su queste pagine.

Il “la” alle vicende che si svilupperanno in questo nuovo capitolo della saga che Barone ha voluto dedicare alla Mantova dei Gonzaga, è dato dalla trattativa che vede Mantova e Milano impegnate a trovare la quadra nello scambio dei territori di Cremona e del Monferrato.

Enigmi, tradimenti, giochi di potere, spie, intrighi di palazzo, omicidi, turbamenti sentimentali e slanci di coraggio sono solo alcuni degli ingredienti che assieme alla rappresentazione fedele, di un periodo storico molto interessante, fanno di questo libro un’opera di grande qualità.

Il lettore si trova catapultato in un viaggio ricco di emozioni e di colpi di scena tra le più importanti signorie del tempo, partendo da Milano e Mantova per ritrovarsi a Roma, Napoli, Firenze e Viterbo, un viaggio nel tempo alla scoperta di fatti e curiosità di un dei periodi storici più affascinanti in assoluto.

Ci sono tutti gli ingredienti di un thriller di grande livello, tra cui una innumerevole serie di colpi di scena, momenti di grande suspense, intrighi di ogni genere, personaggi ambigui e femmes fatales, enigmi da risolvere partendo da un quadro raffigurante una donna con una falce insanguinata a simboleggiare la morte.

Barone però non si ferma al Thriller storico, va oltre e ci regala un fedele spaccato di quella che erano la politica e la finanza all’epoca.

Il connubio tra la Storia con la S maiuscola ed il thriller d’autore con Barone trova una delle sue massime espressioni.

I ritmi narrativi sono molto serrati, con tempi quasi cinematografici, fatti di scene brevi, di grande impatto e di dialoghi in linea con i ritmi narrativi. I personaggi sono molto ben caratterizzati sotto tutti i punti di vista, ed i luoghi in cui si svolgono le vicende sono descritti in maniera molto puntuale, ma senza mai appesantire la narrazione. Come sempre G.L. Barone regala ai suoi lettori un libro di grande livello, un’esperienza di lettura assolutamente coinvolgente ed emozionante e ricca di pathos, ma al contempo regala al lettore una notevole quantità di curiosità storiche che sicuramente fanno bene al bagaglio culturale di ognuno di noi.

David Usilla