Intervista a Massimiliano Conte – “Nessuna voce, è solo il vento” (Robin Edizioni)

Abbiamo da poco recensito “Nessuna voce, è solo il vento” (Robin Edizioni), ultima fatica letteraria di Massimiliano Conte, e abbiamo il piacere di poter scambiare quattro chiacchiere con l’autore per conoscere meglio lui ed il suo nuovo libro.

Buongiorno Massimiliano, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema.

MC – Ci mancherebbe. Con “I Gufi narranti” è difficile creare distanze formali. E poi, sono un fautore del you anglosassone…

Il tuo libro si intitola “Nessuna voce, è solo il vento” e devo dire che mi ha incuriosito molto. Perché hai scelto questo titolo? In che modo questo titolo è rappresentativo della storia narrata?

MC – Nel libro “In Patagonia” Bruce Chatwin – che cito nel mio – dice a un certo punto “…nessun suono tranne quello del vento, che sibilava tra i cespugli spinosi e l’erba morta, nessun altro segno di vita all’infuori di un falco e di uno scarafaggio immobile su una pietra bianca”. Ho viaggiato in Argentina anni fa. L’immanenza di alcuni suoi paesaggi lascia senza respiro. Ti avvicini all’esperienza del numinoso, quasi del rapimento mistico nel vedere una Natura così maestosa ma indifferente al tuo destino. Manuel Chiti, il personaggio del libro, deve essersi sentito così solo che l’unica voce che poteva dargli conforto era solo il vento. Direi questo.

È una storia narrata per lunghi tratti utilizzando messaggi E-mail e WhatsApp. Che rapporto hai tu con la tecnologia e con i social media?

MC – Non sono un nativo digitale, ma un nativo analogico. E un esempio è il mio impianto hi-fi: tutto valvolare e ancora colleziono vinili! Apprezzo la musica in digitale, ma il cuore batte in analogico. Detto questo, subisco come molti di noi i social media con cui ho un rapporto contraddittorio e conflittuale: vorrei abbandonarli ma non posso, ormai servono per lavorare e per comunicare con gli altri in molti ambiti. La frase “dipende dall’uso che fai della tecnologia” – che potrei estendere all’uso bellicoso o pacifico dell’energia nucleare ad esempio – è, seppur scontata, corretta. Nel libro il protagonista vuole “fare pulizia” nella sua vita e ricorre a tutto ciò che di significativo, per lui, è rimasto scritto nel suo recente passato. È in fondo la “documentalità” di cui Maurizio Ferraris parla in suo libro di qualche anno fa. Scusami se faccio un volo pindarico e una tremenda forzatura filosofica: se Derrida sosteneva che “nulla esiste fuori dal testo” e Ferraris aggiungeva “nulla di sociale esiste fuori dal testo”, Manuel Chiti, nella sua modesta storia, alla fine, capisce che “nulla di soggettivo esiste fuori dal testo”. Ecco perché, tra email, messaggi di whatsapp, appunti scritti su word – dei “documenti” veri e propri –, Manuel trova traccia di sé e un filo rosso delle sue responsabilità verso gli altri e se stesso. So perfettamente che la parte del libro che riporta i suoi scambi via whatsapp con Sabrina è tedioso, quasi ossessivo, e che rappresenterà una dura e noiosa prova per chi avrà la bontà di leggere il mio libro, ma proprio per questo ho voluto calcare la mano e dire: “attenzione, ogni cosa che scriviamo sui social parla di noi, delle nostre intenzioni, della nostra visione del mondo, di quell’impulso che ci porta a rimanere sempre connessi e ‘seducenti’ per catturare l’attenzione di un Altro”. Tutto rimane un testo scritto e non hai la possibilità a soddisfare il tuo diritto all’oblio. Per me la tecnologia, da strumento creato dall’uomo per l’uomo, è diventata strumento che amplifica i bisogni trasformandosi in una forma di dominio sull’uomo: ormai è lei, la Tecnica – con T maiuscola che tutte le tecnologie accorpa – ad essersi trasfigurata in una sorta di Idolo al cui cospetto tutti diventiamo suoi funzionari. Ma preferisco fermarmi qui perché i nostri lettori potrebbero chiudere la pagina per leggere qualcosa di più leggero ed edificante. Diciamo che verso la tecnologia sono più un apocalittico che non un integrato, ma accetto di buon grado critiche e contro-argomenti.

Ritorno a “Nessuna voce…”. È un libro molto particolare, scritto in un modo davvero originale. Come è nata l’idea di scriverlo e, soprattutto, come è nata l’idea di raccontare questa storia con questo stile narrativo?

MC – Ti ringrazio per la domanda alla quale non è facile rispondere. Posso dirti che molto è dipeso dal fatto che ero confinato a casa per il Covid e che in quei lunghi mesi, oltre ad essere stato preda del virus, navigavo in mari emotivi molto increspati che mi hanno portato a costruire una storia attingendo “a quello che avevo in casa”, visto che le relazioni col mondo erano mediate quasi assolutamente a distanza dalla tecnologia. E poi, immaginare un mio doppio – Manuel Chiti – volato in Argentina senza lasciare traccia di sé, se non un personal computer aziendale, mi intrigava assai. Quel pc era un Vaso di Pandora con una storia in fondo frammentata fatta di appunti, riflessioni su sé stessi e il mondo, la famiglia, la propria origine, le speranze. Tutte cose che non potevano essere costrette in un solo canone narrativo. È stato un patchwork, come in fondo è il nostro Io.

Ho notato che il protagonista ha la sua base a Gaggiano, comune di circa 9000 anime nell’hinterland milanese. Come mai hai scelto questa cittadina? È casuale oppure ha un qualche significato per te?

MC – Cercavo di collocare la storia di Manuel lontano dal contesto nel quale lavoro e vivo, anonimizzandolo ma mantenendo la dimensione del pendolare che decide di non vivere nella metropoli caotica come Roma o Milano, ma a una distanza di sicurezza, possibilmente in un borgo vivibile. Ho preso la mappa di Milano e ho puntato alla cieca il mio indice, che è caduto a Gaggiano. Chissà se mai il sindaco di questo borgo saprà che è il punto di snodo del mio libro!

In questo libro mi pare che il tema del Covid 19 sia abbastanza centrale. Come è stato per te il periodo del lockdown della primavera del 2020? Che ricordi hai di quel periodo?

MC – È, in fondo, il medesimo vissuto di Manuel Chiti. Credo, in generale, che uno scrittore scriva più per sé stesso che non per gli altri, che rimangono sullo sfondo. Purtroppo, la pandemia ha reso più consapevole chi già aveva una sensibilità civica e un senso di appartenenza ad una dimensione collettiva, mentre molti altri, credo la maggioranza, hanno rimosso in blocco il vissuto di quel periodo: per quanto costipante e limitante delle proprie libertà, quel “benedetto” virus rappresentava una grande opportunità per comprendere che senza gli altri, nella solidarietà e nell’armonia tra le differenze, siamo (scusami) fottuti. Superato il periodo, abbiamo ricominciato le guerre, l’iperconsumismo, e riavviato una forma di edonismo che, per me, copre una angoscia esistenziale molto diffusa tra gli individui.

Più andavo avanti a leggere le pagine di questo libro, più entravo in contatto con la mente e con il cuore di Manuel Chiti e più mi rimbombava in mente una domanda che ora vado a porti. Quanto Massimiliano Conte c’è in Manuel Chiti? Quanto il vissuto di Chiti è sovrapponibile al vissuto di Conte? Quanto lo sono i suoi pensieri e la sua filosofia di vita?

MC – Oddio, è una domanda da un milione di dollari! Guarda, ti rispondo così. Pochi giorni fa ho visto il film “Enemy” del visionario regista Denis Villeneuve con protagonista un ottimo Jake Gyllenhaal. La pellicola è liberamente tratta dal romanzo “L’uomo duplicato” del maestro José Saramago. È la storia di un Io e il suo doppio dagli esiti drammatici, perturbanti, criptici, forse kafkiani. Ovviamente non è il caso mio e di Manuel, storia più modesta e chissà se filmicamente appetibile, ma di certo aver rivisto in questo periodo una pellicola incentrata su un tuo identico ma complementare lascia spazio a molte riflessioni. Aver creato Manuel mi ha consentito di vedermi da una prospettiva esterna, “altra”, trasferendo in lui molti dei miei pensieri inespressi o di creare storie tratte dalla mia vita privata ma trasfigurate, la maggior parte inventate di sana pianta mano a mano che Manuel “mi chiedeva” di dare senso alla sua esistenza che stavo provando a delineare. D’altra parte, “tutto ciò che è reale è razionale” come diceva Hegel, quindi, nulla è dato al caso, almeno nella nostra dimensione umana e terrena.

Tra i tanti personaggi del libro metterei pure l’Argentina che mi pare lungo buona parte della narrazione ha la sua importanza. Che legame hai con questa terra che racconti così bene?

MC – Ricorderai che il mio primo libro si intitola “Adiòs Caracas”. Ho passato i miei primi diciotto anni in Venezuela. Ma la mia vita affettiva adulta si è intrecciata per lunghissimo tempo con il mondo argentino: il tango, la milonga, i suoni, i sapori, i colori, le morti, le resurrezioni, gli amori chimici e passionali che si manifestano in quella terra immensa piena di contrasti e contraddizioni ti ammaliano e ti rapiscono. Sentendomi senza solide radici (il Venezuela, l’Italia vissuta in tante città, un amore argentino…), ho provato a dare a Manuel Chiti il doppio passaporto per vedere che succedeva… Il suo destino – ma non voglio svelare altro, come puoi immaginare – si intreccia con la Storia vera di quel paese. Pensa solo all’Argentina di oggi, con il presidente Javier Milei, detto “El Loco”: quel paese è lo specchio di ciò che potrebbe succedere in Italia se continuiamo così. Ma non voglio buttarla in politica; il tema è complesso ed esula dalla nostra intervista.

Uno dei temi di questo libro, secondo me, è quello che riguarda i figli di coppie separate. Credo che oggi le coppie di genitori tendano a dividersi con troppa superficialità, che vivono il rapporto di coppia con eccessiva faciloneria ed egoismo, facendo poi pagare ai ragazzi il prezzo della loro immaturità. Tu che ne pensi?

MC – Zygmunt Bauman, il tanto stracitato e inflazionato sociologo polacco, aveva molti anni fa parlato della “famiglia liquida” (ma anche dell’amore etc etc) che sfugge ad una definizione e forma stabile. Una famiglia si può, appunto, liquefare e ricomporre seguendo le pulsioni e le attese dei principali componenti di essa, cioè i genitori. Che dire… Rischio di banalizzare una condizione psicologica e di relazione come quella familiare che si definisce dalle tante dimensioni che si intrecciano in essa: culturali, sociali, economiche, religiose, individuali. Nel mio piccolo, essendo io un figlio divorziato degli anni ’60, posso dire che la fine di una famiglia nucleare e del suo trasformarsi in altro lascia tracce indelebili nella propria emotività e senso di sé. Questi traumi, che oggi si tende a minimizzare, si trasferiscono in maniera più o meno intensa e risolta anche quando si diventa genitore e si ritiene di essere adulti. Ho impiegato decenni ad attenuare e comprendere il mio senso di colpa per non essere stato un padre come avrebbe voluto mio figlio. Avere figli significa iniziare dall’instante della loro nascita una lunga separazione da persone che non ti appartengono e che dovrai accompagnare lungo il cammino della loro individuazione e successivo abbandono del nido. Se gli fai la vita difficile, non lamentiamoci se poi ti tengono ad una distanza di sicurezza. Parlo da padre. Per una madre credo che il legame con la propria prole sia ancor più complesso e talvolta drammatico. Guarda cosa deve fare Manuel Chiti per riconoscere la sua appartenenza ai suoi genitori…

Dopo aver scritto questo splendido libro hai già nuovi progetti letterari in cantiere?

MC – Ti confesso che l’aggettivo che hai usato mi lusinga e mi imbarazza nel contempo. Spero di non deludere nessuno e chiedo clemenza per gli indubbi limiti del mio scritto. Penso però di aver fatto un lavoro artigianale e sperimentale sotto pressione del Covid, onesto almeno nell’impegno di mettere ordine tra i miei “documenti” esistenziali. Ora sono alle prese con Tommaso Chiti, il figlio di Manuel, che dovrà andare in Argentina per scoprire se suo padre è vivo o morto. Ma qui non c’è (fortunatamente) alcuna pandemia che mi costringe a cucinare con ingredienti che avevo già in casa: dovrò inventare una storia provando a sentirmi un po’ Telemaco che va alla ricerca di suo padre Ulisse, arrivato a Itaca e ripartito subito dopo aver cacciato i Proci e abbandonato la povera Penelope. È la Viandanza, David…

Grazie mille a Massimiliano Conte per essere stato nostro graditissimo ospite e speriamo torni presto a trovarci

David Usilla