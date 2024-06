Nessuna voce, è solo il vento – Massimiliano Conte (Robin)

Nessuna voce, è solo il vento di Massimiliano Conte (Robin Edizioni)

Ormai tutti noi abbiamo imparato a comunicare con gli altri attraverso i canali digitali che da tempo fanno da padrone nel campo delle comunicazioni interpersonali.

Ormai tutti sappiamo scrivere un’e-mail o digitare un messaggio su WhatsApp o su Messenger o qualche altra applicazione simile.

“Nessuna voce, è solo il vento” (Robin Edizioni), l’ultimo libro di Massimiliano Conte, è concepito come un diario moderno, una raccolta in ordine cronologico proprio di file word, E-mail e messaggi WhatsApp, in cui il protagonista giorno dopo giorno ci racconta se stesso, delle persone che a diverso titolo incrociano la sua vita, di quello che gli è successo e gli succede intorno.

Il protagonista del libro è Manuel Chiti, impiegato della DDG, un’azienda impegnata nel business della consulenza.

Un giorno di lui si perdono le tracce, non fa rientro al lavoro dopo le ferie e scompare praticamente nel nulla. In realtà di lui qualcosa resta, il suo PC del lavoro. L’azienda da incarico al tecnico Lorenzo Valdesturli di verificare che sul PC non fossero presenti file eventualmente pericolosi per l’azienda.

Il lavoro di Lorenzo porta alla luce tutti quelli che erano stati fino a quel momento i pensieri di Manuel, i suoi tormenti interiori, le sue speranze, le sue vicissitudini amorose, i ricordi dell’infanzia legati all’Argentina, fino ad arrivare allo smarrimento dovuto alle situazioni conseguenti alla famigerata epidemia di Covid 19 che tutti noi ricordiamo fin troppo bene.

L’epicentro della vita di Manuel è Gaggiano, una cittadina di 9000 anime a circa 15 km dal centro di Milano. Ha una storia familiare particolare che ogni tanto lo porta a Bologna e una serie di situazioni amorose, che lo portano a girare in lungo e in largo, senza mai trovare veramente la pace interiore.

Pagina dopo pagina si impara a conoscere Manuel, ad entrare in confidenza con lui, a comprenderne i tormenti, le delusioni, i piccoli lampi di felicità, le frustrazioni e le angosce, ma anche le speranze e gli slanci di ottimismo per il futuro.

Ad un certo punto, come un fulmine a ciel sereno, arriva una strana e-mail dall’Argentina e la vita di Manuel è destinato a cambiare.

Inizia così la seconda parte di questo romanzo e la storia assume quasi i toni noir, di un Thriller Storico.

Inizia una ricostruzione che viaggia sul confine tra realtà e fantasia, su ciò che furono gli avvenimenti accaduti in Argentina negli anni del nazifascismo.

Credo che questo libro non possa non appassionare il lettore, non possa non entrare nel cuore e nell’anima di chi vi ci si approcci, perché per molti aspetti Manuel Chiti potrebbe essere ognuno di noi, perché tutti prima o dopo abbiamo provato alcuni dei tormenti di Manuel, alcune delle sue emozioni, alcune delle sue speranze e delle sue gioie.

Nella seconda parte è inevitabile seguire le vicende del protagonista con il cuore in gola e con la speranza che tutto si risolva per il meglio. Sicuramente consiglio la lettura di quest’opera perché credo sia uno di quei libri che fanno la differenza, uno di quelli che fa da piccolo spartiacque tra un prima e un dopo la sua lettura.

David Usilla