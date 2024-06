INTERVISTA ANNALISA AGOSTINACCHIO- LA CASA DEGLI SCHERZI

INTERVISTA GUFI NARRANTI-ANNALISA AGOSTINACCHIO- LA CASA DEGLI SCHERZI

Abbiamo da poco recensito “La casa degli scherzi” (Fides Edizioni) di Francesco e Annalisa Agostinacchio e abbiamo ora il piacere di scambiare quattro chiacchiere con Annalisa per approfondire i temi principali del libro e farci raccontare qualcosa dei suoi futuri progetti

Buongiorno Annalisa Agostinacchio, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te, ovviamente, non è un problema:

Di solito quando intervisto un’autrice per la prima volta amo farmi raccontare da lei qualcosa di sé di quella che è la sua vita al di là della scrittura. Ti va di farci un breve ritratto di te?

Grazie per l’invito, è un piacere avere l’opportunità di dialogare con voi e far conoscere le ragioni del romanzo. Sono nata a Trani (BT), mi divido tra Bari, Otranto e Modena, sono avvocato e negli ultimi dieci anni mi anche occupo di turismo. Sono sempre stata un’appassionata lettrice, mai avrei pensato di scrivere un romanzo. Il ritrovamento del monoscritto di mio fratello mi ha portato a esplorare la scrittura , scoprendo una nuova dimensione di espressione personale.

In realtà l’idea di scrivere questo romanzo è di tuo fratello e a te è toccato l’onere di portarlo a compimento. Ti va di raccontare la genesi di questo romanzo e le tappe che lo hanno portato a compimento’.

Dopo tredici anni dalla sua tragica morte a causa di un incidente con un ultraleggero, ho trovato, in modo inaspettato, un suo manoscritto.

Francesco non ha avuto il tempo di finirlo e mi sono trovata di fronte a una scelta: lasciare il lavoro incompiuto o terminarlo.

Le storie senza fine non mi sono mai piaciute, anche se non avevo mai pensato di scrivere un romanzo, ho deciso di farlo pensando a un dialogo tra passato, presente e futuro, fuori ogni tempo, in cui le connessioni invisibili potessero prendere la forma delle parole e in questo modo di omaggiare mio fratello. E poi c’è una ragione ancora più profonda: avevo una sana gelosia nei confronti della sua vita, lui era libero non solo da legami materiali ma soprattutto era un vero proprio SPIRITO LIBERO. Mi sono iscritta ad un corso di scrittura alla Scuola Holden, mi sono concentrata sulla struttura del romanzo e in modo simmetrico ai quattro capitoli scritti da mio fratello ho sviluppato la trama e risolto l’enigma da lui architettato lasciando i personaggi da lui delineati.

Nel proseguire l’opera di tuo fratello come hai gestito il prosieguo della storia? Ti sei lasciata andare secondo l’ispirazione tua o comunque hai cercato di capire come avrebbe lavorato tuo fratello su quei personaggi e su quelle vicende?

Ho cercato di capire come avrebbe lavorato mio fratello, sono stata avvantaggiata dal fatto che il primo capitolo era ispirato a degli scherzi da lui organizzati quando era poco più che adolescente con un gruppetto di amici, di cui mi parlava, alcuni li conoscevo personalmente. Ho aggiunto emozioni, ricordi, fantasia. Sono entrata nei personaggi sino a sentirmi parte della storia. Da queste domande è stato come se si fosse creata una prolifica comunicazione con lui. I personaggi hanno ripreso vita ed è stato come se la storia poi si fosse scritta da sé.

Come tuo fratello pure il protagonista del romanzo si chiama Francesco, è stata una scelta voluta oppure una semplice casualità? Ci puoi raccontare qualcosa di questo personaggio? Cosa c’è, se c’è, di Francesco in Francesco?

La scelta del nome è stata voluta, anche perché mi ha aiutato molto a dare corpo alla storia, nelle parole da lui scritte riconoscevo le sue espressioni, a rievocare stati d’animo, fatti accaduti. È stato come rivederlo. Di Francesco c’è davvero molto, l’indole giocosa, l’aspetto ludico per affrontare la serietà della vita, i suoi valori: amicizia, l’importanza dei maestri nella vita, la correttezza professionale, l’importanza della cultura.

Il libro, a mio avviso, sembra porre grande attenzione al tema dell’etica professionale e della giustizia. Quanto sono importanti, secondo te, questi valori? Oggi a tuo modo di vedere sono rispettati nel nostro vivere quotidiano o sono un po’ messi in disparte

Credo che l’etica professionale e la giustizia non siano ideali astratti, ma principi che regolano la mia vita e non solo quella professionale, sicuramente hanno influito sul processo creativo e sui messaggi che desideravo trasmettere attraverso il romanzo, come del resto anche per mio fratello, era un medico e oltre la sua professionalità la sua personalità rispecchiava l’etica professionale

Credo che oggi siano rispettati da chi ne conosce realmente il valore e il significato non possono essere distinti dalla personalità di un individuo a prescindere dal tempo in cui vive.

Un’altra delle mie curiosità seriale è quella di capire la genesi dei titoli dei libri. Come mai il vostro lo avete intitolato “La casa degli scherzi”?

Gli scherzi di cui si parla nel romanzo sono stati in gran parte organizzati in una vecchia casa abbandonata che il gruppo di ragazzi chiamava “casa dei fantasmi “ per cui il titolo è venuto di conseguenza.

Cosa ti ha lasciato a livello emotivo questa esperienza di scrittura? Pensi che ti cimenterai ancora con la scrittura, magari per portare alle stampe qualcosa di tutto tuo?

In realtà l’esperienza di scrittura mi ha appassionato molto, ho scritto alcuni racconti di cui alcuni sono stati già pubblicati, mi piacerebbe scrivere un romanzo tutto mio.

Grazie mille ad Annalisa Agostinacchio per essere stata nostra graditissima ospite e speriamo di ritrovarla ancora qui sulle nostre pagine.

David Usilla