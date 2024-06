Recensione de “La teoria della mela” di Michela Magliona – Catartica Edizioni.

Il romanzo breve di Michela Magliona, edito da Catartica Edizioni, è un’opera che con una scrittura chiara e discorsiva, affronta il tema dell’adolescenza di quattro ragazzi/e a Torino alla fine degli anni Ottanta.

Il lettore potrà vivere la quotidianità dei protagonisti e prendere atto di quanto, a volte, l’influenza dei genitori che agiscono nella convinzione di far del bene ai loro figli, possa instillare loro dei preconcetti limitanti e a volte sbagliati.

Fortunatamente i figli non sempre obbediscono ciecamente alle regole, ma vivendo le loro esperienze sono in grado di prendere consapevolezza che la realtà può essere diversa.

Un romanzo strutturato in capitoli brevi (37 su poco più di 160 pagine) che sicuramente è in grado di scatenare nel lettore un ampio ventaglio di emozioni, dalla rabbia alla tenerezza, e che ha il pregio di far riflettere moltissimo sui luoghi comuni della nostra mente ed educazione.

Diverse generazioni che si incontrano e scontrano, nonni, genitori, figli, ognuno con il suo bagaglio di esperienze, indottrinamenti e convinzioni che si mescolano nelle vite del o dei protagonisti.

È proprio vero che chi è più ricco è degno di maggior stima e attenzione, rispetto a chi nella vita non è stato altrettanto fortunato?

Le eventuali colpe dei padri devono per forza ricadere sui figli?

La mela non cade poi così lontano dall’albero?

La mela marcia rovina tutto il cesto?

O ancora siamo forse metà di una mela alla ricerca di completarsi?

Come il titolo richiama appunto “La teoria della mela” Magliona ci pone indirettamente, a mio avviso, questi quesiti e ci offre una realtà che per alcuni potrebbe apparire controcorrente, che richiama al libero arbitrio, alla crescita personale e al buon senso al di là dei preconcetti standardizzati e fin troppo comuni.

Uno spiraglio di speranza nelle nuove generazioni (di tutti i tempi), che agendo attraverso la propria esperienza possono individuare autonomamente il “bene” dal “male”

Un romanzo che lascia diversi punti in sospeso, almeno per il mio alto senso della curiosità, che avrebbe potuto proseguire ma che magari avrà un seguito (lo spero).

Leggerlo mi ha lasciato addosso un filo di malinconia perché ho ricordato anche la mia adolescenza, ma la lettura non è consigliata solo agli adulti, anzi sarebbe buona cosa fosse preso come testo nelle scuole medie perché quando un libro apre le porte alla vita andrebbe diffuso il più possibile.

Sabina Bernardis