Intervista a Davide Carotenuto, autore del libro “Amaro in vetro”, Associazione Culturale “La bottega delle parole”.

Abbiamo da poco recensito il romanzo “Amaro in vetro” di Davide Carotenuto, edito da Associazione Culturale “La bottega delle parole” e abbiamo la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao Davide, grazie per essere passato a trovarci. Possiamo darci del tu?

Ma certo! Se non l’avessi chiesto tu, te l’avrei proposto io. Grazie a te piuttosto, anzi grazie a I Gufi Narranti per questa splendida opportunità.

D: La prima domanda è una curiosità personale: è vero che ti sei fatto tatuare un acciarino o era solo per il tuo alter ego nel libro?

R: Verissimo. Ce l’ho proprio al centro della schiena in modo da poterlo guardare all’occorrenza, quando ho bisogno di ricordarmi un po’ di cose. Ed è vero pure che il mio papà, quando l’ha visto, mi ha guardato come se mi stessero portando a Guantanamo mentre Rita, cui il libro è dedicato, si è commossa. Quella di farmi un tatuaggio, comunque, è stata una decisione molto ma molto meditata. Da ragazzo accompagnai un amico nello studio di un tatuatore. Ero deciso, o almeno così credevo, a farmene uno pure io. Solo che, entrando nello studio e restando a guardare tutti quei disegni in bella mostra, mi accorsi che mi piacevano tutti e che, quindi, avrei fatto un tatuaggio solo per lo sfizio del momento di farne uno. Così decisi di “rimandare” questo momento a quando sarei riuscito a soddisfare tre condizioni per me fondamentali: 1) fiducia totale nel tatuatore: il mio è stato realizzato da Alessio Liuzzi (meglio conosciuto a Castellammare di Stabia come “Dot Tattoo Studio”), un amico con cui, spesso, di domenica sera mi trovavo a chiacchierare sul lungomare stabiese a mò di “peripatetici” e che mi ha sempre trasmesso serenità con i suoi modi gentili e pacati; 2) un’immagine che difficilmente avrei visto addosso a qualcun altro nelle giornate estive: non mi è mai capitato, fino ad oggi almeno, di scorgere un “acciarino” sulla schiena di qualcun altro; 3) un simbolo che mi rappresentasse appieno: mi hanno chiamato in tanti modi negli anni ma quella della pietra focaia è un’immagine che davvero sento cucita addosso. In tutti i sensi ormai, è proprio il caso di dirlo. Ed ho aspettato di compiere trentasette anni per farmi disegnare la schiena!

D: Secondo te c’è differenza tra l’amicizia maschio/maschio e l’amicizia maschio/femmina?

R: Potrei rispondere che sicuramente c’è differenza, visto che con gli amici “maschi” mi prendo delle libertà che con le amiche non mi sognerei manco la notte di prendere. Ma sarebbe riduttivo e fin troppo banale. Credo che la differenza – perché c’è differenza- sia tutta nel modo di vivere le cose. L’amicizia con un altro uomo è più immediata e resiste a tutto. Al tempo, alle distanze, alle vite che vanno per i fatti loro. E si fa presto a fare amicizia. Da ragazzini basta un pallone che rotola sull’asfalto in una giornata qualunque di sole e poi, da adulti, ti ritrovi davanti ad un paio di birre ghiacciate. Capisci che quella persona è importante quando non te ne frega più di mostrarti forte e risoluto. Quando ti lasci andare pure ad una lacrima di troppo nel raccontare un fatto che tieni in corpo. Quando non hai vergogna, insomma, nel mostrarti come sei perché tanto l’amico, quello vero, la verità già la conosce da un pezzo e se anche sembra andarti contro, facendo poca attenzione alle parole da usare, è solo per darti uno scossone. E stai sicuro che in un altro contesto, ti difenderà fino alla morte. L’amicizia con una donna, invece, richiede maggiore attenzione. È un rapporto più accudente fin dalle prime battute pure se non sembra. È fatta di tante piccole cose cui, tra maschi, neppure si fa caso. Racchiude la sua complessità anche in un piccolo gesto come una maglia poggiata sulle spalle che ha lo stesso calore di una carezza per asciugare una lacrima oppure nel tentativo di strappare una risata dopo una giornata assai faticosa. Con una donna tutto assume significato. Perfino il modo di sedersi al tavolino di un bar o di accendere una sigaretta. In entrambi i casi, che si tratti di amicizia con un uomo o con una donna, c’è un comune denominatore che è la fiducia. Quel sentirsi “a casa” in qualunque momento e che da un senso di appartenenza. Ed a casa, pure se si litiga, si fa presto pace perché di quella persona non potresti fare a meno.

D: Nessuna delle tue ex ti ha contattato per essersi riconosciuta nel libro?

R: Fino ad oggi non è successo e fortunatamente neppure ho trovato la macchina rigata o con le ruote bucate nel parcheggio sotto casa. Scherzi a parte, non è successo. Però ho incassato una certa curiosità per il libro. E chissà che qualche telefonata non arrivi proprio dopo quest’intervista. Una cosa però voglio raccontarla. Dopo il mio intervento a “Mattina Live” di Canale 8, mi ha contattato la protagonista del capitolo “Stretto come un nodo di cravatta” che, oggi, è felicemente sposata e con una bimba bellissima. Mi ha raccontato che durante l’intervista in diretta, abbiamo dato un paio di risposte all’unisono e di essersi parecchio incuriosita. Così l’ho avvisata che, magari, qualche passaggio del libro l’avrebbe innervosita, giusto per usare un eufemismo, salvo poi riderci di gusto. E sai cosa mi ha risposto? Mi ha scritto “poco importa. Perché se siamo qui a parlarne con affetto, significa che è andato tutto bene”. Ed è vero. Lei ha sua vita ed io ho la mia. Non ci sentiamo e non so più nulla di lei. Nulla più di quanto si possa leggere da uno stato whattsapp o che si possa capire da una fotografia. Ma quel pezzo di strada che abbiamo fatto assieme, anche con tutte le litigate e le lacrime che la fine di una storia si porta inevitabilmente appresso, non ci impedisce oggi di guardarci reciprocamente con affetto e col sorriso. Di gioire nel sapere che l’altro sta bene ed è felice. Di capire che ne è valsa la pena. Ecco, io credo che questa sia la testimonianza più bella di una storia passata e la dimostrazione che il bene, nel suo significato più profondo, non va via e non smette di esserci anche dopo una porta sbattuta o una parola di troppo. E col tempo, quando si metabolizza la delusione, succede pure che sorridi nel ricordare certi modi di fare o certi gesti e pensi solo “si, è andato tutto bene”.

D: Quanto sono importanti le donne nella tua vita?

R: La parola “importante” è riduttivo. Le donne sono fondamentali nella mia vita ed oserei dire che lo sono nella vita di qualunque uomo. Non voglio esprimere un concetto “da otto marzo” perché le donne, soprattutto le donne della mia vita, sono molto più di una giornata celebrativa che, peraltro, la maggior parte di quelli che la festeggiano neppure ne conoscono il significato storico. Giusto per far capire come la penso, qualche annetto fa ho aperto un nuovo studio e con me ho voluto soltanto donne. E grazie a loro, in questi anni, ho conosciuto davvero l’emozione dell’attesa di figli che nascono, la capacità di comprendersi anche con un solo sguardo e persino il dolore, silente, di una malattia. Da ragazzino, oltre a mio fratello, mi sarebbe piaciuto avere anche due sorelle. Una più grande e l’altra più piccola. Non so perché ma ho sempre pensato questa cosa e, forse, è per questa ragione che negli anni ho trovato anche più semplice instaurare rapporti di amicizia con donne. Anche di più dopo la morte di mia madre. In casa eravamo tre maschi e mia madre. E sai che diceva mio padre? Che eravamo comunque in netta minoranza. Aveva ragione perché le donne difettano, forse, di forza intesa come energia fisica ma dentro ne hanno da vendere. Tanto che diventa contagiosa per chi ha la fortuna di starci attorno.

D: Perché hai deciso di scrivere il libro?

R: In realtà scrivo da sempre. Scrivo da quando ho avvertito per la prima volta la necessità di mettere a posto i pensieri, specie dopo una giornata complicata. Per molto tempo mi sono cimentato in racconti e poesie che, per lo più, ho tenuto per me. Poi si vede che questa esigenza è diventata anche più forte ed è così che è nato questo libro. Amaro in vetro racchiude un po’ di anni turbolenti della mia vita e difficili da raccontare se non attraverso le pagine che scorrono proprio come si presentano al lettore: con un ritmo incalzante che, di tanto in tanto, trova la pausa anche malinconica. Io penso che tutti abbiamo una storia da raccontare ed è un bene decidere di condividere le nostre esperienze, soprattutto quelle che c’hanno tolto qualche nottata di sonno. La spinta alla pubblicazione è stata proprio quella di pensare che, leggendo “Amaro in vetro”, forse qualcuno si sarebbe sentito meno sbagliato e meno inadatto alla vita. Meno solo. E magari, prendendo spunto da un racconto che si sviluppa con molta naturalezza, avrebbe pure deciso di prendere carta e penna per raccontare la propria storia.

D: La scrittura ti è stata in qualche modo “terapeutica”?

R: Non hai idea di quanto abbia risparmiato di terapia ed analisi. Scherzo, ovviamente. Ma si, direi che la scrittura è stata davvero terapeutica. Anzi, riuscire a mettere per iscritto la descrizione di quello che ho vissuto in certi momenti della mia vita, come quando mi fu annunciato dell’imminente fine di mia madre ad esempio, mi ha aiutato anche a distanza di anni ad elaborare pienamente la perdita che ancora faticavo ad accettare. Tornare a “correre” per strada dopo aver ricordato quelle parole dal sapore di morte e di dolore, mi ha portato proprio alla fine di quella corsa senza sosta e senza più fiato in corpo. E questo non vuol dire che il dolore sia scomparso di botto o che non abbia più momenti di tristezza nel corso di una giornata. Diciamo che quella ferita, adesso, è più una vecchia cicatrice. Sta là. Non ci faccio caso più che tanto. Poi, all’improvviso, succede che passa una canzone alla radio, che trovo una vecchia fotografia nelle pagine di un libro o, più semplicemente, mi trovo a ricordare un fatto della mia vita passata. E allora la cicatrice torna a bruciare. Ma è un attimo. Perché poi torna di nuovo il sorriso. Ecco, direi che la scrittura mi ha aiutato a guardare le cose da un altro punto di vista. A riscoprire che il ricordo può anche essere un bel posto in cui stare e che si può sorridere al pensiero di chi non c’è più solo apparentemente. Perché continua a vivere attraverso i nostri gesti e le nostre smorfie.

D: Qual è la parte che hai avuto maggior difficoltà a scrivere?

R: Forse proprio le parti in cui racconto di mia madre. Ma non tanto perché si è trattato di rivivere certe scene nella mia mente quanto, in realtà, perché non volevo che ci si concentrasse troppo sul dolore di certi passaggi. Le persone, così come mia madre, sono tante cose. Sono un “mondo” e non è giusto relegarle ad una dimensione strettamente connessa alla perdita. Mia madre, ad esempio, era una donna spiritosa ed assai talentuosa. Aveva la capacità di imparare a fare le cose soltanto osservando. Una volta stavamo passeggiando giù al porto e c’era un pescatore intento a rimettere a posto le reti. Mia madre si fermò e si mise a guardare il pescatore per qualche minuto. Poi le scappò un “non è affatto difficile come sembra”. E quello lì, quasi indispettito, allungò le reti verso di lei a mò di sfida. Lei non si perse d’animo. Raccolse le reti e cominciò a metterle a posto, districandole una ad una. Il pescatore impallidì. Ecco mia madre era anche questo. Ma è difficile parlarne e scriverne soprattutto, senza che vi sia quell’inevitabile contorno della perdita e di tutto quello che finisce prima ancora che ce ne rendiamo conto. Prima ancora che finisce anche un po’ di noi. Qualche difficoltà, poi, l’ho avuta anche nel raccontare della fine di una storia. Perché in quel caso il difficile sta proprio nell’individuare il momento esatto in cui qualcosa è andato storto. In cui qualcosa si è rotto per non tornare più come prima. E certe cose si capiscono soltanto col passare del tempo.

D: Visto il cognome, sei in qualche modo parente dell’attore/doppiatore Mario Carotenuto?

R: Che io sappia no. Ma devo confessarti che il mio nonno paterno aveva tantissimi fratelli e fratellastri. Una squadra di calcio al completo, per capirci. Non so se tra tutte queste diramazioni dell’albero genealogico, sia venuto fuori qualche “Carotenuto” di successo. So soltanto che mio padre, quando si imbatteva in qualche lontano parente o che, almeno, si qualificava come tale, fingeva di ricordare esattamente di chi si trattasse per poi “indirizzarlo” dai genitori. Però questa è una cosa che voglio fare: scoprire che fine abbiano fatto tutti questi Carotenuto nel mondo. Magari i social possono tornare utili sul serio per una volta.

D: Vuoi anticiparci qualcosa sul tuo prossimo progetto?

R: Si dice che i libri, quando vengono pubblicati, sono un po’ come i bimbi nel primo anno d’età. Devi curarli e starci appresso. Perciò, per ora, sono molto concentrato sul mio “Amaro in vetro” che, pian piano, si sta facendo strada e sta crescendo, per poi camminare da solo per il mondo. Però io continuo a scrivere e sempre con lo stesso piglio ironico ed autoironico. Nel prossimo, questo posso dirtelo, racconterò di un altro personaggio straordinario: di mio padre. Della sua naturale verve comica e di come si possa arrivare a parlarne pure con rabbia soltanto perché ti manca da morire e perché vorresti ancora litigarci un po’. Ma ci vuole tempo. Quanto? Non tantissimo. Giusto il tempo di un altro amaro in vetro con tanto di sigaretta già pronta ad essere accesa subito dopo.

Grazie mille a Davide Carotenuto, arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

Sabina Bernardis