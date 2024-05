Intervista a Moreno Casciello del Quaderno dello scrittore

Quello che propone L’ agenzia pensiero creativo è un ottimo strumento per tutti coloro che amano scrivere, a qualsiasi livello.

Il quaderno dello scrittore è Infatti qualcosa di indispensabile, per poter organizzare al meglio tutte le idee che si affollano nella mente dello scrittore quando ha trovato un nuovo progetto su cui lavorare.

Abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con Moreno Casciello del Quaderno dello scrittore e capire meglio di che si tratta.

Ciao, grazie per la disponibilità.

Vuoi presentarci tu il Quaderno dello scrittore?

Buongiorno, sono Moreno Casciello, titolare di Agenzia Pensiero Creativo. Tutti gli scrittori hanno sempre la necessità di dover prendere appunti per le loro idee, che possono arrivare in qualsiasi momento. Si è soliti scrivere su un semplice taccuino, o conservare le idee tramite note vocali o scritte sullo smartphone, ma il nostro prodotto ha qualcosa di unico, ossia l’organizzazione di questi appunti. Divisi per sezioni tematiche, ogni idea trova la giusta collocazione per essere facilmente rintracciata in futuro. Inoltre permette di ampliare tali idee portando in modo naturale lo scrittore ad ampliare la sua intuizione e completarla.

In che circostanze ti è venuta l’idea di crearlo?

L’idea è partita molti anni fa, ma non volevo creare un banale taccuino, ho preferito elaborare i pensieri e farli maturare perché doveva essere un prodotto davvero utile e tecnicamente valido.

Ho visto che è diviso in varie sezioni, come hai scelto cosa inserire e cosa tralasciare?

Il taccuino è stato provato da diversi scrittori che si sono prestati come tester e in base all’utilizzo abbiamo valutato le mancanze, le ridondanze e i miglioramenti da apportare.

Nel Quaderno ci sono anche dei consigli per la scrittura, tu sei uno scrittore o ti sei avvalso della supervisione di qualcuno?

In realtà non vuole essere assolutamente uno strumento per imparare a scrivere, non vuole dare consigli di scrittura. Vuole solo essere uno strumento per appuntare le idee e organizzare un racconto o romanzo, e soprattutto farlo bene. Quelli che sembrano consigli di scrittura sono in realtà solo consigli su come usare al meglio il Quaderno.

Ho visto che esiste anche una versione del Quaderno del giovane scrittore, vuoi spiegarci in cosa si differenzia?

Il Quaderno del giovane scrittore è una variante semplificata e graficamente più accattivante creata per ragazzi giovani alle prime armi con la scrittura. Ci sono elementi specifici che compaiono in racconti scritti da ragazzi preadolescenti ed eliminati elementi che non potrebbero comprendere. Ad esempio sono stati tolti nella scheda personaggi voci come preferenza sessuale e aggiunte più informazioni su scuola, rapporto con genitori, ecc.

Alcuni miei amici, aspiranti scrittori, lo usano e sono entusiasti, anche se alcuni si chiedono se uscirà mai una versione ad anelli, in modo da poter inserire ulteriori fogli e quindi ti giro la domanda….

No, nessuna versione ad anelli, piuttosto sono in programma edizioni specifiche per generi, con pagine che aiutano a trattare elementi specifici che compaiono di frequente in un genere letterario. Un esempio banale: nel quaderno dello scrittore di gialli potreste trovare, oltre alla sezione ambientazione generica, una dedicata alla “scena del crimine”.

Sicuramente il Quaderno è disponibile online, per chi volesse acquistarlo in negozio, dove potrebbe trovarlo?

Si può ordinare in tutte le librerie e store on line. Agenzia Pensiero Creativo ha ben 6 reti distributive nazionali per rendere i suoi prodotti facilmente ordinabili ovunque.

Hai idea di apportare qualche aggiornamento nella prossima edizione?

A ogni ristampa il Quaderno riceve piccole migliorie, anche in base a ciò che gli scrittori ci suggeriscono. È un prodotto in continuo divenire.

Ti ringrazio molto per la disponibilità e grazie anche per il Quaderno dello scrittore!

Sandra Pauletto