Abbiamo da poco recensito “Il femminicidio in Italia – Cinque anni all’inferno” di Antonio Gioiello edito da Armando e abbiamo il piacere di poter scambiare quattro chiacchiere con l’autore.

Ciao Antonio Gioiello, possiamo darci del tu?

Si, certo

Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro?

Nel 2013 nella mia Città ci fu un atroce femminicidio, proprio nel mentre il parlamento ratificava la Convenzione di Istanbul, Fabiana Luzzi una ragazzina di 15 anni fu uccisa dal suo ex fidanzato anche lui minorenne. All’uscita da scuola si appartarono in una stradina secondaria e lì avvenne il delitto. Fu un evento che colpì molto la coscienza di tutti. Da allora iniziai a riflettere su cosa porta una persona a togliere la vita alla propria partner o ex partner, alla persona con la quale si sono condivisi sentimenti ed affetti. Contemporaneamente con l’associazione Mondiversi abbiamo aperto il Centro Antiviolenza Fabiana (intitolato a Fabiana Luzzi) ed aperto due case rifugio per la protezione di donne in fuga da situazioni di pericolo.

Da qui la raccolta di una quantità di notizie e dati sul fenomeno del femminicidio, che mi è sembrato opportuno sistematizzare in una ricerca sui casi avvenuti in Italia dal 2018 al 2022 e darne pubblicazione.

A tuo avviso l’opinione pubblica ha preso coscienza del problema?

C’è una percezione del fenomeno che prima non c’era. Sicuramente negli ultimi dieci anni si è focalizzata un’attenzione veicolata dai media che ha aumentato la sensibilità sul tema della violenza maschile sulle donne. Ma non credo che questo abbia significato anche una “maggiore coscienza del problema”. Anzi, quando si passa dalla condivisione emotiva suscitata da un femminicidio al cercare le motivazioni profonde e le radici culturali del fenomeno e al pensare a programmi di prevenzione, si aprono molte contraddizioni. Si preferisce considerare che tutte le determinanti del delitto siano insite al soggetto autore del femminicidio, mentre non si coglie e in molti casi si nega che il fenomeno è l’espressione di ataviche forme di discriminazione verso le donne.

Che opinione hai del lavoro della dottoressa Bruzzone che da anni si occupa di quello che lei definisce Patriarcato?

Non conosco abbastanza il lavoro della dottoressa Roberta Bruzzone per averne una opinione motivata e per poterlo giudicare; certo è che alla base della violenza sulle donne c’è una cultura millenaria fondata sul principio del primato maschile e dell’inferiorità della donna. Lo si chiami patriarcato o meno.

Perché a tuo avviso le donne non riescono a scrollarsi di dosso questa situazione di sudditanza?

Le donne per emanciparsi da una condizione di subalternità hanno fatto battaglie importanti, non hanno il complesso della sudditanza verso gli uomini né quello della vittima predestinata. Vero è che si può nascere e crescere in un contesto ambientale e socio-psicologico che induce un senso di inferiorità o che ci si possa ritrovare in esperienze che stabiliscono relazioni uomo/donna e rapporti di coppia diseguali, ma non si nasce sottomesse o vittime. Anzi, come ribadiscono le convenzioni internazionali, la posizione subordinata delle donne rispetto agli uomini è l’effetto dell’uso della violenza maschile contro le donne. Quindi il punto è come cambiamo una società che ancora esprime forme gravi di discriminazione verso le donne e come eliminiamo la violenza nei rapporti tra i sessi.

Come ti sei documentato per trovare tutti i dati inseriti nel tuo saggio?

Senza internet il lavoro documentale che ho fatto non sarebbe stato possibile. Ho scaglionato sul web tutte le notizie di donne morte in circostanze particolati o uccise. Su tutto quanto fa cronaca in effetti c’è molto. Ho poi confrontato le notizie raccolte con alcuni siti ed agenzie che forniscono informazioni e dati sul femminicidio. Il mio assillo però è stato quello di individuare in tutti i casi che ho esaminato il movente del femminicidio. E non sempre questo è emerso con chiarezza. A livello ufficiale i dati forniti da Istat e Servizio Analisi Criminali del Ministero dell’Interno si basano sulla relazione tra autore e vittima e sono orientati nel considerare femminicidi i delitti che avvengono tra familiari o partner o ex partner, questo per me è un grave errore. Il femminicidio è l’espressione estrema della violenza maschile sulle donne, alla base del quale c’è un movente di genere. Cioè il diniego alla donna della sua libertà di scelta, della sua capacità di autodeterminarsi e del riconoscimento della sua autonomia. Per ciò nei casi di uccisione di donne o nei casi in cui la morte è l’esito di un comportamento maschile, è il movente di genere l’elemento centrale non il rapporto tra autore e vittima. Per esempio, ci sono diverse donne che sono uccise durante una violenza sessuale da uomini con i quali non hanno alcuna relazione e sono a loro estranei. Si può ritenere che questi casi non siano dei femminicidi?

Qual è il dato che ti ha sconvolto di più?

Mi hanno sicuramento molto commosso e rattristato le diverse storie che ho incontrato, tant’è che ho sottotitolato il mio libro cinque anni all’inferno, proprio per evidenziare la tragicità delle vicende dei femminicidi. In queste storie sono coinvolte più persone, famiglie, comunità e tantissimi bambini e bambine che ne subiscono le gravi conseguenze, ed in non pochi casi sono anche uccisi. Poi, più che sconvolto mi sono sorpreso di alcune situazioni e di alcune risultanze emerse dai dati della mia ricerca. La prima evidenza è stata l’utilizzo generalizzato del termine femminicidio. E questo è un pericolo, quando si usa in modo indistinto un termine esso perde la sua forza ed il suo potere evocativo, viene meno il suo significato. Per questo, prima di dichiarare femminicidio l’uccisione di una donna, io insisto deve essere ricercato il movente di genere che ha portato a quel delitto, se c’è. Infatti, non tutte le uccisioni di donne sono femminicidi. Nello stesso tempo, non si può restringere il termine femminicidio solo ai casi di uccisione volontaria di donne, ma invece bisogna comprendere in esso anche le donne morte per maltrattamenti o a seguito di violenze. Per questo nel mio libro propongo di introdurre nel nostro codice penale il reato di femminicidio. Infatti, gli attuali articoli del codice penale relativi al reato di omicidio sono limitativi. Non possono rappresentare, contenere e cogliere le peculiari caratteristiche e la portata sociale e direi anche storica della definizione di femminicidio, intesa come uccisione o morte di una donna in quanto donna per mano di un uomo.

Nel merito dei dati, è poi emerso, contrariamente a certi luoghi comuni, che l’indice dei femminicidi in Italia è più alto nelle regioni del Nord rispetto alle regioni del Sud. E dato che considero rilevante e molto significativo è l’alto numero di femminicidi nella fascia d’età dai sessantacinque anni in su.

Alcune volte si sente polemizzare sul termine femminicidio, cosa ne pensi?

Come dicevo prima, il termine femminicidio è molto potente. Punta l’indice sulle responsabilità degli uomini, delle Istituzioni, dello Stato. Evidenzia le discriminazioni verso le donne e l’uso maschile della violenza contro di loro. Per questo io penso che non bisogna utilizzarlo a sproposito definendo femminicidio tutte le uccisioni di donne, per esempio quando una donna è uccisa in un contesto di rapina non possiamo parlare di femminicidio. Quando lo si fa si danno alibi a chi vuole negare il fenomeno della disparità di genere. Ma penso sia anche il momento invece in cui si debba porre la necessità di dare rilievo giuridico al femminicidio.

Nel tuo libro si affronta anche il problema dei figli rimasti orfani in seguito al femminicidio, problematica di cui nessuno parla mai, perché questo dramma viene da tutti trascurato a tuo avviso?

E’ rimasto in ombra per molto tempo. E ancora non lo si affronta adeguatamente. E’ una grave colpa non prendersi cura dei bambini e delle bambini che subiscono il trauma della perdita violenta della loro madre, in molti casi per mano dei loro padri. Penso che la ragione di questa trascuratezza sia l’incapacità di assumere fino in fondo quello che si diceva prima: la piena coscienza e consapevolezza del fenomeno della violenza maschile sulle donne e delle conseguenze che comporta. Anche sul piano legislativo riguardo alla tutela dei minori orfani bisogna riconoscere la specificità di queste situazioni. L’attuale normativa sull’affidamento nella parte relativa alla bigenitorialità e al diritto di mantenere i legami anche con i familiari del padre per esempio in questi casi risulta del tutto inadeguata. Sono norme che sono più orientate ad un presunto diritto degli adulti. Mentre si trascura il cosiddetto Interesse superiore del minore, che si traduce nella tutela della sua salute psicologica che viene prima di qualsiasi pretesa da parte degli adulti, siano anche essi padre, zii, nonni. Inoltre, c’è una impreparazione diffusa di operatori ed operatrici di tutte le Istituzioni pubbliche nell’affrontare queste realtà.

Ormai il femminicidio è diventato pressoché quotidiano, tu che hai analizzato tutti i dati, cosa reputi non efficace nella legge che dovrebbe punire chi si macchia di questo odioso reato?

Sul piano della sicurezza si sono introdotte diverse norme di protezione ed anche sul piano penale ci sono state novità importanti come il riconoscimento di parte offesa ai minori vittime di violenza assistita. Inoltre, si sono previsti nuovi reati come il revenge porn (una forma odiosa di persecuzione e ricatto) e il matrimonio forzato. Si sono inasprite le pene per tutti i reati di genere. Ma penso che il passo più significativo sarebbe l’introduzione del reato di femminicidio, sarebbe un riconoscimento pieno del fenomeno della violenza maschile sulle donne e una dimostrazione chiara della volontà di contrastarlo. L’introduzione di questo reato porterebbe di conseguenza con sé tutto un insieme di altri cambiamenti anche a livello delle indagini di polizia e comporterebbe anche altre modifiche sul piano del diritto civile, che invece è rimasto più arretrato.

Stai lavorando ad un nuovo progetto?

Penso che la ricerca in questo campo di indagine sia molto carente. I dati ufficiali a mio parere non sono attendibili ed il rischio è che ci venga narrata una realtà diversa da quella reale. Per questo ritengo importante che soprattutto chi lavora direttamente a contatto con vicende di violenza sulle donne le racconti e le faccia conoscere. Io continuo a raccogliere storie e ad analizzare ed elaborare dati, ma al momento non ho un progetto definito.

Grazie mille per la disponibilità, a presto sulle pagine de i gufi narranti

Sandra Pauletto