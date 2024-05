Recensione: “Il femminicidio in Italia” – Antonio Gioiello – Armando Editore

Il saggio proposto da Antonio Gioiello si occupa, come dice il titolo stesso, de “Il femminicidio in Italia”.

Uno studio approfondito che inizia proprio dalle basi, ovvero cosa si intende per femminicidio.

Il volume riporta al suo interno i dati statistici di questo fenomeno, approfondendo poi la “questione italiana” dal 2018 al 2022, suddividendo il lavoro in modo molto chiaro e dettagliato, come potrete vedere dall’indice che riporto in coda.

Ma non basta, il saggio di Antonio Gioiello inserisce nella sua ricerca anche una delle possibili conseguenze dei femminicidi a cui praticamente nessuno pensa, ovvero i figli delle vittime, volti spesso senza nome che non vengono, fortunatamente, coinvolte nella macchina mediatica, ma che ci sono e meritano la nostra attenzione ben più dell’ assassino che viceversa dovrebbe solo stare ignorato in galera.

Nel dettaglio Antonio Gioiello si occupa dei figli di femminicidi più deboli, ovvero i minori.

Un volume che fa chiarezza su un termine ultimamente troppo famoso per i recenti e frequenti fatti di cronaca.

“Il femminicidio in Italia” è un libro snello, adeguato ad un ampio pubblico in quanto assolutamente scorrevole e comprensibile anche dai non addetti ai lavori.

Un testo che non lascia indifferenti e che fa riflettere su come, per certi aspetti, il mondo sia cambiato, ma per altri sembra essere sempre lo stesso.

Il femminicidio, nonostante la politica abbia tentato di inserire degli strumenti per le forze dell’ordine quale il “Codice Rosso”, resta un problema ben lontano dall’essere risolto, quindi ben venga il libro di Antonio Gioiello che pone i riflettori su questo dramma, buttando davanti agli occhi del lettore anche dei freddi numeri davanti ai quali è impossibile restare indifferenti o negare l’evidenza.

Di seguito, come promesso, riporto l’indice affinché abbiate ben chiaro tutto quello che questo saggio, seppur relativamente breve, vi offre.

Il Femminicidio cos’è – Evoluzione del termine femminicidio

– Evoluzione del termine femminicidio Cenni storico-letterari

Il femminicidio nelle rilevazioni statistiche

Femminicidio in Italia negli anni 2018-2022

Definizione e dati di ricerca

Le vittime

Il numero delle vittime

Caratteristiche dei femminicidi

La nazionalità degli autori

La nazionalità delle vittime

L’età delle vittime

Relazione tra autore e vittima

Il movente

Separazione

Maltrattamenti

Sfera della sessualità

Malattia

Economico

Ignoto

Altro

Movente senza ignoto

Giustizia

Luogo del femminicidio

Femminicidi nelle regioni

Femminicidio in Italia negli anni 2018-2022: confronto fascia età -65 anni +65 anni

Le vittime

Caratteristiche dei femminicidi: età -65 anni + 65 anni

Nazionalità autore e vittima

Relazione tra autore e vittima

Movente

Giustizia

Luogo del femminicidio

Femminicidi nelle regioni

Analisi e Riflessioni

Dati a confronto

Le altre vittime

Minori orfani di femminicidio

Sandra Pauletto