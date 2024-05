Intervista a Massimo Bertarelli – Due spari al Parco Lambro – Frilli

Abbiamo da poco recensito “Due spari al Parco Lambro: La seconda indagine del Tomba tra Milano e l’Oltrepò pavese” (Frilli Editore) di Massimo Bertarelli e abbiamo ora il piacere di scambiare quattro chiacchiere con lui per approfondire i temi principali del suo ultimo libro e farci raccontare qualcosa dei suoi futuri progetti.

Buongiorno Massimo, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te, ovviamente, non è un problema.

È la prima volta che ti recensiamo e di conseguenza abbiamo la possibilità di scambiare due parole con te. Ci piace sempre conoscere prima l’uomo che si nasconde dietro all’artista e poi l’artista stesso. Ti va di raccontarci qualcosa di te?

Ciao David, grazie a voi. Quest’anno raggiungo quota 70 (anni), sono nato a Milano, dal 1979 vivo a Monza. Ho fatto il contabile per 43 anni, dal 2016 finalmente e felicemente pensionato. Organizzo vari eventi culturali (es. Monza Book Fest), impegnato nel volontariato con letture in carcere e case di riposo, scrittore con alle spalle 7 pubblicazioni (la prima nel 2011) e, di conseguenza, sempre più attivo a farmi conoscere. Si è capito che non sono certo una persona che ha tempo per controllare i lavori di un cantiere? 🙂

“Due spari al parco Lambro” è il secondo capitolo di una saga che ha inizio con “Kabbalah noir a Milano” (Frilli Editore) in cui il protagonista è il vicequestore aggiunto Enrico “Erri” Tombamasselli. Ho notato una certa differenza narrativa tra i due romanzi, nella fattispecie il primo mi è sembrato più ricco di azione mentre il secondo mi è sembrato più “ragionato”. Come mai questa differenza tra le due stesure?

Come avrai notato, c’è un brevissimo stacco temporale tra la fine di Kabbalah e l’inizio di Due spari. Dopo un’indagine difficile, adrenalinica e concentrata in pochi giorni, volevo dare al Tomba la possibilità di operare con più calma e, a me, di dare il via al suo processo di trasformazione. Te ne parlo più avanti.

In questo romanzo vediamo Tombamasselli occuparsi di due casi diversi. Perché questa scelta?

L’agguato da cui origina il titolo del romanzo è tratto dalla cronaca. Se avessi rispettato le tempistiche dell’indagine reale, la narrazione sarebbe stata lunga e non avrebbe avuto il ritmo che desideravo. Ho quindi accorciato i tempi e, nel frattempo, ho inventato un secondo episodio indipendente dal primo, ma con le stesse caratteristiche: le vittime non solo non raccontano la verità su quanto gli è capitato, mentono per depistare.

Dopo i primi due capitoli della saga a lui dedicata direi che Erri è entrato nelle grazie dei lettori, sicuramente tra lui ed il lettore si crea una grande empatia. Ci descrivi meglio chi è Tombamasselli e come è nato nella tua fantasia?

Volendo creare una serie, più delle indagini da svolgere mi sono concentrato fin da subito sulla creazione di un protagonista forte, che si facesse ricordare. Il Tomba è cresciuto dentro di me poco alla volta: il suo passato, senza andare troppo indietro nel tempo, il suo stato attuale e, soprattutto, l’evolversi della sua vita. Su quest’ultimo aspetto ho svolto il lavoro più importante: gli ho creato un arco di trasformazione e, sulla base di quanto avevo intenzione di raccontare, sono poi andato alla ricerca di storie che mi permettessero di farlo.

Oggi succede spesso che dei personaggi letterari particolarmente ben riusciti passino dalla carta al piccolo, o grande, schermo. Tu hai mai pensato a Tombamasselli come protagonista di una fiction? Chi vedresti come interpreti dei tuoi personaggi principali?

Fiction? Certo, nei sogni più belli che, di sicuro, tali rimarranno. Per arrivare così in alto ci vuole bravura, una buona dose di fortuna e, diciamolo pure tranquillamente, anche qualche buona conoscenza. Mi manca tantissimo tutto ciò. Mi accontento di verificare che, romanzo dopo romanzo, i miei lettori aumentano e le recensioni migliorano. È un traguardo che sognavo e pensavo, questo sì, realizzabile con impegno e serietà. A me basta così.

Dato per certo che sai scrivere i gialli/noir particolarmente bene, hai mai pensato di affrontare un genere diverso?

Oggi come oggi no. Divoro gialli dall’età di 14 anni e, pur non avendo letto solo romanzi di quel genere, il crime è sempre stato in cima alle mie preferenze. Iniziando a scrivere, era inevitabile che puntassi su quello.

Tombamasselli è ormai entrato nei nostri cuori e per questo non vediamo l’ora che torni nuovamente in azione pronto per risolvere un nuovo caso. Pensi che vedremo ancora al lavoro Erri? Hai già in mente una nuova storia?

La revisione definitiva della terza avventura del Tomba, anche questa pescata dalla cronaca, l’ho conclusa già da un po’. A Frilli piacendo, vedrà la Luce (non è un errore, è proprio maiuscolo, spoiler formato rebus) tra un anno. La quarta indagine l’ho già scelta, sempre con la cronaca a darmi spunti, poco alla volta sto scalettando i capitoli. Tra non molto ricomincio a scrivere ché ne ho proprio voglia.

Grazie mille a Massimo Bertarelli per essere stato nostro graditissimo ospite e speriamo di ritrovarlo presto ancora qui sulle pagine dei Gufi Narranti.

David Usilla