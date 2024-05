Due spari al parco Lambro – Massimo Bertarelli (Frilli editori)

Due spari al parco Lambro di Massimo Bertarelli (Frilli editori)

La Frilli Editori ci ha abituato davvero molto bene, riesce sempre a proporre autori capaci di portare alla nostra attenzione personaggi molto diversi tra loro, ma tutti davvero molto intriganti, particolari, capaci di far breccia nel cuore dei lettori. Non fa certo eccezione, anzi, il commissario Enrico “Erri” Tombamasselli detto Tomba, personaggio creato dalla splendida penna di Massimo Bertarelli. Dopo i fatti raccontati in “Kabbalah noir a Milano” (Frilli Editori), Tomba torna ad indagare su un nuovo caso, anzi due casi distinti che hanno come comune denominatore il parco Lambro. Due casi diversi che ci raccontano tante cose, ci portano a scandagliare diverse umanità, e conoscere in modo più profondo anche l’umanità, non del tutto serena, del protagonista. Intorno a Tomba ruotano tanti personaggi ben costruiti e caratterizzati dal Massimo Bertarelli. Ad esempio, molto interessante è la figura della dottoressa Grazia Bergamini che in un primo momento suscita una certa antipatia per il modo freddo e scostante con cui si pone nei confronti di Erri, ma che poi nel corso del romanzo diventa una figura molto gradevole e piena di umanità. Sicuramente ritengo degno di nota il team di lavoro del commissario Tombamasselli, una squadra in cui ognuno diventa un ingranaggio importante perché il meccanismo funzioni a dovere. Sono ragazzi che nonostante le grandi responsabilità professionali dovute al loro ruolo, riescono qualche volta a lasciarsi andare alla goliardia e allo scherzo, senza che questo vada in nessun modo a penalizzarli in quello che è il loro rendimento operativo. A me ha sicuramente colpito la storia del clochard, parte in causa di una delle due indagini portate avanti da Erri, una storia forte, che colpisce perché molto attuale. A mio avviso rispetto al primo capitolo della saga in questo secondo atto esce molto più forte l’umanità di Tomba, il suo vissuto, le ferite dell’anima, e questo fa si che il lettore entri in grande empatia con lui, con i suoi sentimenti, con le sue emozioni che poi altro non sono che le emozioni ed i sentimenti che ci accompagnano nel nostro vivere quotidiano. È un personaggio molto aderente alla realtà, una sorta di eroe della normalità, una persona che potrebbe essere un nostro vicino di casa, uno dei nostri compagni del calcetto del lunedì, uno dei genitori che incrociamo portando i nostri figli a scuola. Credo che questo unito ad una trama ben costruita, avvincente e ben raccontata, faccia si che questo romanzo funzioni in maniera impeccabile. La scrittura è davvero molto fluida, ricca di colpi di scena e di misteri. La strada verso la verità risulta essere davvero molto lunga e tortuosa per il commissario, ma alla fine la matassa viene in un modo o nell’altro dipanata. Due spari al parco Lambro è un ottimo libro, ma ovviamente dalla Frilli Editori non mi aspetto nulla di meno visto come ha viziato i suoi lettori nel corso di questi anni.

David Usilla