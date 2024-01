Tira mòlla e messèda. Le indagini del Bar William (Todaro) Paola Varalli

Non sempre un buon giallo per essere bello e coinvolgente deve per forza prevedere spargimenti di sangue, efferati delitti risolti da detective pieni di problemi esistenziali con vite sregolate e scheletri nell’armadio. Ogni tanto, se si è autori molto bravi si può ottenere un ottimo risultato eliminando gli spargimenti di sangue, andando invece ad abbondare con lo humor, si possono mettere in naftalina detective disturbati e mettere in scena investigatori improvvisati che in realtà sono persone normali, con lavori normali, che vengono coinvolti un po’ per caso in indagini dal sapore dilettantesco e molto casereccio.

Questo è ad esempio il caso della magnifica Paola Varalli che decide di mettere per un giro in panchina le sue splendide squinzie Anita Valli e Mirella Bonetti per portarci indietro nel tempo, nella Milano anni 80, per raccontarci le improbabili indagini di Pino l’idraulico, Mario il gommista, Edmonda, detta Eddy, la buttafuori ed il barista William.

Il libro è “Tira mòlla e messèda” edito da Todaro che come sempre porta all’attenzione dei lettori libri di una qualità veramente molto molto elevata. Paola Varalli ci porta a spasso in uno spicchio di Milano tra portinaie, pensionati, maestre, bottegai, baristi, mogli, figli, fratelli, gente normale, gente del popolo, gente che ruota attorno ad uno di quelli che una volta erano i centri nevralgici del vivere quotidiano, quelli che erano i luoghi di aggregazione per eccellenza, aule della scuola della vita: i bar.

Il bar è sempre stato quel luogo di ritrovo in cui chiacchiere, risate, di citazioni dotte tra un bianchino ed un caffè, e che spesso diventava il ring per epici incontri di briscola e tresette. In questo caso diventa il quartier generale di un’improvvisata banda di investigatori che partendo da una misteriosa musicassetta cercano di scoprire la verità nascosta. Chi ha una certa età ricorda musicassette che producevano suoni strani a tratti inquietanti: quelle del mitico Commodore 64.

Lo spaccato di Milano anni 80 che descrive Paola è un viaggio a ritroso nel tempo che gente della mia età, giovani ultraquarantenni che in quegli anni muoveva i primi passi nel viaggio della vita, sicuramente farà con una dolce nostalgia nel cuore. Ricordi, atmosfere, odori, suoni, un viaggio piacevole e malinconico a recuperare emozioni sopite, fotografie custodite nell’album del cuore, il tutto condito con l’immancabile straripante verve umoristica di un’autrice che non può assolutamente non entrare nel cuore di tutti i lettori. Sono convinto che Paola Varalli sia un patrimonio inestimabile del panorama letterario italiano e che ogni sua pubblicazione sia una boccata d’aria fresca di cui c’è sempre un enorme bisogno.

David Usilla