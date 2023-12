Intervista a Maia Guarnaccia Molho – Chiusi dentro – A&B Editrice

Abbiamo da poco recensito il romanzo Chiusi dentro di Maia Guarnaccia Molho edito da A&B Editrice e abbiamo la possibilità di scambiare con lui quattro chiacchiere.

Ciao grazie per essere passato a trovarci. Possiamo darci del tu?

Come hai vissuto l’emergenza sanitaria da Coronavirus?

In continuo esilio tra Inghilterra, Germania e Francia. Mi sarei chiaramente risparmiato l’esperienza, ma tutto sommato, molto interessante a livello antropologico, avendo modo di vivere gli approcci differenti nei diversi Paesi.

Cosa pensi e speri che la pandemia ci possa insegnare?

A moderare le reazioni, a mantenere la calma e mettere tutto in prospettiva. A relativizzare. A rileggere il Monte Analogo. Nessuno ce la fa da solo. A ristabilire le priorità. A moderare la presunzione: la globalità non è tanto interessante dal pnto di vista economico, quanto cosmico.

Qual è stato il tuo rapporto con le restrizioni?

Stando tra Londra e Berlino erano molto allentate in confronto all’Italia, non c’era bisogno di fare jogging o comprare un cane per uscire di casa

Se sei stato anche tu contagiato, come sei passato attraverso quel momento di difficoltà?

Sì, per un paio di volte. A parte la stanchezza, la paura di contagiare gli altri e le difficoltà lavorative, tutto abbastanza nella norma…Sono stato fortunato.

Pensi che l’emergenza si sarebbe potuta gestire diversamente?

Sarebbe facile con il senno di poi criticare le procedure, la comunicazione fatta in quel periodo. Purtroppo è stata una tempesta improvvisa. Certo è davvero triste constatare che, mentre molti morivano, altri riuscivano a speculare sulle tragedie.

Quanto può essere d’aiuto la letteratura nel far conoscere situazioni di un certo peso come questa e veicolare messaggi importanti?

Credo che la letteratura, oltre a essere terapeutica sia per chi scrive che per chi legge, sia necessaria per esplorare l’animo umano. Per allenare la capacità di analisi e di critica. Per comprendere in generale, per porsi dei dubbi sulle proprie certezze e, a volte, trovare risposte ad alcune domande.

Credi di essere una persona diversa dopo questo periodo così buio per l’umanità? Se sì, in che modo?

In generale uguale a prima forse ancor più perplesso e triste per la superficialità del mondo in cui viviamo

La letteratura è sempre stata la tua passione oppure una scoperta maggiormente tardiva?

Grazie ai miei genitori sono cresciuto considerandola un modo per sentirsi vivi e in contatto con il mondo sia passato che futuro. E’ una specie di consuetudine.

Quali sono i tuoi generi letterari preferiti?

Amo l’esistenzialismo, i romanzi filosofici che oltre a descrivere fatti, analizzano l’essere e aprono le porte della conoscenza

Che consigli daresti ad un giovane perché si accostasse alla letteratura e magari anche alla scrittura?

Di farlo con leggerezza, senza ansia da prestazione, poi una volta entrato ci si naviga con armonia.

Grazie mille a Maia Guarnaccia Molho per la disponibilità, lo aspettiamo con il suo prossimo libro sulle pagine de I gufi narranti.

Matteo Melis