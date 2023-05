Intervista a Giulia Tubili – “Codice a sbarre” – il ramo e la foglia editore.

Abbiamo da poco recensito “Codice a sbarre”, scritto da Giulia Tubili, edito da Il Ramo e la Foglia Editore e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autrice. Buongiorno, grazie essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Come ti è venuta l’idea di scrivere un libro?

Confesso che l’idea di scrivere un libro in sé per sé mi corteggiava da parecchio tempo ma sono stati Roberto e Giuliano, editori de Il Ramo e La Foglia, a farmi la “proposta indecente”. Diciamo che è stato allora che mi sono convinta. Fino a quel momento, avevo scritto soprattutto per soddisfazione personale e l’ho sempre trovata un’attività terapeutica, se così si può definire. Immagino di aver compreso che era giunta l’ora di azzardare un passo avanti.

Come ti sei trovata nello scrivere storie brevi? Le preferisci ai romanzi?

Dovrei specificare un dettaglio: sono anni, ormai, che mi dedico a forum di scrittura creativa. In pratica, si creano dei personaggi che poi vengono sviluppati in composizioni a quattro o più mani. Ecco, in un certo senso, è un compromesso fra storie brevi e romanzi. Sono capitoli di un macro racconto che via via prende forma, raggiungendo un finale nel più roseo dei casi. Probabilmente sono più ferrata nella “brevità” benché non sia strano che io diventi prolissa! Il romanzo mi affascina e mi tenta da sempre ma non so se sono pronta o davvero capace. Sto lavorando sulla tendenza che ho ad affossarmi e dare libero sfogo al mio potenziale!

Giulia Tubili hai sempre amato leggere?

Mi piace pensarla come una passione che è fiorita con i suoi tempi e, acclimatatasi, si è espansa sempre più rigogliosa. Amo leggere, frugare nelle menti e negli spiriti di altri scrittori e amo quando questo crea in me un processo inconscio di ispirazione (mai di plagio). Trovo fondamentale cercare riscontri nelle opere altrui o, semplicemente, godersele. Lasciare che queste ti inghiottano e ti risputino stordito. Già orfano della storia ma famelico e pronto a tuffarti in qualcos’altro.

Quali sono in punti in comune e quali le differenze fra scrivere sceneggiature e libri? O tra film e romanzi?

Posso rispondere da appassionata, in quanto non ho mai studiato sceneggiatura. La mia scrittura, come mi auguro sempre si evinca, ha un taglio “cinematografico” nel senso che tendo a ispirarmi alla fotografia dei film e a tutto ciò che conosco del mestiere dell’attore. Detto ciò, la sceneggiatura è una sorta di scheletro asciutto rispetto alla polpa di cui si compone obbligatoriamente un libro o un romanzo nello specifico. Un bravo scrittore, attraverso le parole, il film te lo costruisce nel cranio a partire dalla carta (o dallo schermo).

Quando si è liberi e quando prigionieri secondo te?

Probabilmente esprimerò un concetto già sviscerato ma, ovvio, è una domanda che mi pongo molto spesso. La libertà fondamentale si trova nell’individuo e nel suo approccio nei confronti del mondo. Questo, purtroppo, non significa che la nostra società non sia assolutamente in grado di erigerci sbarre tutt’intorno ma, parlando da prigioniera del mio stesso cervello e dei miei stessi sentimenti, mi rendo conto di quanto asfittici e limitanti possiamo diventare nei confronti di noi stessi. Non bisogna arrendersi agli ostacoli che ci si pone lungo il percorso.

Pensi che queste storie si presentino ad essere adattate in cortometraggi?

Ribadendo l’amore che ho per i richiami filmici – e azzardandomi ad accantonare la modestia – dico: perché no? Almeno, io riesco a figurarmeli. Magari avrebbero bisogno d’essere resi “completi” e non soltanto frammenti acuminati di vite massacrate ma quello sarebbe davvero un sogno che diventa realtà. Chiaramente, vorrei recitare in questi cortometraggi!

Quali sono i tuoi generi letterari preferiti?

Mi reputo abbastanza elastica: passo volentieri dai classici allo stile urban. Mi piacciono i drammi, i noir, i gialli, le storie dell’orrore… difficile scegliere! Che sia “Trainspotting”, “Lolita”, “Dieci Piccoli Indiani”, “L’Amante”, “American Psycho”… sbranerò tutto e molto volentieri!

In riferimento al tuo mestiere di attrice, c’è stato qualche film che, avendolo visto, ti ha aiutato nella stesura di quest’opera?

L’aiuto dei film è una costante. Infatti, ognuno fra i protagonisti delle mie storie è ispirato a volti di attori cui sono legata in un modo o nell’altro. In realtà, c’è anche qualche viso a me familiare nella vita di tutti i giorni ma è preponderante il mio bisogno di attingere alle pellicole che amo. Atmosfere, gesti eclatanti, ambientazioni. Però, mi rendo conto d’essere affezionatissima alla mimica dei volti, alla cinetica dei corpi e alla loro descrizione.

Stai già pensando di scrivere un altro libro? Di che genere nel caso?

Sarò onesta. L’ipotesi mi tenta, qualche idea in ballo c’è ma devo prima convincermi d’essere sufficientemente preparata. Devo rispettarmi e provare ad accantonare la paura che mi fa un’impresa del genere. Per me, sarebbe un traguardo strepitoso!

Ringraziamo Giulia Tubili per la disponibilità e le diamo l’arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti

Matteo Melis