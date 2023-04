Intervista a Claudia Myriam Cocuzza – “La partita di Monopoli” – Bacchilega editore.

Abbiamo da poco recensito “La partita di Monopoli”, scritto da Claudia Myriam Cocuzza, edito da Bacchilega Editore abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autrice.

Buongiorno, grazie per essere passata a trovarci, possiamo darci del tu?

Ciao, grazie a voi per l’invito! Certo, ci diamo del tu volentieri.

Quando hai capito che la scrittura era la tua passione?

Io ho sempre scritto, sin da bambina, ma più che storie inventavo interviste a personaggi famosi o immaginari. Facevo le domande e mi davo le risposte, come dice Marzullo.

Cosa c’è di te nel commissario maresciallo Barbagallo e nella sua vita oltre al lavoro?

Stefania è una mamma con un lavoro impegnativo, proprio come me. Di me c’è la difficoltà nella gestione della vita quotidiana e la curiosità nei confronti degli altri. Lei è un maresciallo dei carabinieri, io sono una farmacista con l’animo del carabiniere.

Come hai scelto la località dove ambientare il tuo romanzo?

Castellace è un nome di fantasia ma ricalca il paese in cui vivo, Calatabiano, e in cui svolgo la professione di farmacista, proprio come Clara, la mia coprotagonista.

Quanto tempo impieghi per scrivere un libro?

La partita di Monopoli è il mio romanzo d’esordio. Ho impiegato quasi un anno tra scrittura e vari editing, ma non avevo nessuna esperienza pregressa. Adesso ho imparato che è utile progettare prima di iniziare la stesura e conto di essere più veloce.

Da lettrice qual è il tuo scrittore preferito?

Non riesco a rispondere a questa domanda con un solo nome perché leggo moltissimo e di tutto. Tra l’altro sono redattrice per diversi blog letterari. Direi che la narrativa gialla, in tutte le sue sfumature – dal giallo classico all’inglese al thriller e al noir – è la mia preferita.

Hai vinto diversi premi letterari, cosa pensi dei premi con quote di partecipazioni? Li consigli ai nostri aspiranti scrittori?

Ho vinto il premio Garfagnana in giallo nella sezione romanzo inedito e mi sono classificata al terzo posto al Gialloluna Neronotte, in collaborazione con Il Giallo Mondadori, con il racconto È morto. Vincenzo è morto.

In entrambi i casi non ho pagato nessuna quota di iscrizione ma i concorsi che la richiedono non sono da demonizzare: bisogna valutare la qualità della giuria e cosa offrono. Spesso la richiesta di una quota di partecipazione fa anche da deterrente per tutti quelli che avrebbero inviato senza neppure leggere il bando.

Stai lavorando a un nuovo progetto?

Sì, uscirò a luglio con un racconto su un’antologia di giallisti siciliani pubblicata da una bella casa editrice e ne sono felicissima. Nel frattempo sto scrivendo il sequel de La Partita di Monopoli. Incrociate le dita insieme a me.

Grazie mille per la disponibilità, arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.

A presto!

Claudia

Sandra Pauletto