Mostra: GUARDARE E ASPETTARE – Enrique Martínez Celaya – Sculture Selezionate 2005-2023 mostra a cura di Giorgio Verzotti fino al 5 giugno 2023

Il Museo Marino Marini di Firenze presenta la mostra curata da Giorgio Verzotti: Guardare e aspettare: Enrique Martínez Celaya Sculture Selezionate 2005-2023, per la prima volta in Italia le opere dell’artista Enrique Martínez Celaya, nato a Cuba e residente a Los Angeles. Formatosi come pittore, in oltre trent’anni di pratica artistica, Martínez Celaya ha sperimentato anche la scultura, la fotografia, il video e la scrittura indagando attraverso tutti questi media le relazioni fondamentali tra l’uomo e il mondo. Il suo linguaggio figurativo affonda le radici nella natura, partendo da immagini comuni e familiari come alberi, fiori, fiumi, cieli, mare, ma anche animali e figure umane. L’iniziale semplicità di questo immaginario, però, lascia il posto a un’esperienza più profonda, opaca e instabile, che si cela sotto la superficie.

In occasione dell’esposizione al Museo Marino Marini, la Secci Gallery ospita, dal 5 maggio al 29 luglio 2023, una personale dell’artista che presenta invece, nella sua sede, le opere pittoriche.

LUOGO: Museo Marino Marini (Fi) – Piazza di San Pancrazio

ORARI: Sabato, Domenica e Lunedì 10-19 (ultimo ingresso alle 18)

COSTO DEL BIGLIETTO:

intero € 10,

ridotto € 8,

tra i 6 e i 18 anni compiuti € 6,

famiglia € 25.

Gratuito bambini fino a 6 anni, tessera ICOM, guide turistiche con tesserino in corso di validità, giornalisti accreditati, disabili e loro accompagnatori

TELEFONO PER INFORMAZIONI: +39 055 219432

E-MAIL INFO: [email protected]

SITO UFFICIALE: museomarinomarini.it