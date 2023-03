Recensione:  Separazione (due volumi)  AA.VV Catartica Edizioni

Recensione: Separazione (due volumi) Autori Vari Catartica Edizioni

Il doppio volume intitolato: “Separazione” presentato dalla Catartica Edizioni è il risultato del concorso letterario Urban Jungle indetto dall’editore stesso giunto già alla sua terza edizione.

Sono stati molteplici gli autori che si sono cimentati in questo “gioco” il cui tema affrontato spazia tra le varie tipologie di scrittura dal distopico all’ utopico senza soluzione di continuità.

Questi volumi sono sempre visti dai lettori con un po’ di perplessità in quanto raccolta di autori ed autrici il cui nome non è ancora alla ribalta nelle librerie, eppure quasi tutti gli scrittori famosi hanno iniziato dalla gavetta facendo proprio questo tipo di concorsi letterari, capita spesso, infatti, tra le pagine di queste antologie, di trovare delle piccole perle di narrativa che portano la firma di qualche autore che presto tardi avrà il posto che merita nelle librerie.

Questo tipo di antologia sono quindi lettura per persone curiose e che vogliono giudicare loro stessi la qualità di un racconto anche se chi lo firma è al momento poco noto.

Capisco che, visto il momento storico, molti rinunciano all’acquisto di un volume come questo, o in questo caso addirittura di un doppio volume, perché teme di non spendere bene i propri soldi, ma per come la vedo io è più facile buttare i propri soldi andando a mangiare in un locale nuovo piuttosto che nell’acquisto di un libro dove, sono sicura che tra le pagine si troverà come minimo un paio di racconti che vi faranno dire: “Meno male che l’ho comprato!”

Per incuriosirvi maggiormente riporto di seguito titolo e autore dei racconti presenti divisi per volume:

Separazione volume 1

“Il racconto” di Enrico Manzo

“L’uomo migliore del mondo” di Vito Tarantini

“La bambina con l’aquilone” di Marialuisa Casiraghi Murtas

“L’accertatore” di Gianluca Gabbi

“Domino” di Sonia Adinolfi

“La funambola” di Lara Adinolfi

“L’amore ai tempi dell’ero(s)” di Ginevra De Rossi

“Il pesce rosso” di Claudia Mancosu

“A Geggé” di Eliana Stendardo

“La separazione è solo l’inizio di un nuovo percorso” di Yari Loiacono

“Nikolajevka” di Martina Campagnolo

“Alessio e Gianluca” di Giovanni Idili

Separazione Volume due

“Nottetempo” di Aurora Zappa

“Una scatolina di latta” di Lidia Modolo

“Senza peso” di Davide Baratto

“Il segreto all’inizio della paura” di Maria Daniela Carta

“La strada del viandante” di Loredana Manciati

“Oltre la finestra” di Luigi Menna

“Il senso del perdono” di Alessio Mura

“Variabili di vite sommerse” di Lara Bizzarri

“Chiamatemi Vittorio” di Domenico Graziano

“Cento euro di volo low cost” di Vito Grisoni

“I patimenti dell’anima” di Pierpaolo Fiore

“Pinguedine” di Stefano Manelli

Entrambe le copertine portano la firma di Salvatore Palita, Studio Segno

Sandra Pauletto