Recensione "Controra" – Katia Ricci

Libro Controra di Katia Ricci edito da Les Flaneurs, sicuramente piacerà agli storici, in quanto ricco di testimonianze familiari dell’epoca, ma consigliato a tutti e in particolar modo alle persone desiderose di conoscere come la vita si svolgeva in passato.

Nato sotto il periodo Covid, è divenuto il risultato della conservazione e sistemazione di lettere, foto e altri ricordi che la scrittrice ha trovato come corrispondenza e non solo tra i suoi genitori e loro parenti.

Il racconto della società di una volta dove le donne organizzavano i lavori domestici e gli uomini dovevano avere altri compiti.

Ne esce un quadro bucolico in cui si attraversano i diversi periodo storici con il cambio di macchinari, l’ educazione socio-scolastico-familiare dell’epoca, gli avvenimenti politici, il rapporto con Dio e la Chiesa, con il meteo, il tema della guerra, quello del Sessantotto e del femminismo in cui la nostra autrice si riconosce ancora pienamente.

Tutti bellissimi scorci su un panorama storico-culturale che ha creato quello che siamo oggi, le nostre radici, ben descritto come testimonianza storica e corredato di bellissime foto.

Quello che fa riflettere, tra le varie cose, è la visione di questo padre, modello tipico dell’ epoca, che si ritrova a dover sottostare a dei vincoli familiari imposti. Un padre incompreso, a sua volta figlio incompreso, incapace di relazionarsi e di esprimersi se non con la moglie, le cui rinunce, comprensioni e sottomissioni “per amore” portano avanti una famiglia, nel bene e nel male, da canone cattolico. Uno sguardo su un orizzonte passato, che indubbiamente e inconsciamente ci invita ad elaborare un’osservazione ed un dialogo interiore, prima di tutto con noi stessi.

Quanto nel mondo sia ancora così non è facile da dirsi perché purtroppo il mondo è andato avanti ma non ovunque allo stesso modo.

